Celeb News 16.10.2025

Θέλεις να μπεις στο exclusive club του πλαστικού της Kris Jenner; Μόνο με μυστικό κωδικό

kris_jenner
Η Kris Jenner μιλά για το τελευταίο της facelift και αποκαλύπτει πώς μπορεί να κλείσει κανείς ραντεβού με τον πλαστικό χειρουργό της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Kris Jenner, η μητέρα-μάνατζερ της οικογένειας Kardashian και μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες της pop κουλτούρας, αποκάλυψε πρόσφατα λεπτομέρειες για την πιο πρόσφατη αισθητική επέμβασή της. Στην εμφάνισή της στο podcast «Not Skinny but Not Fat» μίλησε για το facelift που έκανε με τον Dr. Steven Levine, αποκαλύπτοντας παράλληλα ένα ενδιαφέρον σκηνικό.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως για να μπορέσει κανείς να κλείσει ραντεβού με τον γιατρό της, χρειάζεται να γνωρίζει έναν μυστικό κωδικό, τον οποίο γνωρίζει μόνο ο κοντινός της κύκλος. Η ίδια περιέγραψε πώς ο γιατρός της ζήτησε να δημιουργήσει έναν κωδικό ώστε να διασφαλίζεται ότι μόνο όσοι βρίσκονται κοντά της θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

kris_jenner
Εκείνη εξήγησε ότι η ιδέα αυτή προέκυψε καθώς πολλοί προσπάθησαν να κλείσουν ραντεβού ισχυριζόμενοι ότι είναι στενοί φίλοι της, χωρίς να γνωρίζουν καν τον γιατρό. «Αν σας έλεγα πόσες φορές το γραφείο του γιατρού έχει δεχτεί κλήσεις από άτομα που ισχυρίζονταν ότι είναι οι καλύτερές μου φίλες, δεν θα με πιστεύατε», είπε η Kris Jenner, αναφερόμενη σε όσους προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση χωρίς να γνωρίζουν τον μυστικό κωδικό. Παράλληλα, τόνισε ότι η επιλογή της να υποβληθεί σε facelift είναι η προσωπική της εκδοχή του «graceful aging», προσθέτοντας ότι, ενώ αισθάνεται άνετα με την εμφάνισή της, επιθυμεί να διατηρεί τη νεανική και φρέσκια εικόνα της με τον δικό της τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Kris Jenner είχε υποβληθεί σε facelift πριν από περίπου 15 χρόνια, αλλά η επιθυμία για ανανέωση και φρεσκάδα την οδήγησε ξανά στο χειρουργείο. Ο Dr. Steven Levine, γνωστός για τις φυσικές και κομψές επεμβάσεις του, ανέλαβε τη διαδικασία, όμως μόνο όσοι γνωρίζουν τον προσωπικό κωδικό της Jenner μπορούν να κλείσουν ραντεβού μαζί του.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα αποκλειστικό και πολύ επιλεκτικό «club» για όσους θέλουν να ακολουθήσουν το αποτέλεσμά της. Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει μία ακόμα διάσταση μυστηρίου γύρω από την περίφημη «Kardashian-approved» ομορφιά, αποδεικνύοντας πως ακόμη και σε προσωπικές αποφάσεις, η Kris Jenner ξέρει να χειρίζεται το ενδιαφέρον του κοινού με μοναδικό τρόπο.

kris_jenner
Η ίδια η σταρ εξήγησε στην Vogue Arabia ότι η επέμβαση δεν είναι απλώς για αισθητικούς λόγους, αλλά για να νιώθει καλά με τον εαυτό της. «Αν αισθάνεσαι άνετα με το δέρμα σου και θέλεις να μεγαλώσεις φυσικά, χωρίς να κάνεις τίποτα, τότε μην κάνεις τίποτα. Για μένα, αυτό είναι το graceful aging. Η δική μου εκδοχή», είπε. Μέσα από αυτές τις δηλώσεις, η Kris Jenner αναδεικνύει όχι μόνο τη φιλοσοφία της γύρω από την ομορφιά και τη φροντίδα του εαυτού, αλλά και την ικανότητά της να θέτει τα δικά της όρια και κανόνες στον κόσμο της celebrity αισθητικής.

