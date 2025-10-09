Go out 09.10.2025

Soft Saturday Run: H On παρουσίασε το νέο Cloudsurfer Max γεμίζοντας ενέργεια τη Γλυφάδα με ένα ζηλευτό run

Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν πρώτοι το νέο Cloudsurfer Max, το running παπούτσι που έρχεται να επαναπροσδιορίσει το softness, με την τεχνολογία CloudTec Phase®
Mad.gr

Η εμπειρία του τρεξίματος πήρε μια νέα διάσταση το περασμένο Σάββατο στη Γλυφάδα. Η On, το ελβετικό brand που έχει αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το τρέξιμο, προσκάλεσε την κοινότητα σε ένα διαφορετικό event, το Soft Saturday Run, για να παρουσιάσει το Cloudsurfer Max.

Από το Cosmos Sport ξεκίνησε μια urban διαδρομή πέντε χιλιομέτρων που γέμισε με μουσική, vibes και θετική ενέργεια. Δεν υπήρξαν χρονόμετρα ούτε πίεση· μόνο η χαρά της κίνησης, η αίσθηση της κοινότητας και η φιλοσοφία Soft Wins.  H On υποστηρίζει ότι οι «νίκες» δεν βρίσκονται μόνο στους μεγάλους στόχους, αλλά και στις μικρές, απαλές στιγμές που προσφέρουν χαρά, ανακούφιση ή ξεκούραση.

Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν πρώτοι το νέο Cloudsurfer Max, το running παπούτσι που έρχεται να επαναπροσδιορίσει το softness, με την τεχνολογία CloudTec Phase® που προσφέρει πιο ομαλή μετάβαση σε κάθε βήμα και μια εμπειρία τρεξίματος που κυλά φυσικά και αβίαστα.

Στο πλαίσιο του event, το legs-up activation αποτέλεσε ένα από τα highlights της βραδιάς, καλώντας τους runners να απαντήσουν σε ευαίσθητες ερωτήσεις με τα πόδια ψηλά, χαρίζοντας μια απλή αλλά ουσιαστική στιγμή χαλάρωσης και αποφόρτισης.

Με το Cloudsurfer Max, η On συνεχίζει να καινοτομεί, προσφέροντας ένα παπούτσι σχεδιασμένο για όσους θέλουν να απολαμβάνουν κάθε χιλιόμετρο, ανεξάρτητα από την ταχύτητα ή το επίπεδό τους.

Η On με τα Soft Saturday Runs διαμορφώνει την κοινότητα και εγκάρδια την αγκαλιάζει. Προσεχώς στις νέες running εμπειρίες που θα γεμίσουν την πόλη με ενέργεια και θα μυήσουν ακόμα περισσότερους δρομείς στη φιλοσοφία του Soft Wins.

Αποκλειστικός διανομέας σε Ελλάδα και Κύπρο: Panellinios Agora Games

Αγίας Βαρβάρας 70, Χαλάνδρι, Τηλ. +30 2106749676

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Cloudsurfer Max Soft Saturday Run
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά

Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά

09.10.2025
Επόμενο
Η Σίσσυ Χρηστίδου δοκιμάζει την skincare θεραπεία που θα κάνει την επιδερμίδα σου να ακτινοβολεί

Η Σίσσυ Χρηστίδου δοκιμάζει την skincare θεραπεία που θα κάνει την επιδερμίδα σου να ακτινοβολεί

09.10.2025

Δες επίσης

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: «Στην Εξοχή» του Βρετανού συγγραφέα Martin Crimp
City Guide

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: «Στην Εξοχή» του Βρετανού συγγραφέα Martin Crimp

09.10.2025
Όλοι μιλάνε για αυτό! Το GastrosoΦy Fest powered by Protergia φέρνει τη γαστρονομία σε άλλο επίπεδο!
City Guide

Όλοι μιλάνε για αυτό! Το GastrosoΦy Fest powered by Protergia φέρνει τη γαστρονομία σε άλλο επίπεδο!

08.10.2025
Θέατρο Μικρό Χόρν: «Το 5ο Βήμα» του David Ireland
City Guide

Θέατρο Μικρό Χόρν: «Το 5ο Βήμα» του David Ireland

08.10.2025
ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ: «Σε βλέπω» ( The Counter ) της συγγραφέως Meghan Kennedy
City Guide

ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ: «Σε βλέπω» ( The Counter ) της συγγραφέως Meghan Kennedy

07.10.2025
GastrosoΦy Fest powered by Protergia: Το φεστιβάλ γαστρονομίας που βάζει την Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομικής σκηνής
City Guide

GastrosoΦy Fest powered by Protergia: Το φεστιβάλ γαστρονομίας που βάζει την Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομικής σκηνής

06.10.2025
Θεατρο Μικρό Παλλάς: «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» του Αλέκου Σακελλάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου
City Guide

Θεατρο Μικρό Παλλάς: «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» του Αλέκου Σακελλάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου

06.10.2025
«Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΡΙΠΟΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΘΕΞΙΣ ΣΤΟΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ»
City Guide

«Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΡΙΠΟΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΘΕΞΙΣ ΣΤΟΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ»

06.10.2025
Θέατρο Αλίκη: “ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ 2” Έρωτας και Χάος – Μία διαδραστική εμπειρία Ψυχολογίας
City Guide

Θέατρο Αλίκη: “ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ 2” Έρωτας και Χάος – Μία διαδραστική εμπειρία Ψυχολογίας

05.10.2025
Θεατρο Μικρό Παλλάς: «Χούγια ή Θάνατος», των Κώστα Τουλάκη και Ισμήνης Βιλλιώτη
City Guide

Θεατρο Μικρό Παλλάς: «Χούγια ή Θάνατος», των Κώστα Τουλάκη και Ισμήνης Βιλλιώτη

03.10.2025
31ες ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ | ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ: Ο DANIEL DAY-LEWIS έρχεται στην Αθήνα!
Cinema

31ες ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ | ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ: Ο DANIEL DAY-LEWIS έρχεται στην Αθήνα!

02.10.2025
ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. της Λένας Κιτσοπούλου
City Guide

ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. της Λένας Κιτσοπούλου

02.10.2025
Τι έρχεται τον Οκτώβριο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας
City Guide

Τι έρχεται τον Οκτώβριο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

01.10.2025
Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα Εθνικού Θεάτρου 2025-26 | Πρεμιέρες | Συντελεστές | Δράσεις | Εργαστήρια
City Guide

Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα Εθνικού Θεάτρου 2025-26 | Πρεμιέρες | Συντελεστές | Δράσεις | Εργαστήρια

01.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Καφέ: 10 πράγματα που κάνεις λάθος με τον καφέ σου (και δε θες να το παραδεχτείς)
City Guide

Παγκόσμια Ημέρα Καφέ: 10 πράγματα που κάνεις λάθος με τον καφέ σου (και δε θες να το παραδεχτείς)

01.10.2025
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (THE HISTORY OF SOUND): Η ταινία λήξης των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας!
Cinema

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (THE HISTORY OF SOUND): Η ταινία λήξης των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας!

01.10.2025
ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΠΕΤΗ: «Η Ληστεία της Συμφοράς» (The Comedy About a Bank Robbery)
City Guide

ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΠΕΤΗ: «Η Ληστεία της Συμφοράς» (The Comedy About a Bank Robbery)

30.09.2025
Θέατρο Επί Κολωνώ: «Άσπρο Μαύρο» (The Sunset Limited) του Cormac McCarthy
City Guide

Θέατρο Επί Κολωνώ: «Άσπρο Μαύρο» (The Sunset Limited) του Cormac McCarthy

30.09.2025
ΒΟΥΓΟΝΙΑ: Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου είναι η θριαμβευτική έναρξη των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας! – ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Cinema

ΒΟΥΓΟΝΙΑ: Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου είναι η θριαμβευτική έναρξη των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας! – ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

30.09.2025
Από τα ράφια στο trending: Τα βιβλία που κάνουν comeback χάρη στο Netflix
City Guide

Από τα ράφια στο trending: Τα βιβλία που κάνουν comeback χάρη στο Netflix

30.09.2025
«Barbie: The Dream Experience» στο Άμστερνταμ: Ένα νοσταλγικό ταξίδι στον κόσμο της Barbie
City Guide

«Barbie: The Dream Experience» στο Άμστερνταμ: Ένα νοσταλγικό ταξίδι στον κόσμο της Barbie

29.09.2025
Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion γιόρτασε 20 χρόνια με περισσότερους από 70.000 θεατές!
City Guide

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion γιόρτασε 20 χρόνια με περισσότερους από 70.000 θεατές!

29.09.2025