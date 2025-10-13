Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο

Σε μια αποκάλυψη για τον δικό της γάμο έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της σημερινής 13/10 της εκπομπής, με αφορμή τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Jake Medwell.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, παρακολουθώντας την Αμαλία στο TikTok, έμαθε ότι το ζευγάρι επέλεξε να παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Τέξας, σε μια τελετή χωρίς μάρτυρες ή κουμπάρους, όπως προβλέπεται εκεί. Η νύφη μάλιστα φόρεσε ένα σακάκι της γιαγιάς της και μια απλή στέκα με βέλο κρατώντας όλο το στιλ λιτό και συμβολικό.

Διάβασε επίσης: Λιγούρες στον αέρα για την Κατερίνα Καινούργιου! Η επική αντίδραση στο άκουσμα του κέικ

Η Κατερίνα Καινούργιου, που έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία να κρατήσει τον γάμο της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποκάλυψε πως σκοπεύει να κάνει κάτι διαφορετικό πριν τον θρησκευτικό γάμο χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που τη γοήτευσε, όπως είπε, ήταν η απλότητα της τελετής και το γεγονός ότι το ζευγάρι το έζησε μόνο του, χωρίς φανφάρες και δημόσιες δηλώσεις.

«Επειδή το είδα, γιατί την ακολουθώ στο Tik Tok, εξήγησε ότι δε μπορεί να παντρευτεί με θρησκευτικό γιατί ο άντρας της είναι Εβραίος και εκείνη χριστιανή Ορθόδοξη. Κάνανε πολιτικό γάμο οι δυο τους, στο Τέξας δε χρειάζεται ούτε μάρτυρας, ούτε κουμπάρος, τίποτα. Μάλιστα, το μοναδικό που είθισται εκεί είναι να φοράς πάνω ένα οποιοδήποτε κειμήλιο. Έβαλε ένα σακάκι της γιαγιάς της με ένα παντελόνι, και το μοναδικό καινούργιο ήταν η στέκα με το βέλο που έβαλε.

Εγώ αρχικά θα κάνω κάτι άλλο πριν τον θρησκευτικό. Αλλά πέρα από αυτό, μου αρέσει που ήταν οι δυο τους, που δεν ήταν κανέναν και μετά έκαναν ένα τραπέζι. Εδώ θες και δυο μάρτυρες. Μου άρεσε αυτό που δεν έγινε μεγάλος ντόρος. Κειμήλια έχω να βάλω. Μου άρεσε η λογική που πήγαν οι δυο τους τα παιδιά, πολύ κουλ» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.





Να θυμίσουμε πως η παρουσιάστρια δέχτηκε πρόταση γάμου τον περασμένο Μάιο από τον σύντροφό της, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Νίκου Γεωργιάδη στη Huffington Post, το ζευγάρι εξετάζει το ενδεχόμενο να υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης μέσα στους επόμενους μήνες.

Διάβασε επίσης: Η φουσκωμένη κοιλιά της Κατερίνας Καινούργιου «φωνάζει» αλλά αυτή σιωπά