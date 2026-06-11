Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ στην Αθήνα για τo 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ

Tο 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ, με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), κηρύσσει την επίσημη έναρξη της φετινής διοργάνωσης με τον πιο λαμπερό και επιβλητικό καλεσμένο, τον Χάρβεϊ ΚαΪτέλ

Με μια ματιά Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ θα παραστεί στην έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival.

Θα παρουσιάσει την ταινία «Το Βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Κολωνού την Πέμπτη 18 Ιουνίου, με ελεύθερη είσοδο.

Η ΔΕΗ, ως χορηγός, συνεχίζει να φέρνει τον κινηματογράφο σε εμβληματικά σημεία της Αθήνας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

AOAFF | Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ στην Αθήνα για την επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ με «Το Βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου

Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ θα μας τιμήσει με την παρουσία του την Πέμπτη, 18 Ιουνίου στο Θέατρο Κολωνού για να παρουσιάσει «Το Βλέμμα του Οδυσσέα», του Θόδωρου Αγγελόπουλου, όπου πρωταγωνιστεί.

Είναι ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του σύγχρονου αμερικανικού σινεμά. Από τους «Κακόφημους Δρόμους» και τον «Ταξιτζή» του Μάρτιν Σκορσέζε, τα «Μαθήματα Πιάνου» της Τζέιν Κάμπιον, το «Θέλμα και Λουίζ» του Ρίντλεϊ Σκοτ, το «Ξενοδοχείο Grand Budapest» και το «Moonrise Kingdom», του Γουές Αντερσον έως το «Reservoir Dogs» και το «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο, ο Καϊτέλ έχει χαράξει μια εκπληκτική πορεία, γεμάτη τόλμη και ερμηνευτική αλήθεια, που μετράει πάνω από πέντε δεκαετίες, μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, Βραβείο Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Βενετίας και αναρίθμητες άλλες διακρίσεις. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους method actors που πέρασαν από την έβδομη τέχνη, και μαζί με τον Αλ Πατσίνο και την Έλεν Μπέρστιν είναι πρόεδρος του θρυλικού Actors Studio.

Αυτό που ξεχωρίζει τον Καϊτέλ, όμως, δεν είναι μόνο οι μεγάλες αμερικανικές παραγωγές, είναι και η συνεχής του αναζήτηση στον διεθνή, ανεξάρτητο κινηματογράφο. Η συνάντησή του με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στο «Βλέμμα του Οδυσσέα» (1995) είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική έκφραση αυτής της αναζήτησης.

Τριάντα χρόνια μετά, η επιστροφή της ταινίας στην Αθήνα, ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής στο έργο ενός κεφαλαιώδους σημασίας δημιουργού του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά και μάλιστα με την παρουσία του ίδιου του πρωταγωνιστή της, είναι μια σπάνια κινηματογραφική στιγμή που αξίζει να ζήσει κανείς.

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ | ULYSSES’ GAZE (1995, 179’)

Σκηνοθεσία: Θόδωρος Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Χάρβεϊ Καϊτέλ, Μάγια Μόργκενστερν, Έρλαντ Γιόσεφσον, Θανάσης Βέγγος, Εύα Κοταμανίδου, Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Μάνια Παπαδημητρίου

Μέγα Βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών.

O ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης Α. επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην πατρίδα, αναζητώντας τρεις μπομπίνες ανεμφάνιστου φιλμ των Αδελφών Μανάκη, πιονιέρων του κινηματογράφου στα Βαλκάνια.

Η απεγνωσμένη αναζήτηση του φιλμ όπου καταγράφηκε το πρώτο βλέμμα πάνω σε τούτη τη χερσόνησο, γίνεται ταυτόχρονα και η αναζήτηση ενός βλέμματος από πλευράς του Α. (του Αγγελόπουλου, κατ’ επέκταση), που ψάχνει έναν καινούργιο τρόπο να ξαναδεί τον κόσμο.

Η οδύσσεια του Α. δεν είναι μια ομηρική Oδύσσεια. Όλα τα ομηρικά αντίστοιχα δεν αναγνωρίζονται παρά μόνο σαν σχήματα, σκορπισμένα στοιχεία στο μακρύ ταξίδι της σύνθεσης. Τώρα που όλες οι ιδεολογίες κατέρρευσαν, τώρα που το σοσιαλιστικό όνειρο κύλησε στο ποτάμι της Ιστορίας, η περιπέτεια του βλέμματος απέμεινε η μόνη περιπέτεια να αφηγηθείς.

Ευχαριστούμε θερμά την Φοίβη Οικονομοπούλου – Αγγελοπούλου, σύντροφο της ζωής του μέγιστου Έλληνα σκηνοθέτη και τις κόρες τους Αννα, Κατερίνα και Ελένη για τη συνεργασία και υποστήριξη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 20.00

Ώρα έναρξης: 20.30

Θέατρο Κολωνού (Λόφος Ιππίου, οδ. Ιωαννίνων & Καπανέως, Αθήνα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Μέσα από τη συνεργασία της με το Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ, η ΔΕΗ συνεχίζει για τρίτη χρονιά να φέρνει τον κινηματογράφο σε εμβληματικά σημεία της Αθήνας, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες, μετατρέποντας παράλληλα τις καλοκαιρινές βραδιές σε στιγμές τέχνης, φαντασίας και φωτός.