Οι Simpsons κάνουν κινηματογραφικό comeback 20 χρόνια μετά

Κάποιες οικογένειες δεν χρειάζονται καμία σύσταση. Η οικογένεια Simpson είναι αναμφίβολα μία από αυτές. Από το 1989, ο Homer Simpson, η Marge Simpson, ο Bart Simpson, η Lisa Simpson και η μικρή Maggie Simpson έχουν γίνει μέρος της ποπ κουλτούρας, με τις ιστορίες τους να ξεπερνούν τις τρεις δεκαετίες τηλεοπτικής ζωής. Τώρα, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρώτη τους κινηματογραφική εμφάνιση, επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «The Simpsons 2», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Ιουλίου 2027.

Τα αμερικανικά στούντιο 20th Century και Disney ανακοίνωσαν τη συνέχεια με έναν τρόπο αντάξιο της σειράς: μέσω ενός ροζ donut και του σλόγκαν «Homer’s coming back for seconds». Το «The Simpsons 2» πήρε τη θέση ενός πρότζεκτ της Marvel που αποσύρθηκε από το πρόγραμμα του στούντιο, κερδίζοντας έτσι μια θέση στο πολυαναμενόμενο καλοκαιρινό box office του 2027. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την πλοκή. Ωστόσο, η ανακοίνωση και μόνο αρκεί για να ξεσηκώσει ενθουσιασμό στους εκατομμύρια θαυμαστές της σειράς ανά τον κόσμο.

Η πρώτη ταινία, «The Simpsons Movie», κυκλοφόρησε το 2007 σε σκηνοθεσία του David Silverman και σημείωσε τεράστια επιτυχία: περισσότερα από 536 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως, για έναν προϋπολογισμό μόλις 75 εκατομμυρίων. Στην υπόθεση, ο Homer Simpson προκαλεί οικολογική καταστροφή εξαιτίας ενός γουρουνιού, με αποτέλεσμα η πόλη του Springfield να μπει σε καραντίνα κάτω από έναν γιγάντιο θόλο. Οι κάτοικοι οργίζονται, ενώ η οικογένεια Simpson αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πόλη και να αναζητήσει καταφύγιο στην Αλάσκα.

Η κωμωδία, το καυστικό χιούμορ και η σάτιρα της πρώτης ταινίας άφησαν το κοινό διψασμένο για μια συνέχεια, που επιτέλους γίνεται πραγματικότητα.

Η διαχρονική επιρροή των Simpson

Η σειρά «The Simpsons», δημιούργημα του Matt Groening, έχει γράψει ιστορία στην τηλεόραση με 36 σεζόν. Το 1999 το περιοδικό Time τη χαρακτήρισε «την καλύτερη τηλεοπτική σειρά του 20ού αιώνα», ενώ το 2000 απέκτησε το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Η επιρροή της είναι τόσο μεγάλη που λέξεις όπως «D’oh» και «Enbiggen», που προήλθαν από τη σειρά, έχουν μπει στο επίσημο αγγλικό λεξικό.

Είκοσι χρόνια μετά το «The Simpsons Movie», το «The Simpsons 2» έρχεται για να θυμίσει πως το Springfield δεν έπαψε ποτέ να είναι εδώ, ένας καθρέφτης της κοινωνίας, μια σάτιρα γεμάτη αγάπη, ειρωνεία και χιούμορ. Ο Homer Simpson και η οικογένειά του επιστρέφουν για να μας αποδείξουν ότι, ακόμη κι αν οι εποχές αλλάζουν, οι Simpson θα είναι πάντα η πιο αληθινή «φανταστική» οικογένεια που γνώρισε ποτέ το κοινό.

