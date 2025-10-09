Η Σίσσυ Χρηστίδου δοκιμάζει την skincare θεραπεία που θα κάνει την επιδερμίδα σου να ακτινοβολεί

Η Σίσσυ Χρηστίδου αφιερώνει μια ημέρα στη φροντίδα και την ανανέωση της επιδερμίδας της, μοιράζοντας στιγμιότυπα από τη self-care ρουτίνα της

Μιας και το καλοκαίρι έχει φύγει για τα καλά και μας έχει αφήσει πίσω όμορφες αναμνήσεις, ήρθε η ώρα για μια ολική ανανέωση από μέσα προς τα έξω, που θα μας βοηθήσει να υποδεχθούμε με περισσότερη λάμψη το απαιτητικό κλίμα του φθινοπώρου και του χειμώνα. Ιδιαίτερα αυτές τις εποχές, το πρόσωπο και γενικότερα η επιδερμίδα μας χρειάζεται περισσότερη φροντίδα, καθώς οι περιβαλλοντικές απειλές έρχονται από παντού. Ξηροδερμία, αφυδάτωση και κρύος αέρας είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί αυτής της περιόδου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε ένα δώρο στον εαυτό της, αφιερώνοντας μια ημέρα στην περιποίηση της επιδερμίδας της. H γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιραζόταν στιγμιότυπα από τη self-care day της, προσφέροντας μια δόση ηρεμίας και χαλάρωσης σε όποιον τα παρακολουθούσε.

Στο φωτογραφικό καρουζέλ που δημοσίευσε, την βλέπουμε να απολαμβάνει μια θεραπεία προσώπου, προκειμένου να υποδεχθεί τη νέα σεζόν πιο ανανεωμένη από ποτέ. Όπως περιγράφει η αισθητικός στο βίντεο που η παρουσιάστρια έχει δημοσιεύσει σε story, πρόκειται για μια θεραπεία μεσοθεραπείας με εξωσώματα, η οποία τονώνει την επιδερμίδα και την κάνει να φαίνεται πιο λαμπερή και σφριγηλή.

Τι είναι η μεσοθεραπεία με εξωσώματα

Η μεσοθεραπεία με εξωσώματα είναι μια προηγμένη θεραπεία ανανέωσης της επιδερμίδας, κατά την οποία μικροσκοπικά σωματίδια πλούσια σε αυξητικούς παράγοντες εισάγονται στο δέρμα, ενεργοποιώντας τη φυσική διαδικασία αναγέννησης των κυττάρων. Η θεραπεία ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, ενυδατώνει σε βάθος, βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας και χαρίζει άμεση λάμψη και σφριγηλότητα. Επιπλέον, βοηθά στη μείωση των λεπτών γραμμών, φωτίζει τον τόνο του δέρματος και προστατεύει από τις φθορές που προκαλούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης.

