Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά

Ο τρόμος παίρνει τετράποδη μορφή στο «Good Boy», την ώρα που η Emma Thompson παγιδεύεται στις χιονισμένες πλαγιές του «Dead of Winter»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Αυτή την εβδομάδα οι αίθουσες γεμίζουν αντιθέσεις και εκπλήξεις. Ο Channing Tatum γίνεται ο πιο αναπάντεχα ρομαντικός ληστής στο «Roofman», ενώ το «Tron: Ares» επιστρέφει με τον Jared Leto για ένα φουτουριστικό υπερθέαμα υψηλής αισθητικής. Ο τρόμος παίρνει τετράποδη μορφή στο «Good Boy», την ώρα που η Emma Thompson παγιδεύεται στις χιονισμένες πλαγιές του «Dead of Winter». Από τη Νορβηγία έρχεται το βραβευμένο με Χρυσό Λέοντα δράμα «Kjærlighet», για όσους προτιμούν τον ρεαλισμό του έρωτα. Για τους μικρότερους θεατές, τα «Pets on a Train» φέρνουν γέλιο και περιπέτεια, ενώ οι σινεφίλ έχουν λόγο να χαμογελάσουν με την επανέκδοση του θρυλικού «Vampyr» του Carl Dreyer. Μια κινηματογραφική εβδομάδα γεμάτη φαντασία, συναίσθημα και… λίγο αίμα.

Roofman

Ρομαντική γλυκόπικρη κωμωδία

(Roofman) – Αισθηματική κωμική περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Derek Cianfrance, με τους Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Keith Stanfield, Ben Mendelsohn κ.ά.

Με λίγα λόγια… Ένας γοητευτικός ένοπλος ληστής, γνωστός ως Roofman, που εισέβαλε σε περισσότερα από σαράντα εστιατόρια McDonald’s περνώντας από τη στέγη των κτιρίων, πραγματοποιεί μια περίτεχνη απόδραση από τη φυλακή και κρύβεται σε ένα παιχνιδάδικο. Όλα, όμως, θα αλλάξουν όταν θα ερωτευθεί.

Good Boy

Τρόμος με πρωταγωνιστή ένα συμπαθέστατο σκύλο

(Good Boy) – Ταινία τρόμου, αμερικανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Ben Leonberg, με τους Shane Jensen, Ariel Friedman, Stuart Rudin κ.ά.

Με λίγα λόγια… Ένας πιστός σκύλος μετακομίζει με τον ιδιοκτήτη του σε ένα απομονωμένο αγροτικό σπίτι, το οποίο είναι στοιχειωμένο. Εκεί θα αναγκαστεί να δώσει μάχη για να προστατεύσει αυτόν που αγαπά περισσότερο.

Tron: Ares

Φουτουριστικό υπερθέαμα υψηλής αισθητικής

(Tron: Ares) – Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Joachim Rønning, με τους Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Gillian Anderson, Jeff Bridges κ.ά.

Με λίγα λόγια… Ένα εξαιρετικά εξελιγμένο πρόγραμμα, το Ares, αποστέλλεται από τον ψηφιακό κόσμο στον πραγματικό για μια επικίνδυνη αποστολή, σηματοδοτώντας την πρώτη επαφή της ανθρωπότητας με οντότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Αγάπη Μόνο

Film βραβευμένο με Χρυσό Λέοντα 

(Kjærlighet) – Αισθηματικό δράμα, νορβηγικής παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Dag Johan Haugerud, με τους Andrea Bræin Hovig, Tayo Sitanda Jacobsen, Marte Engebrigtsen, Thorbjørn Harr κ.ά.

Με λίγα λόγια… Στο Όσλο, η Marianne, μια πραγματίστρια γιατρός, και ο Tor, ένας συμπονετικός νοσοκόμος, προσπαθούν να αποφύγουν τις συμβατικές σχέσεις, αναζητώντας τον έρωτα και την ανθρώπινη σύνδεση σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Στα Βάθη του Χειμώνα

Με την Emma Thompson σε πρώτο πλάνο

(Dead of Winter) – Θρίλερ, αμερικανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Brian Kirk, με τους Emma Thompson, Judy Greer, Laurel Marsden κ.ά.

Με λίγα λόγια… Μια γυναίκα ταξιδεύει στις χιονισμένες πλαγιές της βόρειας Μινεσότα και βρίσκεται αντιμέτωπη με την απαγωγή ενός νεαρού κοριτσιού. Αποκλεισμένη και χωρίς κανένα μέσο επικοινωνίας, γίνεται η μοναδική ελπίδα σωτηρίας του παιδιού.

Κατοικίδια στο Express

Περιπέτεια κινουμένων σχεδίων

(Pets on a Train) – Παιδική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων, γαλλικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Benoît Daffis και Jean-Christian Tassy. Πρωταγωνιστούν αγαπημένα κατοικίδια που παγιδεύονται σε ένα τρένο υπό τον έλεγχο ενός πανούργου και εκδικητικού ασβού. Το φιλμ προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, με πλούσιο ψηφιακό animation.

Βαμπίρ

Το αριστούργημα του Carl Dreyer

(Vampyr) – Γαλλογερμανική ταινία παραγωγής του 1932, που προβάλλεται σε ψηφιακά αποκατεστημένη επανέκδοση, με τους Julian West, Maurice Schutz και Rena Mandel.

Το εξπρεσιονιστικό αριστούργημα του Carl Dreyer θεωρείται σήμερα μια από τις πιο ιδιαίτερες και ατμοσφαιρικές ταινίες τρόμου όλων των εποχών. Αν και στην εποχή της θεωρήθηκε αποτυχία και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον ίδιο τον σκηνοθέτη να νοσηλεύεται έπειτα από την πρεμιέρα, η ταινία αναγνωρίστηκε αργότερα ως ορόσημο του κινηματογραφικού τρόμου, ισάξιο με τον «Νοσφεράτου» του Murnau.

Με λίγα λόγια… Ένας ταξιδιώτης καταφτάνει σε ένα πανδοχείο ενός μικρού χωριού και γίνεται μάρτυρας της επίθεσης ενός βαμπίρ σε μια όμορφη νεαρή γυναίκα.

