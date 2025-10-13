Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου για την απόκτηση 3ου παιδιού

Η απάντηση της ηθοποιού για το αν θα ήθελε να γίνει ξανά μαμά

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία παραχώρησε μια ειλικρινή και χαλαρή συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα, μιλώντας για την οικογένειά της και την καθημερινότητά της ως μητέρα δύο εφήβων.

Όταν ρωτήθηκε για το αν συζητά προσωπικά θέματα με τους γιους της, η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανέφερε πως η επικοινωνία είναι διαφορετική με τον καθένα. Όπως είπε, ο μεγαλύτερος γιος της, ο Φίλιππος, είναι πιο εσωστρεφής και δύσκολα μιλάει για τον εαυτό του, ενώ ο Διονύσης είναι πιο ανοιχτός και εξομολογείται τα πάντα, όχι μόνο στην ίδια, αλλά και στη γιαγιά και τον πατέρα του.

Όσον αφορά στο αν τα παιδιά της ενδιαφέρονται ή ρωτούν για τη δική της προσωπική ζωή, η Ντορέττα τόνισε πως, παρόλο που δεν συζητά μαζί τους αν έχει κάποιο προσωπικό ζήτημα, νιώθει ότι υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον και συναισθηματική σύνδεση.

«Σίγουρα είναι πιο επικοινωνιακοί τώρα, άλλωστε πλέον είναι ολόκληροι άνδρες. Αν έχω κάποιο θέμα ή πρόβλημα, δε θα το συζητήσω με τα παιδιά αλλά είμαστε αρκετά ανοιχτοί. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι τους ενδιαφέρει η ευτυχία μου. Με έχουν δει μέσα στα χρόνια και στενοχωρημένη χωρίς να το έχω επικοινωνήσει, αλλά τα παιδιά τα καταλαβαίνουν όλα».





Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην πιθανότητα να αποκτήσει και τρίτο παιδί. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δήλωσε πως δεν το έχει προγραμματίσει, αλλά αν συνέβαινε, θα το υποδεχόταν με χαρά. «Αν ερχόταν, με χαρά. Αυτά δεν προγραμματίζονται έτσι κι αλλιώς. Σημασία έχει να είμαστε καλά, να περνάμε ωραία».

