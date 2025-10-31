Colin Farrell: Η σκηνή που γύρισε 46 φορές και έκανε έξαλλο τον Tom Cruise

Ο Colin Farrell αποκάλυψε πρόσφατα ότι χρειάστηκε να επαναλάβει 46 φορές μια σκηνή στην ταινία «Minority Report» του Steven Spielberg, καθώς εμφανίστηκε στα γυρίσματα ύστερα από μια νύχτα έντονης διασκέδασης. Το περιστατικό, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, έκανε τον Tom Cruise να «μην είναι καθόλου χαρούμενος» μαζί του. Ο Ιρλανδός ηθοποιός, που σήμερα απολαμβάνει αναγνώριση για τις ερμηνείες του σε ταινίες όπως το «The Banshees of Inisherin», μίλησε για το περιστατικό σε συνέντευξή του στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, χαρακτηρίζοντάς το ως «μία από τις χειρότερες ημέρες» που είχε ποτέ σε κινηματογραφικό γύρισμα.

«Μεγάλωσα βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους. Μεγάλωσα με τον Tom Cruise, το “Top Gun”, το “Risky Business”, και τον Steven Spielberg, που μαζί με τον συνθέτη John Williams, κατά κάποιον τρόπο με “μεγάλωσαν” μέσα από τις ταινίες τους», είπε ο ηθοποιός. «Αλλά ήταν τα γενέθλιά μου στις 31 Μαΐου. Γυρίζαμε εκείνη την ημέρα. Ζήτησα από την παραγωγή μιας ταινίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων να μην δουλέψω στα γενέθλιά μου. Ποιος νόμιζα ότι ήμουν;» πρόσθεσε με αυτοσαρκασμό.

Η σκηνή που αποδείχθηκε προβληματική, σύμφωνα με τον Farrell, ήταν μικρή σε διάρκεια αλλά γεμάτη τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες, σε συνδυασμό με την εξάντλησή του από το προηγούμενο βράδυ, τον ανάγκασαν να κάνει αλλεπάλληλες λήψεις υπό το αυστηρό βλέμμα του Steven Spielberg και την αυξανόμενη ενόχληση του Tom Cruise.

Παρά την αμήχανη εκείνη ημέρα, ο Colin Farrell δήλωσε πως διατηρεί άριστες σχέσεις τόσο με τον Tom Cruise όσο και με τον Steven Spielberg, τους οποίους περιέγραψε ως «επαγγελματίες απόλυτης συνέπειας και απαράμιλλου ταλέντου». «Έμαθα πολλά εκείνη την ημέρα, κυρίως ότι δεν πίνεις ποτέ όταν έχεις γύρισμα στις επτά το πρωί», είπε γελώντας.

Είκοσι τρία χρόνια μετά, το «Minority Report» παραμένει μια από τις πιο επιδραστικές επιστημονικές ταινίες του Steven Spielberg, συνδυάζοντας την κοινωνική αλληγορία του Philip K. Dick με την τεχνική τελειότητα του Χόλιγουντ. Και για τον Colin Farrell, η εμπειρία εκείνης της σκηνής έμεινε ως ένα πολύτιμο, και μάλλον επίπονο, μάθημα επαγγελματικής πειθαρχίας.

