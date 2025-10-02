Beauty 02.10.2025

Dark academia μανικιούρ: Τα πιο μυστήρια nail arts για το φθινόπωρο

dark_academia_nail_trends
Από σκούρα πράσινα μέχρι tortoiseshell prints, αυτές οι ιδέες για μανικιούρ θα σε βάλουν κατευθείαν στο dark academia mood
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αισθητική του dark academia δεν είναι μόνο μια τάση στο TikTok ούτε περιορίζεται σε μάλλινες ζακέτες, κεριά και φωτογραφίες βιβλιοθηκών με γοτθικά vibes. Είναι μια ολόκληρη διάθεση, μια μίξη νοσταλγίας και μυστήριου που έχει περάσει και στον κόσμο της ομορφιάς. Και τι καλύτερο από το να αποτυπώνεται στα νύχια μας;

Σκούρα και βαθιά χρώματα, prints εμπνευσμένα από παραδοσιακά patterns και λεπτομέρειες από μέταλλα ή negative space, δίνουν στο μανικιούρ τον πιο κομψό αλλά και «ψαγμένο» χαρακτήρα. Αν λατρεύεις το mood των μυστηριωδών μυθιστορημάτων και τα cozy βράδια με κλασική μουσική, ετοιμάσου να εμπνευστείς από τις πιο dark academia ιδέες για νύχια.

kokkina_nixia
https://www.instagram.com/avrnailswatches/

Negative space 

Το negative space είναι το απόλυτο μίνιμαλ nail art που ταιριάζει τέλεια στο dark academia. Σε μια ουδέτερη βάση μπορείς να προσθέσεις μικρές μαύρες κουκκίδες ή λεπτές γραμμές που δίνουν την αίσθηση ότι τα νύχια σου είναι μικροί καμβάδες. Είναι το είδος του μανικιούρ που μοιάζει απλό αλλά τραβάει το βλέμμα, γιατί κρύβει μια ήσυχη κομψότητα.

dark_academia_nail_art
https://www.instagram.com/betina_goldstein/?hl=en

Καφέ του κολλεγίου

Το σοκολατί καφέ, βαθύ και πλούσιο, είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική απόχρωση της dark academia αισθητικής. Θυμίζει δερματόδετα βιβλία, παλιές πολυθρόνες και τα καφέ παλτό που φοράμε τις κρύες μέρες. Είναι το χρώμα που σε βάζει αμέσως στο mood του φθινοπώρου και συνδυάζεται ιδανικά με oversized πουλόβερ ή καμπαρντίνες.

dark_academia_nail_art
https://www.instagram.com/raelondonnails/

Σκούρο πράσινο

Το βαθύ πράσινο είναι το χρώμα που κυριαρχεί σε αυτή την αισθητική. Σκέψου το χρώμα των παλιών πράσινων λαμπών στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου ή το βελούδο μιας παλιάς πολυθρόνας. Με λίγη λάμψη ή shimmer, αποκτά μια πιο edgy διάσταση και δείχνει υπέροχο σε κάθε τόνο δέρματος.

dark_academia_nails
https://www.instagram.com/matejanova/

Χρυσή καρδιά

Τα μεταλλικά έχουν γίνει τεράστια τάση στο Instagram, αλλά σε μια πιο dark academia εκδοχή παίρνουν τη μορφή μικρών λεπτομερειών όπως μια χρυσή καρδιά. Σε συνδυασμό με ουδέτερη βάση και λεπτές χρυσές πινελιές, δημιουργούν την αίσθηση ότι φοράς στα χέρια σου ένα μικρό vintage κόσμημα.

dark_academia_nails
https://www.instagram.com/iramshelton/

Καρό

Δεν υπάρχει dark academia χωρίς καρό. Το καρό παραπέμπει σε prep schools και πανεπιστημιακά vibes, και όταν αποτυπώνεται στα νύχια δίνει αμέσως μια κλασική, διαχρονική αισθητική. Ένα βαθύ μπορντό με λεπτές γραμμές καρό είναι η πιο κομψή επιλογή για το φθινόπωρο.

plaid_dark_academia
https://www.instagram.com/pink_oblivion/

Tortoiseshell

Το κλασικό print του καφέ και του μαύρου δεν θα μπορούσε να λείπει. Το tortoiseshell μανικιούρ είναι ζεστό, φωτεινό και θυμίζει κεχριμπάρι που λάμπει στο φως. Είναι από τα πιο κομψά σχέδια που θα βρεις και ταιριάζει απόλυτα στη dark academia ατμόσφαιρα.

dark_academia_nails
https://www.instagram.com/iramshelton/

Μεταλλικές λεπτομέρειες

Λίγες μεταλλικές πινελιές είναι αρκετές για να δώσουν ένταση χωρίς να γίνουν φανταχτερές. Σκέψου μικρά αστέρια, ασημένιες πινελιές ή χρυσές γραμμές πάνω σε ουδέτερες βάσεις. Το αποτέλεσμα θυμίζει μικρές vintage λεπτομέρειες που έχουν αποτυπωθεί στο μανικιούρ.

dark_academia_nails
https://www.instagram.com/charlotteellennails/

nail trends νύχια ομορφιά
