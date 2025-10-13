Fashion 13.10.2025

4 απροσδόκητοι χρωματικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά σου looks

fashion_xrwmata
Έξυπνοι χρωματικοί συνδυασμοί που δίνουν ζωή και φρεσκάδα στη γκαρνταρόμπα του φθινοπώρου με τον πιο statement τρόπο
Μαρία Χατζηγιάννη

Όταν σκέφτεσαι φθινόπωρο, πιθανότατα φαντάζεσαι σύνολα με ουδέτερους τόνους, μπεζ, καφέ και μαύρο. Αλλά γιατί να περιορίζεσαι στα συνηθισμένα; Υπάρχουν χρώματα που, όταν τα συνδυάσεις σωστά, μπορούν να ανανεώσουν εντελώς τη γκαρνταρόμπα σου και να κάνουν ακόμα και τα πιο κλασικά κομμάτια να δείχνουν φρέσκα και απροσδόκητα stylish.

Αυτή τη σεζόν, οι πιο ενδιαφέρουσες εμφανίσεις δεν βασίζονται στη μονοχρωμία ή στο minimal styling, αλλά στο παιχνίδι με χρωματικούς συνδυασμούς που συχνά υποτιμούμε. Από απαλές παστέλ αποχρώσεις που συνδυάζονται με έντονα χρώματα μέχρι κόκκινο και πράσινο εκτός γιορτών, οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Ακολουθούν 5 underrated χρωματικοί συνδυασμοί που λειτουργούν ακόμα καλύτερα από ό,τι φαντάζεσαι και θα δώσουν αμέσως στιλ και προσωπικότητα στα φθινοπωρινά σου looks.

Διάβασε επίσης: Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου

Butter yellow & βαθύ μπλε

Οι απαλές παστέλ αποχρώσεις του κίτρινου παραμένουν στην κορυφή των τάσεων ακόμη και όταν ο καιρός ψυχραίνει. Συνδύασέ το με ένα βαθύ μπλε για να διατηρήσεις την εμφάνιση ισορροπημένη και απόλυτα φθινοπωρινή.

butter_yellow
https://www.instagram.com/tiasdoorstep/?hl=el

Πράσινο φιστικί & Salmon pink

Το πράσινο φιστικί είναι από τα πιο hot χρώματα για το 2025. Ο πιο safe τρόπος να το φορέσεις είναι με ουδέτερους τόνους, αλλά για ένα πιο τολμηρό αποτέλεσμα, συνδύασέ το με ένα printed κοστούμι ή φόρεμα σε ροζ απόχρωση του σολομού, δημιουργώντας ένα παιχνιδιάρικο και μοντέρνο outfit.

pistachio_green
https://www.instagram.com/linda.sza/?hl=el

Βαθύ κόκκινο & λιλά 

Τα παστέλ, όπως το λιλά, συνήθως αποθηκεύονται μέχρι την άνοιξη, αλλά συνδυασμένα με ένα έντονο κόκκινο μπορούν να δημιουργήσουν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Αν νιώθεις ότι είναι υπερβολικό, ισορρόπησε τα χρώματα με καφέ παντελόνι ή φούστα.

paris_fashion_week_hairstyle
https://www.instagram.com/streetstylespy.dk/

Cherry red & Olive oil

To κόκκινο και το πράσινο συνήθως συνδέονται με τις γιορτές, αλλά η παραλλαγή τους σε κερασί και olive oil δημιουργεί ένα κομψό, μη-γιορτινό αποτέλεσμα. Για ακόμα πιο ενδιαφέρουσα εμφάνιση, συνδύασέ τα με αξεσουάρ ή κοσμήματα σε τόνους σαπφείρου και ίντιγκο.

kokkino_prasino_outfit
Pinterest

Διάβασε επίσης: To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends μόδα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk

Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk

13.10.2025
Επόμενο
Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο

Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο

13.10.2025

Δες επίσης

Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα
Beauty

Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα

13.10.2025
Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk
Fashion

Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk

13.10.2025
Diane Keaton: Η μούσα της μόδας, του σινεμά και της διακόσμησης
Life

Diane Keaton: Η μούσα της μόδας, του σινεμά και της διακόσμησης

13.10.2025
Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου
Fashion

Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου

13.10.2025
Δουλεύεις από το σπίτι; 4+1 τρόποι για να γίνει το σαλόνι σου το απόλυτο workspace
Life

Δουλεύεις από το σπίτι; 4+1 τρόποι για να γίνει το σαλόνι σου το απόλυτο workspace

13.10.2025
Pimple patches: Tο beauty hack που εξαφανίζει τα σπυράκια μέσα σε μία νύχτα
Beauty

Pimple patches: Tο beauty hack που εξαφανίζει τα σπυράκια μέσα σε μία νύχτα

13.10.2025
Ghosting fatigue: Όταν το κυνήγι φαντασμάτων δεν σταματάει στο Halloween
Life

Ghosting fatigue: Όταν το κυνήγι φαντασμάτων δεν σταματάει στο Halloween

12.10.2025
5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου
Life

5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου

12.10.2025
Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη
Life

Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη

12.10.2025
Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ
Life

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ

12.10.2025
Απελευθέρωσε τη θετική ενέργεια του μπάνιου σου με τους κανόνες του Feng Shui
Life

Απελευθέρωσε τη θετική ενέργεια του μπάνιου σου με τους κανόνες του Feng Shui

12.10.2025
Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου
Life

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

12.10.2025
To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος
Fashion

To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος

12.10.2025
Brow Serums: Το μικρό μυστικό για φρύδια που όλοι θα ζηλέψουν
Beauty

Brow Serums: Το μικρό μυστικό για φρύδια που όλοι θα ζηλέψουν

12.10.2025
Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς
Beauty

Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς

12.10.2025
Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα
Life

Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα

12.10.2025
Γιατί πρέπει να πλένεις πάντα τα φρούτα και τα λαχανικά ακόμη κι όταν τα ξεφλουδίζεις
Life

Γιατί πρέπει να πλένεις πάντα τα φρούτα και τα λαχανικά ακόμη κι όταν τα ξεφλουδίζεις

11.10.2025
Ταξίδι με κολλητούς ή σύντροφο; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν αποφασίσεις
Life

Ταξίδι με κολλητούς ή σύντροφο; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν αποφασίσεις

11.10.2025
Το απόλυτο self-care: Πώς να «καθαρίσεις» μυαλό και σώμα σε ένα Σαββατοκύριακο
Life

Το απόλυτο self-care: Πώς να «καθαρίσεις» μυαλό και σώμα σε ένα Σαββατοκύριακο

11.10.2025
Partners in crime: Αυτά είναι τα ζώδια που όταν βγουν μαζί γίνονται το απόλυτο iconic duo
Life

Partners in crime: Αυτά είναι τα ζώδια που όταν βγουν μαζί γίνονται το απόλυτο iconic duo

11.10.2025
Από το delivery στο DIY: Πώς να φτιάξεις μόνος σου το αγαπημένο σου junk food
Food

Από το delivery στο DIY: Πώς να φτιάξεις μόνος σου το αγαπημένο σου junk food

11.10.2025