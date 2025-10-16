MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 16.10.2025

Μονοχρωμία παντού: Πώς θα τη φορέσεις χωρίς να γίνεται βαρετή

monoxrvmatiko
Από λευκό και μπεζ μέχρι γκρι και σοκολατί, η μονοχρωμία φέτος το φθινόπωρο συνδυάζει minimal αισθητική, layering και άνεση σε κάθε σιλουέτα
Μαρία Χατζηγιάννη

Φέτος το φθινόπωρο, η μονοχρωμία επιστρέφει δυναμικά, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα δεν χρειάζεται απαραίτητα έντονα χρώματα ή πολυάριθμους συνδυασμούς. Λευκό, μπεζ, μαύρο, γκρι και σοκολατί γίνονται οι πρωταγωνιστές των street style και runway εμφανίσεων, ενώ το layering και η διαφορετική υφή των υφασμάτων προσθέτουν βάθος και ενδιαφέρον σε κάθε σύνολο. Από τα διακριτικά καθημερινά looks μέχρι τις πιο τολμηρές βραδινές εμφανίσεις, η μονοχρωμία δίνει τη δυνατότητα να πειραματιστείς με σιλουέτες, αναλογίες και αξεσουάρ, χωρίς να χάνεται η αρμονία και η ισορροπία της εμφάνισης.

Οι celebrities και οι influencers του παγκόσμιου street style δείχνουν τον δρόμο. Λευκά blazer-dresses, μπεζ total looks, μαύρες κομψές σιλουέτες και γκρι casual εμφανίσεις συνδυάζουν minimal αισθητική με πολυτελή λεπτομέρεια. Η τάση αυτή αποδεικνύει πως η δύναμη ενός μονοχρωματικού look έγκειται στην προσοχή στη λεπτομέρεια, τα αξεσουάρ, η υφή των υφασμάτων, η επιλογή παπουτσιών και τσαντών γίνονται στοιχεία που καθορίζουν την προσωπικότητα και την αυτοπεποίθηση του συνόλου. Φέτος, η μονοχρωμία δεν είναι απλώς τάση, αλλά τρόπος έκφρασης και στιλιστικής αρμονίας.

monoxrwmatiko
Διάβασε επίσης: 4 απροσδόκητοι χρωματικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά σου looks

Total white 

Το λευκό, άλλοτε αποκλειστικά καλοκαιρινό χρώμα, έχει γίνει must-have για όλες τις εποχές. Ένα blazer-dress συνδυασμένο με δερμάτινες γόβες και clutch δημιουργεί ένα διακριτικό αλλά πολυτελές αποτέλεσμα, ενώ μια κάπα προσθέτει ένα κομψό twist. Το λευκό μονοχρωματικό look είναι ιδανικό για βραδινές εμφανίσεις ή ένα κομψό urban outfit.

monoxromatiko_look
Back to black 

Το μαύρο παραμένει διαχρονικό και απόλυτα κλασικό. Η Hailey Bieber το υιοθέτησε με little black dress, oversized leather jacket και μυτερά γοβάκια, ενώ το πουά καλσόν έδωσε ένα παιχνιδιάρικο twist. Το μαύρο μονοχρωματικό look είναι ιδανικό για urban εμφανίσεις και δίνει τη δυνατότητα να πειραματιστείς με υφές και patterns.

hailey_bieber
Casual chic με γκρι

Το γκρι, ανάμεσα σε μαύρο και λευκό, παραμένει διαχρονικά κομψό. Ένα casual-chic σύνολο με oversized πουλόβερ, γκρι παντελόνι και loafers ή παπούτσια με τακούνι δημιουργεί άνετο αλλά στιλάτο αποτέλεσμα, ιδανικό για καθημερινές εμφανίσεις που θέλουν minimal αισθητική χωρίς να χάνουν χαρακτήρα.

total_grey_outfit
Μπεζ όνειρα 

Το μπεζ αποτελεί μια κομψή και διαχρονική επιλογή, ιδανική για την τάση του «quiet luxury». Ένα σύνολο με top και μακριά πλεκτή φούστα κάτω από jacket με ψηλό γιακά, ολοκληρωμένο με loafers και τσάντα στο ίδιο χρώμα, δημιουργεί αβίαστη κομψότητα. Η μπεζ μονοχρωμία δίνει έμφαση στις υφές και το layering, χωρίς να χρειάζεται έντονο χρώμα για να ξεχωρίσει το σύνολο.

hosk_elsa
Κάτι που θυμίζει σοκολάτα 

Το σοκολατί ζεσταίνει τις φθινοπωρινές σιλουέτες και προσθέτει διακριτική πολυτέλεια. Ένα απλό σύνολο από πουκάμισο, φούστα και σανδάλια σε καφέ αποχρώσεις αποδεικνύει πως ένα θερμό μονοχρωματικό look μπορεί να είναι ταυτόχρονα minimal και statement, ιδανικό για κομψές καθημερινές ή βραδινές εμφανίσεις.

kafe_outfit
Διάβασε επίσης: Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου

