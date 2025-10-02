Reviews 02.10.2025

Review: Το video clip «Νερό» από Κωνσταντίνο Αργυρό και Noizy που συζητιέται όσο κανένα

Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η συνεργασία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον Noizy στο τραγούδι «Νερό» συνοδεύτηκε από ένα music video που ήδη κάνει αίσθηση και όχι άδικα και έχω να πω πως… ναι, έχει κάτι που σε τραβάει! 

Αν και σταθερό σε εναλλαγές πλάνων και χωρίς story telling, σου αφήνει αυτή την ωραία αίσθηση ότι δεν προσπαθεί να το «παίξει» κάτι, είναι απλό, street και σωστά εκτελεσμένο.

Αρχικά, όπως βλέπουμε, το βίντεο είναι γυρισμένο εξολοκλήρου στη Θεσσαλονίκη, και αυτό είναι από μόνο του ένα δυνατό στοιχείο. Έχει πλάνα από τα στενά, τη θάλασσα, μέχρι και από live εμφάνιση στο λιμάνι, και γενικά σε κάνει να νιώθεις ότι βλέπεις κάτι πιο «αληθινό» και όχι ακόμα μία υπερπαραγωγή άνευ ουσίας.

Μου άρεσε πολύ η street αισθητική του: αμάξια, βραδινά πλάνα, λίγο χάος από την καθημερινότητα και μια urban ατμόσφαιρα που δένει τέλεια με τον ήχο του τραγουδιού. Ο συνδυασμός ελληνικού και βαλκανικού στοιχείου στη μουσική δίνει χαρακτήρα, χωρίς να γίνεται στημένο.

Και μιλώντας για χαρακτήρα, το clip έχει πλάνα από συναυλία, κάτι που πάντα βοηθά να νιώσεις τον καλλιτέχνη πιο κοντά σου, όχι απλά στο studio, αλλά εκεί έξω, να τραγουδάει μπροστά σε κόσμο, με ιδρώτα, φωνές και ενέργεια.

Φυσικά, η σκηνοθεσία του George Mpenioudakis φαίνεται δουλεμένη: καθαρές εναλλαγές, ωραίο φως και ροή που δεν κουράζει.

Τι θα ήθελα παραπάνω; Ίσως λίγο περισσότερο πειραματισμό. Ίσως λίγο «νερό» σε πιο συμβολική μορφή, κάτι που να δίνει χαρακτήρα, να μένει στο μυαλό σου.

Ωστόσο, το «Νερό» είναι απ’ αυτά τα video που δεν κάνουν φασαρία αλλά σε κρατάνε. Δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν, και γι’ αυτό ακριβώς λειτουργούν. Είναι μια δουλειά ισορροπημένη, με σωστή αίσθηση του τι θέλει να πει και κυρίως ποιον θέλει να αγγίξει.

