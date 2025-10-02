10 πράγματα που μάθαμε από τα lyrics του Robbie Williams για τη ζωή, τον έρωτα και τα μπαρ της Αγγλίας

Τα lyrics του Robbie Williams γίνονται οδηγός για τη ζωή, τον έρωτα και τις μικρές καθημερινές περιπέτειες που όλοι βιώνουμε

Η μουσική του Robbie Williams δεν είναι μόνο για να την ακούς, αλλά και για να γελάς, να αναγνωρίζεις καταστάσεις της καθημερινότητας και να βγάζεις συμπεράσματα για τη ζωή, τον έρωτα και τις βραδιές στα μπαρ. Με ατάκες που είναι τόσο σοφές όσο και αστείες, τα τραγούδια του προσφέρουν μικρά μαθήματα ζωής, γεμάτα αυτοσαρκασμό και χιούμορ.

Με αφορμή τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, θυμόμαστε 10 από τα πιο χαρακτηριστικά του lyrics που μας διδάσκουν πώς να βλέπουμε τη ζωή με χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Από ρομαντικές σκηνές μέχρι αστείες περιγραφές νυχτερινών περιπετειών, οι στίχοι του θυμίζουν ότι η ζωή είναι καλύτερη όταν ξέρεις να γελάς με τον εαυτό σου και τις καταστάσεις γύρω σου. Τα τραγούδια του γίνονται έτσι ένας χιουμοριστικός οδηγός για να δεις τα πράγματα από διαφορετική οπτική και να εκτιμήσεις τις καθημερινές στιγμές.

Διάβασε επίσης: Τα Ivor Novello Awards 2025 τίμησαν την Charli xcx, τους U2, τον Robbie Williams και τη Lola Young

«Let me entertain you»

Η ζωή δεν χρειάζεται πάντα σοβαρότητα. Το τραγούδι μας θυμίζει ότι μερικές φορές η διασκέδαση και η ανεμελιά είναι απαραίτητες για να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα και να απολαύσουμε τη στιγμή. Μερικές φορές αρκεί απλά να αφήνεις τα πράγματα να κυλήσουν και να γελάς με όσα έρχονται στο δρόμο σου.

«Angels»

Κάποιοι άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας σαν άγγελοι, είτε πρόκειται για φίλους είτε για σύντροφους. Οι σχέσεις που μας στηρίζουν στις δύσκολες στιγμές αξίζουν και πρέπει να τις εκτιμάμε. Είναι υπενθύμιση ότι η αγάπη και η φιλία μπορούν να κάνουν τις πιο βαριές μέρες πιο φωτεινές.

«Rock DJ»

Μερικές φορές η αυτοπεποίθηση και η τόλμη κάνουν θαύματα. Η μουσική μας θυμίζει να μην φοβόμαστε να εκφραστούμε και να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό, ακόμα κι αν μοιάζει αστείο ή παράξενο. Η ζωή είναι πιο διασκεδαστική όταν αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο.

«Feel»

Το να ακούς τα συναισθήματά σου και να τα εκφράζεις είναι απαραίτητο. Οι στίχοι προτρέπουν να μην τα καταπιέζουμε και να ζούμε τις εμπειρίες μας πλήρως. Η ειλικρίνεια με τον εαυτό μας είναι η βάση για υγιείς σχέσεις και αυτογνωσία.

«She’s the One»

Ο έρωτας έρχεται απρόσμενα και συχνά σε κάνει να νιώθεις σαν να βρήκες το μοναδικό άτομο που σε καταλαβαίνει. Οι σχέσεις έχουν μαγεία όταν αφήνουμε χώρο για την αυθόρμητη αγάπη. Η αίσθηση του να βρεις «το ένα» μπορεί να σε εμπνεύσει ακόμα και στις πιο απλές στιγμές.

«No Regrets»

Τα λάθη είναι αναπόφευκτα, αλλά είναι και μαθήματα. Οι στίχοι μας ενθαρρύνουν να τα δούμε ως εμπειρίες που μας κάνουν πιο δυνατούς και σοφούς, όχι ως βάρη. Η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες και κάθε αποτυχία είναι ένα βήμα προς κάτι νέο.

«Bodies»

Η καθημερινή ζωή μπορεί να είναι γεμάτη παραξενιές και αμήχανες στιγμές. Το τραγούδι θυμίζει ότι όλοι κάνουμε λάθη και ότι η αίσθηση του χιούμορ είναι απαραίτητη για να τα αντιμετωπίσουμε. Μερικές φορές το να γελάς με τον εαυτό σου είναι η καλύτερη στρατηγική.

«Millennium»

Κάθε αλλαγή, είτε μικρή είτε μεγάλη, φέρνει νέες δυνατότητες. Η προσαρμογή και η θετική στάση απέναντι στο καινούριο είναι βασικά στοιχεία για να απολαμβάνουμε τη ζωή. Κάθε νέα αρχή κρύβει ευκαιρίες που μπορεί να αλλάξουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο.

«Kids»

Η φιλία και οι παρέες μας κρατάνε ζωντανούς. Η διασκέδαση με φίλους, οι κοινές εμπειρίες και οι μικρές περιπέτειες δημιουργούν αναμνήσεις που μένουν για πάντα. Οι στιγμές που μοιραζόμαστε με τους γύρω μας αξίζουν όσο και οι μεγάλες προσωπικές επιτυχίες.

«Party Like a Russian»

Μερικές φορές χρειάζεται να αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο, να γελάμε και να απολαμβάνουμε τη στιγμή, χωρίς υπερβολική σοβαρότητα. Τα βράδια στα μπαρ ή οι ξέφρενες στιγμές είναι κομμάτι της εμπειρίας ζωής και υπενθυμίζουν ότι η διασκέδαση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Διάβασε επίσης: H Lady Gaga σπάει ρεκόρ με την The Mayhem Ball tour