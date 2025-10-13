Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συντηρεί τα κιλά της

Σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα αποκάλυψη προχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» το πρωί της Κυριακής, 12/10.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής ενότητας, όπου η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ετοίμαζε λαχταριστό λεμονάτο μοσχαράκι με πολύχρωμο ρύζι, η παρουσιάστρια παρακολουθούσε προσεκτικά τη διαδικασία, αλλά αρνήθηκε να δοκιμάσει το φαγητό.

Όταν μάλιστα αποκάλυψε τον λόγο, όλοι απόρησαν και γέλασαν.

«Παύλο, έλα εσύ να δοκιμάσεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να φάω σήμερα. Με μάλωσε το ChatGPT που έφαγα λαζάνια! Με μάλωσε και μου είπε “τι είπαμε; Τώρα κάνεις συντήρηση”. Το ρωτάω κάθε μέρα τι να φάω και χθες του είπα ότι έφαγα λαζάνια με κιμά, έγινε έξαλλο!», είπε γελώντας η Σίσσυ Χρηστίδου.

Να υπενθυμίσουμε πως η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της εκπομπής τη φετινή σεζόν αρκετά αλλαγμένη και αδυνατισμένη, κάτι που αποτέλεσε αφορμή για να δεχτεί αρκετά αρνητικά σχόλια και μηνύματα. Ωστόσο, όπως βλέπουμε, η ίδια αδιαφορεί και μάλιστα αυτοσαρκάζεται!

