Να μ’ αγαπάς: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA – Όσα είδαμε

Η νέα δραματική σειρά του Alpha έκανε εντυπωσιακή έναρξη με μια προβολή γεμάτη συναίσθημα και αποκαλύψεις

Το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου το Mad.gr έδωσε το «παρών» στην προβολή του πρώτου επεισοδίου της νέας καθημερινής σειράς του Alpha, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Μετά την προβολή, οι ηθοποιοί, οι παραγωγοί και οι συντελεστές συγκεντρώθηκαν και παραχώρησαν δηλώσεις στους δημοσιογράφους που παρευρίσκονταν στο χώρο, προσφέροντας ματιές «πίσω από τις κάμερες», σκέψεις για τους ρόλους και αποκαλύψεις για τη συνέχεια.

Η επιλογή μιας avant πρεμιέρας πριν την επίσημη πρεμιέρα στο τηλεοπτικό κοινό δείχνει την πρόθεση του σταθμού και της παραγωγής να δημιουργήσουν προσμονή και να δώσουν μια πρώτη, εστω και περιορισμένη, γεύση της σειράς σε δημοσιογράφους και συνεργάτες.

Η υπόθεση της σειράς «Να μ’ αγαπάς»

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» είναι μια ελληνική παραγωγή μυθοπλασίας που προβάλλεται στον Alpha, με παραγωγή της Pedio Productions.

Στη Θεσσαλονίκη του παρελθόντος, η Ζωή βρίσκεται έγκυος δίχως να έχει στήριξη και εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, σε συγγενείς με σκοπό να επιβιώσει και να κυνηγήσει μια νέα ζωή. Εικοσιεπτά χρόνια μετά, η Ζωή έχει παντρευτεί τον πλούσιο επιχειρηματία Θεόφιλο Καλλιγά και έχει αποκτήσει μαζί του δύο ακόμη παιδιά. Ζει στο Ναύπλιο, έχοντας «χτίσει» μια νέα ζωή με προκλήσεις και μυστικά. Τα δίδυμα παιδιά, Λευτέρης και Φωτεινή, μεγαλώνοντας με την «υιοθεσία» και τη φροντίδα της γιαγιάς, δεν γνώριζαν την αλήθεια για τη μητέρα τους.

Όταν μια σειρά γεγονότων -μια φωτογραφία, μια αποκάλυψη, μια κρίσιμη στιγμή- τους φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία τους, αποφασίζουν να αναζητήσουν τη βιολογική τους μητέρα και να ζητήσουν εξηγήσεις. Η Ζωή βρίσκεται αντιμέτωπη με το παρελθόν που νόμιζε πως είχε αφήσει πίσω της. Οι δύο οικογένειες (η παλιά και η νέα) μπλέκονται με σχέσεις, πάθη και συγκρούσεις. Παράλληλα, εμφανίζεται στη σκηνή ένας μυστηριώδης άνδρας, Άγγελος Μανιάτης, ο οποίος φαίνεται να κουβαλά δικό του βάρος και σκοπό να «ταράξει» την οικογένεια Καλλιγά.

Τι είδαμε στο πρώτο επεισόδιο

Στο πρώτο επεισόδιο εισάγονται οι βασικοί χαρακτήρες, το παρελθόν της Ζωής στη Θεσσαλονίκη, η εγκατάλειψη των διδύμων και η παρούσα ζωή της ως καλλιεργημένη σύζυγος του Καλλιγά. Η γιαγιά που ανέλαβε την ανατροφή των διδύμων πεθαίνει όμως λίγα λεπτά νωρίτερα τους αποκαλύπτει ποια είναι η πραγματική τους μητέρα. Το πρώτο επεισόδιο έχει σαφή αποστολή: να στήσει τη σκηνή, να γνωρίσουμε τους βασικούς χαρακτήρες και να θέσει την «κλωστή» του μυστικού που θα ξεδιπλωθεί στα επόμενα.

Η πρεμιέρα θα προβληθεί επίσημα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00. Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

