Οι ταινίες της εβδομάδας: Μαχητής ο Dwayne Johnson, Δράκουλας δια χειρός Luc Besson και το φαινόμενο Ne Zha

Τρεις μόλις αφίξεις για αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους, λόγω του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, που θα ολοκληρωθεί στις 12 Οκτωβρίου

Μόλις τρεις νέες ταινίες φτάνουν αυτή την εβδομάδα στις αίθουσες, αλλά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξεχωρίζει το βιογραφικό δράμα «The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή», όπου συναντάμε τον Dwayne Johnson στον ρόλο της ζωής του. Από την άλλη, ο Luc Besson επιστρέφει με μια ρομαντική και σκοτεινή εκδοχή του μύθου του Δράκουλα στο «Dracula: A Love Tale».

Την τριάδα των πρεμιερών συμπληρώνει το κινεζικό animation–φαινόμενο «Ne Zha 2», που έχει ήδη σπάσει ρεκόρ, μπαίνοντας στην πεντάδα των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών με εισπράξεις άνω των 2 δισ. δολαρίων παγκοσμίως. Στο μεταξύ, η μεγάλη οθόνη φιλοξενεί και μια πολύτιμη επανέκδοση: το αριστούργημα του Carl Theodor Dreyer «Μέρες Οργής». Τέλος, για τους μικρούς μας φίλους ο δημοφιλής χαρακτήρας της σειράς κινουμένων σχεδίων «Πέππα το Γουρουνάκι» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια νέα μελωδική περιπέτεια.

The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή

Με τον Dwayne Johnson στον ρόλο της ζωής του

(«The Smashing Machine») Βιογραφικό δράμα, αμερικανικής παραγωγής 2025, σε σκηνοθεσία Benny Safdie, με τους Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Lindsey Gavin κ.ά.

Με λίγα λόγια… Η ταινία παρακολουθεί τον μαχητή των ΜΜΑ Mark Kerr στα χρόνια της ακμής του στο UFC, ενώ παλεύει με τον εθισμό, τη νίκη και τον έρωτα.

Dracula

Από τον κορυφαίο Luc Besson

(«Dracula: A Love Tale») Ταινία τρόμου, γαλλικής παραγωγής 2025, σε σκηνοθεσία Luc Besson, με τους Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoé Bleu, Matilda De Angelis, Raphael Luce κ.ά.

Με λίγα λόγια… Μετά τον θάνατο της γυναίκας του, ο Κόμης Δράκουλας καταδικάζεται σε μια αιώνια καταραμένη ζωή, αναζητώντας τη χαμένη του αγάπη.

Ne Zha 2

To κινηματογραφικό φαινόμενο που σπάει ταμεία

(«Ne Zha 2») Περιπέτεια κινουμένων σχεδίων, κινεζικής παραγωγής 2025, σε σκηνοθεσία Yu Yang.

Με λίγα λόγια… Ο Ne Zha, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Ao Bing, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους.

Η ταινία προβάλλεται και μεταγλωττισμένη στα ελληνικά, με τις φωνές των Ουρανίας Φουρλάνου, Ντίνου Σούτη, Ανδρέα Ευαγγελάτου, Στέλιου Ψαρουδάκη, Κωνσταντίνας Σίδερη, Ακίνδυνου Γκίκα κ.ά.

Μέρες Οργής

Φως στην καταχνιά της ψυχής

(«Vredens Dag») Ο Carl Theodor Dreyer παρουσίασε το 1943 μία από τις κορυφαίες του δημιουργίες, φωτίζοντας μοναδικά με τα απαράμιλλης ομορφιάς κάδρα του την καταχνιά της ψυχής.

Στις αρχές του 17ου αιώνα, η νεαρή Anne, παντρεμένη με έναν ηλικιωμένο πάστορα, ερωτεύεται τον γιο του από προηγούμενο γάμο. Όταν ο άντρας της πεθαίνει, η πεθερά της, που ποτέ δεν την ενέκρινε, την κατηγορεί για μαγεία.

Η Πέππα Γνωρίζει το Νέο Μωρό

Το αγαπημένο γουρουνάκι επιστρέφει

(«Peppa Meets The Baby Cinema Experience») Ο δημοφιλής χαρακτήρας της σειράς κινουμένων σχεδίων «Πέππα το Γουρουνάκι» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια νέα μελωδική περιπέτεια. Animation της Gretchen Mallory, αμερικανοβρετανικής παραγωγής 2025, που προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά.

