Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα

Η φροντίδα, τα κατάλληλα προϊόντα και η προσοχή στη λεπτομέρεια κρατούν τα βαμμένα μαλλιά υγιή, λαμπερά και γεμάτα ζωή

Ξέρεις εκείνη τη στιγμή που βγαίνεις από το κομμωτήριο και ο καθρέφτης σου χαμογελάει; Το χρώμα είναι τέλειο, η λάμψη ακαταμάχητη και νιώθεις σαν να πρωταγωνιστείς σε διαφήμιση. Μετά από λίγα λουσίματα, το χρώμα μπορεί να αρχίσει να χάνει τη ζωντάνια και τη λάμψη του, γιατί χρειάζεται σωστή φροντίδα για να παραμείνει έντονο και λαμπερό. Το μυστικό για μαλλιά που φαίνονται πάντα φρεσκοβαμμένα δεν κρύβεται μόνο στο κομμωτήριο, αλλά ξεκινά πολύ πριν αγγίξει η βαφή την τρίχα σου.

Η περιποίηση ξεκινά από την προετοιμασία, φρόντισε να ενυδατώνεις σε βάθος τα μαλλιά σου με μάσκες και θρεπτικά λάδια. Ακόμη, απέφυγε το συχνό ίσιωμα και κόβε τακτικά τις άκρες, όσο πιο υγιή είναι τα μαλλιά σου πριν από τη βαφή, τόσο πιο ζωντανό και ανθεκτικό θα παραμείνει το χρώμα. Συνδύασε αυτή τη φροντίδα με ποιοτικές βαφές, προτίμησε προϊόντα χωρίς αμμωνία και με ενυδατικά συστατικά, ώστε η διαδικασία να αφήνει τα μαλλιά σου δυνατά, λαμπερά και πραγματικά φρεσκοβαμμένα.

Διάλεξε έξυπνα τη βαφή

Είτε πηγαίνεις στο κομμωτήριο είτε τολμάς το DIY στο σπίτι, η ποιότητα της βαφής είναι καθοριστική. Προτίμησε βαφές χωρίς αμμωνία με ενυδατικά στοιχεία, που προστατεύουν την τρίχα και χαρίζουν πιο φυσικό αποτέλεσμα. Αν η διαδικασία περιλαμβάνει ξάνοιγμα, καλό είναι να ζητήσεις τη βοήθεια επαγγελματία, ώστε να αποφύγεις ζημιά και θαμπάδα.

Περιορίζεις τα λουσίματα

Κάθε λούσιμο «ξοδεύει» λίγο από το χρώμα σου. Ιδανικά, άφησε 2 έως 3 μέρες να περάσουν μετά τη βαφή πριν λουστείς και στη συνέχεια περιορίσου σε 2 φορές την εβδομάδα. Χρησιμοποίησε σαμπουάν, conditioner και μάσκες ειδικά σχεδιασμένα για βαμμένα μαλλιά για να «κλειδώσεις» το χρώμα.

Προστασία από θερμότητα

Σεσουάρ, πρέσα, ψαλίδι για μπούκλες, τα αγαπάς, αλλά τα μαλλιά σου όχι. Πριν χρησιμοποιήσεις θερμότητα, εφάρμοσε θερμοπροστατευτικό προϊόν και χαμήλωσε τη θερμοκρασία στις συσκευές. Απόφυγε να κρατάς τη θερμότητα πολύ ώρα στο ίδιο σημείο για να μην ξεθωριάσει το χρώμα.

Επένδυση στα σωστά προϊόντα

Δεν χρειάζεσαι 10 προϊόντα για να πετύχεις τέλειο αποτέλεσμα. Στοχευμένα προϊόντα με κιτρικό οξύ ή αντιοξειδωτικά μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια του χρώματος σου και να προστατεύσουν την τρίχα. Αναζήτησε σειρές που «κλειδώνουν» το χρώμα και διατηρούν τη λάμψη, για να φαίνεται πάντα φρεσκοβαμμένο.

