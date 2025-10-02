Screen News 02.10.2025

Η Emma Stone μίλησε στα ελληνικά – Η έκπληξη στην πρεμιέρα της «Βουγονίας» στο Μέγαρο Μουσικής

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έστειλε ηχητικό μήνυμα στα ελληνικά, ενθουσιάζοντας το κοινό στην πανελλήνια πρώτη της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η καινούρια ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, με τίτλο Bugonia, επιλέχθηκε ως η ταινία έναρξης για τις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας. Η πρώτη δημόσια προβολή στην Ελλάδα έλαβε χώρα την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, παρουσία του καταξιωμένου σκηνοθέτη.

Ο Γιώργος Λάνθιμος εμφανίστηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης μαζί με τον μοντέρ Γιώργο Μαυροψαρίδη και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, Λουκά Κατσίκα, πριν από την πρώτη προβολή της ταινίας στο ελληνικό κοινό.

Σε μια ιδιαίτερη στιγμή, παρουσίασε ένα ηχογραφημένο μήνυμα της Emma Stone, η οποία, παρότι δε γνωρίζει ελληνικά, έκανε μια γλυκιά έκπληξη λέγοντας λίγα λόγια στη γλώσσα μας.

Στο μήνυμά της είπε: «Καλησπέρα. Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας απόψε στην πρώτη προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ.»

Φυσικά, το κοινό στην αίθουσα την υποδέχτηκε με θερμό χειροκρότημα.

