Soft Saturday Run: H On παρουσίασε το νέο Cloudsurfer Max γεμίζοντας ενέργεια τη Γλυφάδα με ένα ζηλευτό run

Η εμπειρία του τρεξίματος πήρε μια νέα διάσταση το περασμένο Σάββατο στη Γλυφάδα. Η On, το ελβετικό brand που έχει αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το τρέξιμο, προσκάλεσε την κοινότητα σε ένα διαφορετικό event, το Soft Saturday Run, για να παρουσιάσει το Cloudsurfer Max.

Από το Cosmos Sport ξεκίνησε μια urban διαδρομή πέντε χιλιομέτρων που γέμισε με μουσική, vibes και θετική ενέργεια. Δεν υπήρξαν χρονόμετρα ούτε πίεση· μόνο η χαρά της κίνησης, η αίσθηση της κοινότητας και η φιλοσοφία Soft Wins. H On υποστηρίζει ότι οι «νίκες» δεν βρίσκονται μόνο στους μεγάλους στόχους, αλλά και στις μικρές, απαλές στιγμές που προσφέρουν χαρά, ανακούφιση ή ξεκούραση.

Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν πρώτοι το νέο Cloudsurfer Max, το running παπούτσι που έρχεται να επαναπροσδιορίσει το softness, με την τεχνολογία CloudTec Phase® που προσφέρει πιο ομαλή μετάβαση σε κάθε βήμα και μια εμπειρία τρεξίματος που κυλά φυσικά και αβίαστα.

Στο πλαίσιο του event, το legs-up activation αποτέλεσε ένα από τα highlights της βραδιάς, καλώντας τους runners να απαντήσουν σε ευαίσθητες ερωτήσεις με τα πόδια ψηλά, χαρίζοντας μια απλή αλλά ουσιαστική στιγμή χαλάρωσης και αποφόρτισης.

Με το Cloudsurfer Max, η On συνεχίζει να καινοτομεί, προσφέροντας ένα παπούτσι σχεδιασμένο για όσους θέλουν να απολαμβάνουν κάθε χιλιόμετρο, ανεξάρτητα από την ταχύτητα ή το επίπεδό τους.

Η On με τα Soft Saturday Runs διαμορφώνει την κοινότητα και εγκάρδια την αγκαλιάζει. Προσεχώς στις νέες running εμπειρίες που θα γεμίσουν την πόλη με ενέργεια και θα μυήσουν ακόμα περισσότερους δρομείς στη φιλοσοφία του Soft Wins.

