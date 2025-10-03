Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο: Ξεσήκωσε το κοινό κάτω από τη βροχή

Παρά τη βροχή, χιλιάδες θεατές απόλαυσαν τον Robbie Williams σε ένα αυτοβιογραφικό pop υπερθέαμα, με μεγάλες επιτυχίες

Το Παναθηναϊκό Στάδιο έλαμψε το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, παρά τη βροχή που απειλούσε να χαλάσει το κλίμα. Ο Robbie Williams, ο άνθρωπος που εδώ και δεκαετίες συστήνεται ως ο «Βασιλιάς της Ψυχαγωγίας», απέδειξε ξανά γιατί παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της παγκόσμιας pop σκηνής.

Από νωρίς, χιλιάδες θαυμαστές είχαν κατακλύσει το Καλλιμάρμαρο, αψηφώντας τις καιρικές συνθήκες για να ζήσουν από κοντά ένα πολυαναμενόμενο μουσικό ταξίδι. Ο Robbie Williams εμφανίστηκε πιστός στο ραντεβού του, ξεκινώντας το show με ενέργεια και διάθεση να τα δώσει όλα.

Ένα αυτοβιογραφικό υπερθέαμα

Η συναυλία του δεν ήταν απλώς μια παράθεση επιτυχιών, ήταν μια βουτιά στη δική του ζωή. Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και στιγμές εξομολόγησης, μίλησε για την οικογένειά του, τις δυσκολίες και τις χαρές που τον διαμόρφωσαν. Στις γιγαντοοθόνες, deepfake εμφανίσεις του ίδιου ως έφηβος αλλά και θρυλικών καλλιτεχνών όπως ο Freddie Mercury και ο David Bowie, πρόσθεσαν μια τεχνολογική πινελιά σε μια κατά τα άλλα «ανθρώπινη» παράσταση.

Το setlist περιλάμβανε φυσικά μεγάλες του επιτυχίες, από το «Feel» και το «Angels» μέχρι το εκρηκτικό «Let Me Entertain You», αλλά και αναπάντεχες διασκευές σε τραγούδια-ορόσημα της παγκόσμιας μουσικής, από Beatles μέχρι Metallica.

Η έκπληξη με τη Laura Pausini

Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ήταν όταν στη σκηνή ανέβηκε η Laura Pausini. Οι δυο τους παρουσίασαν ζωντανά το νέο επίσημο ύμνο της FIFA, «Desire», χαρίζοντας στους θεατές μια παγκόσμια «πρώτη» που θα μείνει στη μνήμη.

Ένα «ευχαριστώ» στο ελληνικό κοινό

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν η ερμηνεία του «Me and My Monkey». Όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, αυτό είναι ένα κομμάτι που μόνο το ελληνικό κοινό έχει αγκαλιάσει με τόση θέρμη, και θεώρησε πως «του το χρωστάει». Το στάδιο σείστηκε από τις φωνές του κοινού που τραγουδούσε μαζί του, δημιουργώντας μια από τις πιο δυνατές εικόνες της συναυλίας.

Ο Robbie Williams όπως πραγματικά είναι

Για δύο ώρες, ο Robbie Williams ήταν εκείνος που γνωρίζουμε, αυθόρμητος, εκκεντρικός, τρυφερός και ταυτόχρονα αθεράπευτα showman. Ένας καλλιτέχνης που ξέρει να γεμίζει ένα στάδιο όχι μόνο με μουσική, αλλά με συναίσθημα. Και αν κάποιοι θεώρησαν πως οι συνεχείς του ιστορίες «έκοβαν» το ρυθμό, άλλοι αναγνώρισαν πως αυτή η ειλικρίνεια είναι μέρος της ταυτότητάς του.

Το Καλλιμάρμαρο, βρεγμένο αλλά ζωντανό, έγινε το σκηνικό μιας βραδιάς που θύμισε σε όλους γιατί ο Robbie Williams παραμένει, μετά από τρεις δεκαετίες καριέρας, ένας από τους λίγους που μπορούν πραγματικά να φέρουν τον τίτλο του «entertainer».

