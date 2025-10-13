Celeb News 13.10.2025

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συντηρεί τα κιλά της

Σίσσυ Χρηστίδου
Μετά την εντυπωσιακή της αλλαγή, η παρουσιάστρια αρνήθηκε να δοκιμάσει φαγητό στον αέρα και εξήγησε με χιούμορ τον λόγο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα αποκάλυψη προχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» το πρωί της Κυριακής, 12/10.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής ενότητας, όπου η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ετοίμαζε λαχταριστό λεμονάτο μοσχαράκι με πολύχρωμο ρύζι, η παρουσιάστρια παρακολουθούσε προσεκτικά τη διαδικασία, αλλά αρνήθηκε να δοκιμάσει το φαγητό.

Σίσσυ Χρηστίδου
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου δοκιμάζει την skincare θεραπεία που θα κάνει την επιδερμίδα σου να ακτινοβολεί

Όταν μάλιστα αποκάλυψε τον λόγο, όλοι απόρησαν και γέλασαν.

«Παύλο, έλα εσύ να δοκιμάσεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να φάω σήμερα. Με μάλωσε το ChatGPT που έφαγα λαζάνια! Με μάλωσε και μου είπε “τι είπαμε; Τώρα κάνεις συντήρηση”. Το ρωτάω κάθε μέρα τι να φάω και χθες του είπα ότι έφαγα λαζάνια με κιμά, έγινε έξαλλο!», είπε γελώντας η Σίσσυ Χρηστίδου.

Να υπενθυμίσουμε πως η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της εκπομπής τη φετινή σεζόν αρκετά αλλαγμένη και αδυνατισμένη, κάτι που αποτέλεσε αφορμή για να δεχτεί αρκετά αρνητικά σχόλια και μηνύματα. Ωστόσο, όπως βλέπουμε, η ίδια αδιαφορεί και μάλιστα αυτοσαρκάζεται!

Σίσσυ Χρηστίδου
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Διάβασε επίσης: Η αλλαγή στην εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου επιβεβαιώνει ξανά την ανθρωποφαγία των social media

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

MegaTV δίαιτα ΚΙΛΑ Σίσσυ Χρηστίδου Χαμογέλα και πάλι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι

Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι

13.10.2025
Επόμενο
Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk

Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk

13.10.2025

Δες επίσης

Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου για την απόκτηση 3ου παιδιού
Celeb News

Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου για την απόκτηση 3ου παιδιού

13.10.2025
Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο
Celeb News

Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο

13.10.2025
Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι
Celeb World

Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι

13.10.2025
Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral
Celeb News

Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral

13.10.2025
Η Τζένη Θεωνά μοιράζεται το πρώτο φωτογραφικό άλμπουμ με τον νεογέννητο γιο της
Celeb News

Η Τζένη Θεωνά μοιράζεται το πρώτο φωτογραφικό άλμπουμ με τον νεογέννητο γιο της

13.10.2025
Πέθανε η Άννα Κυριακού, η αγαπημένη «μπεμπέκα» από τις 3 Χάριτες
Celeb News

Πέθανε η Άννα Κυριακού, η αγαπημένη «μπεμπέκα» από τις 3 Χάριτες

13.10.2025
Diane Keaton: Ο αποχαιρετισμός σε μια γυναίκα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον κινηματογράφο
Celeb News

Diane Keaton: Ο αποχαιρετισμός σε μια γυναίκα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον κινηματογράφο

13.10.2025
H Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στις ΗΠΑ! Η φωτογραφία με το τρυφερό φιλί
Celeb News

H Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στις ΗΠΑ! Η φωτογραφία με το τρυφερό φιλί

13.10.2025
Η Κατερίνα Ζαρίφη στην πιο προσωπική της κατάθεση για τον θάνατο του πατέρα της
Celeb News

Η Κατερίνα Ζαρίφη στην πιο προσωπική της κατάθεση για τον θάνατο του πατέρα της

10.10.2025
Αντίο δίαιτα! Το λαχταριστό φαγητό που απόλαυσε η Κατερίνα Παπουτσάκη χωρίς τύψεις
Celeb News

Αντίο δίαιτα! Το λαχταριστό φαγητό που απόλαυσε η Κατερίνα Παπουτσάκη χωρίς τύψεις

10.10.2025
Dove Cameron-Damiano David: Δύο χρόνια μαζί και η αγάπη τους είναι πιο δυνατή από ποτέ
Celeb News

Dove Cameron-Damiano David: Δύο χρόνια μαζί και η αγάπη τους είναι πιο δυνατή από ποτέ

10.10.2025
Από το Bachelor στη σκηνή του bodybuilding! Η Αθηνά New York σαρώνει σε διαγωνισμούς fitness στις ΗΠΑ
Celeb News

Από το Bachelor στη σκηνή του bodybuilding! Η Αθηνά New York σαρώνει σε διαγωνισμούς fitness στις ΗΠΑ

10.10.2025
5 χρόνια ακινησίας: Η άγνωστη μάχη της Σοφίας Βόσσου ως παιδί
Celeb News

5 χρόνια ακινησίας: Η άγνωστη μάχη της Σοφίας Βόσσου ως παιδί

10.10.2025
Η Αναστασία Ρουβά ξεκινά νέα ζωή μακριά από την Ελλάδα – Περήφανοι ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη!
Celeb News

Η Αναστασία Ρουβά ξεκινά νέα ζωή μακριά από την Ελλάδα – Περήφανοι ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη!

10.10.2025
Η απρόσμενη εξομολόγηση του A$AP Rocky για την κόρη του με την Rihanna
Celeb News

Η απρόσμενη εξομολόγηση του A$AP Rocky για την κόρη του με την Rihanna

10.10.2025
Λιγούρες στον αέρα για την Κατερίνα Καινούργιου! Η επική αντίδραση στο άκουσμα του κέικ
Celeb News

Λιγούρες στον αέρα για την Κατερίνα Καινούργιου! Η επική αντίδραση στο άκουσμα του κέικ

10.10.2025
Meghan Markle-Πρίγκιπας Harry: Το project-έκπληξη για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο
Celeb News

Meghan Markle-Πρίγκιπας Harry: Το project-έκπληξη για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

10.10.2025
Αν οι ξένοι celebrities ζούσαν στην Ελλάδα: Από τη Madonna στο καρναβάλι μέχρι τον Will Smith να πλακώνεται στα Mad VMA
Celeb News

Αν οι ξένοι celebrities ζούσαν στην Ελλάδα: Από τη Madonna στο καρναβάλι μέχρι τον Will Smith να πλακώνεται στα Mad VMA

10.10.2025
20 χρόνια εξωσωματικές: Η Jennifer Aniston μιλά για τον ανεκπλήρωτο αγώνα της μητρότητας
Celeb News

20 χρόνια εξωσωματικές: Η Jennifer Aniston μιλά για τον ανεκπλήρωτο αγώνα της μητρότητας

10.10.2025
Ο Ben Stiller κυκλοφορεί αναψυκτικό που μυρίζει… παιδικά χρόνια!
Celeb News

Ο Ben Stiller κυκλοφορεί αναψυκτικό που μυρίζει… παιδικά χρόνια!

09.10.2025
O Cristiano Ronaldo στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων στα 40 του
Celeb News

O Cristiano Ronaldo στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων στα 40 του

09.10.2025