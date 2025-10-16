Tom Cruise & Ana de Armas: Τέλος στη σχέση τους μετά από 9 μήνες

Η απόφαση πάρθηκε από κοινού και χωρίς εντάσεις και μάλιστα διατηρούν φιλικές σχέσεις

Ήσυχα και χωρίς εντάσεις φαίνεται πως έκλεισε το κεφάλαιο της σχέσης ανάμεσα στον Tom Cruise και την Ana de Armas, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της The US Sun, οι δυο ηθοποιοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, ύστερα από περίπου 9 μήνες.

Όπως αναφέρει πηγή από το κοντινό τους περιβάλλον, «είχαν όμορφες στιγμές μαζί, αλλά έφτασαν στο σημείο όπου κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε προοπτική για κάτι παραπάνω. Η απόφαση πάρθηκε από κοινού και χωρίς εντάσεις». Οι δυο τους διατηρούν φιλικές σχέσεις, ενώ φημολογείται πως η Ana θα συμμετάσχει σε επερχόμενο project του Tom, γεγονός που δείχνει ότι η συνεργασία τους συνεχίζεται σε επαγγελματικό επίπεδο.

Διάβασε επίσης: Ο Eminem θα γίνει παππούς! Η θετή του κόρη έγκυος στο πρώτο της παιδί

Η είδηση του χωρισμού έγινε γνωστή λίγο μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών όπου η Ana de Armas εντοπίστηκε σε studio γυμναστικής στη Santa Monica μαζί με τον ηθοποιό Miles Teller. Αν και τα σχόλια περί νέου φλερτ πήραν φωτιά, οι δυο τους αποχώρησαν ξεχωριστά, διαψεύδοντας κάθε φήμη.

Η τελευταία φορά που το πρώην ζευγάρι απαθανατίστηκε δημόσια ήταν τον Ιούλιο, σε μια ρομαντική απόδραση στο Woodstock του Vermont. Πριν από αυτό, είχαν κάνει κοινές εμφανίσεις στη Menorca της Ισπανίας και στη συναυλία των Oasis στο Wembley, επιλέγοντας να κρατήσουν τη σχέση τους χαμηλών τόνων.

Η γνωριμία τους έγινε λίγο πριν τον Άγιο Βαλεντίνο, με κοινό δείπνο στο Λονδίνο, και μέσα στους επόμενους μήνες η σχέση τους εξελίχθηκε με διακριτικότητα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο έδωσαν το «παρών» στα γενέθλια του David Beckham στο Notting Hill, γεγονός που τότε ενίσχυσε τις φήμες για τη σχέση τους, αν και παρευρισκόμενοι σχολίασαν πως η μεταξύ τους χημεία έμοιαζε περισσότερο φιλική.

Μετά τον χωρισμό, η Ana δείχνει να απολαμβάνει τη ζωή της χωρίς πίεση. Τον Σεπτέμβριο ταξίδεψε στο Puerto Rico όπου παρακολούθησε συναυλία του Bad Bunny, ανεβάζοντας βίντεο με τη μουσική του hit «NUEVAYoL». Λίγες εβδομάδες αργότερα, εμφανίστηκε στο Paris Fashion Week μαζί με φίλους και έναν μυστηριώδη άνδρα, προκαλώντας νέα σενάρια για την προσωπική της ζωή.

Ο Tom Cruise, από την άλλη, συνεχίζει να επικεντρώνεται στις κινηματογραφικές του υποχρεώσεις, χωρίς καμία επίσημη αναφορά στον χωρισμό του.

Διάβασε επίσης: Η Gisele Bündchen μοιράζεται τρυφερές οικογενειακές στιγμές και γίνεται viral