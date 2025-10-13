Beauty 13.10.2025

Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα

mallia_xrwma
Η φροντίδα, τα κατάλληλα προϊόντα και η προσοχή στη λεπτομέρεια κρατούν τα βαμμένα μαλλιά υγιή, λαμπερά και γεμάτα ζωή
Μαρία Χατζηγιάννη

Ξέρεις εκείνη τη στιγμή που βγαίνεις από το κομμωτήριο και ο καθρέφτης σου χαμογελάει; Το χρώμα είναι τέλειο, η λάμψη ακαταμάχητη και νιώθεις σαν να πρωταγωνιστείς σε διαφήμιση. Μετά από λίγα λουσίματα, το χρώμα μπορεί να αρχίσει να χάνει τη ζωντάνια και τη λάμψη του, γιατί χρειάζεται σωστή φροντίδα για να παραμείνει έντονο και λαμπερό. Το μυστικό για μαλλιά που φαίνονται πάντα φρεσκοβαμμένα δεν κρύβεται μόνο στο κομμωτήριο, αλλά ξεκινά πολύ πριν αγγίξει η βαφή την τρίχα σου.

Η περιποίηση ξεκινά από την προετοιμασία, φρόντισε να ενυδατώνεις σε βάθος τα μαλλιά σου με μάσκες και θρεπτικά λάδια. Ακόμη, απέφυγε το συχνό ίσιωμα και κόβε τακτικά τις άκρες, όσο πιο υγιή είναι τα μαλλιά σου πριν από τη βαφή, τόσο πιο ζωντανό και ανθεκτικό θα παραμείνει το χρώμα. Συνδύασε αυτή τη φροντίδα με ποιοτικές βαφές, προτίμησε προϊόντα χωρίς αμμωνία και με ενυδατικά συστατικά, ώστε η διαδικασία να αφήνει τα μαλλιά σου δυνατά, λαμπερά και πραγματικά φρεσκοβαμμένα.

gigner_mallia
https://www.instagram.com/dimitrishair/

Διάβασε επίσης:

Διάλεξε έξυπνα τη βαφή

Είτε πηγαίνεις στο κομμωτήριο είτε τολμάς το DIY στο σπίτι, η ποιότητα της βαφής είναι καθοριστική. Προτίμησε βαφές χωρίς αμμωνία με ενυδατικά στοιχεία, που προστατεύουν την τρίχα και χαρίζουν πιο φυσικό αποτέλεσμα. Αν η διαδικασία περιλαμβάνει ξάνοιγμα, καλό είναι να ζητήσεις τη βοήθεια επαγγελματία, ώστε να αποφύγεις ζημιά και θαμπάδα.

mallia_frizarisma
Pinterest

Περιορίζεις τα λουσίματα

Κάθε λούσιμο «ξοδεύει» λίγο από το χρώμα σου. Ιδανικά, άφησε 2 έως 3 μέρες να περάσουν μετά τη βαφή πριν λουστείς και στη συνέχεια περιορίσου σε 2 φορές την εβδομάδα. Χρησιμοποίησε σαμπουάν, conditioner και μάσκες ειδικά σχεδιασμένα για βαμμένα μαλλιά για να «κλειδώσεις» το χρώμα.

kastana_mallia_taseis
https://www.instagram.com/francescababbi/?hl=en

Προστασία από θερμότητα

Σεσουάρ, πρέσα, ψαλίδι για μπούκλες, τα αγαπάς, αλλά τα μαλλιά σου όχι. Πριν χρησιμοποιήσεις θερμότητα, εφάρμοσε θερμοπροστατευτικό προϊόν και χαμήλωσε τη θερμοκρασία στις συσκευές. Απόφυγε να κρατάς τη θερμότητα πολύ ώρα στο ίδιο σημείο για να μην ξεθωριάσει το χρώμα.

Επένδυση στα σωστά προϊόντα

Δεν χρειάζεσαι 10 προϊόντα για να πετύχεις τέλειο αποτέλεσμα. Στοχευμένα προϊόντα με κιτρικό οξύ ή αντιοξειδωτικά μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια του χρώματος σου και να προστατεύσουν την τρίχα. Αναζήτησε σειρές που «κλειδώνουν» το χρώμα και διατηρούν τη λάμψη, για να φαίνεται πάντα φρεσκοβαμμένο.

ginger_mallia
https://www.instagram.com/itsmeleighton/

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty μαλλιά ομορφιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο

Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο

13.10.2025
Επόμενο
Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου για την απόκτηση 3ου παιδιού

Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου για την απόκτηση 3ου παιδιού

13.10.2025

Δες επίσης

Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο
Life

Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο

13.10.2025
Λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι: Πώς Σίσσυ Χρηστίδου και Σταματίνα Τσιμτσιλή απογειώνουν τον πιο διαχρονικό συνδυασμό
Fashion

Λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι: Πώς Σίσσυ Χρηστίδου και Σταματίνα Τσιμτσιλή απογειώνουν τον πιο διαχρονικό συνδυασμό

13.10.2025
4 απροσδόκητοι χρωματικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά σου looks
Fashion

4 απροσδόκητοι χρωματικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά σου looks

13.10.2025
Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk
Fashion

Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk

13.10.2025
Diane Keaton: Η μούσα της μόδας, του σινεμά και της διακόσμησης
Life

Diane Keaton: Η μούσα της μόδας, του σινεμά και της διακόσμησης

13.10.2025
Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου
Fashion

Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου

13.10.2025
Δουλεύεις από το σπίτι; 4+1 τρόποι για να γίνει το σαλόνι σου το απόλυτο workspace
Life

Δουλεύεις από το σπίτι; 4+1 τρόποι για να γίνει το σαλόνι σου το απόλυτο workspace

13.10.2025
Pimple patches: Tο beauty hack που εξαφανίζει τα σπυράκια μέσα σε μία νύχτα
Beauty

Pimple patches: Tο beauty hack που εξαφανίζει τα σπυράκια μέσα σε μία νύχτα

13.10.2025
Ghosting fatigue: Όταν το κυνήγι φαντασμάτων δεν σταματάει στο Halloween
Life

Ghosting fatigue: Όταν το κυνήγι φαντασμάτων δεν σταματάει στο Halloween

12.10.2025
5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου
Life

5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου

12.10.2025
Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη
Life

Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη

12.10.2025
Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ
Life

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ

12.10.2025
Απελευθέρωσε τη θετική ενέργεια του μπάνιου σου με τους κανόνες του Feng Shui
Life

Απελευθέρωσε τη θετική ενέργεια του μπάνιου σου με τους κανόνες του Feng Shui

12.10.2025
Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου
Life

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

12.10.2025
To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος
Fashion

To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος

12.10.2025
Brow Serums: Το μικρό μυστικό για φρύδια που όλοι θα ζηλέψουν
Beauty

Brow Serums: Το μικρό μυστικό για φρύδια που όλοι θα ζηλέψουν

12.10.2025
Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς
Beauty

Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς

12.10.2025
Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα
Life

Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα

12.10.2025
Γιατί πρέπει να πλένεις πάντα τα φρούτα και τα λαχανικά ακόμη κι όταν τα ξεφλουδίζεις
Life

Γιατί πρέπει να πλένεις πάντα τα φρούτα και τα λαχανικά ακόμη κι όταν τα ξεφλουδίζεις

11.10.2025
Ταξίδι με κολλητούς ή σύντροφο; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν αποφασίσεις
Life

Ταξίδι με κολλητούς ή σύντροφο; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν αποφασίσεις

11.10.2025
Το απόλυτο self-care: Πώς να «καθαρίσεις» μυαλό και σώμα σε ένα Σαββατοκύριακο
Life

Το απόλυτο self-care: Πώς να «καθαρίσεις» μυαλό και σώμα σε ένα Σαββατοκύριακο

11.10.2025