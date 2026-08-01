Ο Percy Jackson επιστρέφει! Η 3η σεζόν φέρνει την πιο επική περιπέτεια μέχρι τώρα

Η 3η σεζόν του Percy Jackson and the Olympians έρχεται στο Disney+ με νέα περιπέτεια, νέους χαρακτήρες και το «The Titan’s Curse»

Με μια ματιά Η 3η σεζόν του "Percy Jackson and the Olympians" θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Νοεμβρίου στο Disney+.

Η νέα σεζόν θα βασιστεί στο βιβλίο "The Titan's Curse" και θα είναι η πιο πιστή μεταφορά μέχρι τώρα.

Ο Percy, ο Grover και άλλοι θα αναλάβουν αποστολή να σώσουν την Annabeth και την Artemis από τον Τιτάνα Atlas.

Νέοι χαρακτήρες όπως οι Nico, Bianca di Angelo, Zoë Nightshade, Apollo, Aphrodite και Hera θα εμφανιστούν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή των ημίθεων πλησιάζει και οι fans του Percy Jackson έχουν έναν ακόμα λόγο να ανυπομονούν. Η τρίτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Disney+ απέκτησε επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας και ετοιμάζεται να μεταφέρει στην οθόνη μία από τις πιο αγαπημένες ιστορίες της σειράς βιβλίων του Rick Riordan. Οι νέες περιπέτειες του Percy Jackson αναμένονται πιο σκοτεινές, γεμάτες δράση, μυθολογία και νέες προκλήσεις.

Η 3η σεζόν του «Percy Jackson and the Olympians» θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Νοεμβρίου και θα βασιστεί στο τρίτο βιβλίο της σειράς, «The Titan’s Curse». Ο Walker Scobell, που υποδύεται τον Percy Jackson, αποκάλυψε πως η νέα σεζόν θα είναι η πιο πιστή μεταφορά βιβλίου που έχει γίνει μέχρι σήμερα στη σειρά. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα ενθουσιάσει τους φανατικούς αναγνώστες, οι οποίοι περιμένουν να δουν αγαπημένες σκηνές να ζωντανεύουν.

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Η νέα ιστορία θα βρει τον Percy, τον Grover Underwood και τους υπόλοιπους ήρωες του Camp Half-Blood μπροστά σε μια επικίνδυνη αποστολή. Ο στόχος τους θα είναι να σώσουν την Annabeth Chase και τη θεά του κυνηγιού Artemis, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τον πανίσχυρο Τιτάνα Atlas. Παράλληλα, νέοι χαρακτήρες από την ελληνική μυθολογία θα κάνουν την εμφάνισή τους, ανοίγοντας ακόμα περισσότερο τον κόσμο της σειράς.

Η τρίτη σεζόν φέρνει ξανά στη δράση αγαπημένους χαρακτήρες, αλλά και σημαντικές νέες προσθήκες. Ο Charlie Bushnell επιστρέφει ως Luke Castellan, ο Daniel Diemer ως Tyson και ο Dior Goodjohn ως Clarisse La Rue, συνεχίζοντας τις ιστορίες που έχουν ήδη αγαπήσει οι fans.

Παράλληλα, το σύμπαν του Percy Jackson μεγαλώνει με την είσοδο νέων ηρώων. Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα βρίσκονται οι Nico di Angelo και Bianca di Angelo, δύο χαρακτήρες που παίζουν σημαντικό ρόλο στο «The Titan’s Curse». Στη σειρά θα εμφανιστούν επίσης η Zoë Nightshade, ο Apollo, η Aphrodite και η Hera, με τους νέους χαρακτήρες να δίνουν ακόμα περισσότερες διαστάσεις στην ιστορία.

Η σεζόν ξεκινά με μια δυνατή σκηνή δράσης, όπου η Thalia Grace, κόρη του Δία, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τέρας. Ο Percy θα βρεθεί στο πλευρό της, όμως η μεταξύ τους σχέση παραμένει τεταμένη μετά τα γεγονότα της προηγούμενης σεζόν.

Η πιο πιστή μεταφορά βιβλίου μέχρι σήμερα; Οι fans περιμένουν την επόμενη μεγάλη μάχη

Η σειρά «Percy Jackson and the Olympians» έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα μεγάλο fanbase, συνδυάζοντας την ελληνική μυθολογία με τη σύγχρονη φαντασία. Μετά την επιτυχία της πρώτης σεζόν και την προσαρμογή του «The Sea of Monsters» στη δεύτερη, η τρίτη σεζόν αναμένεται να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πήχη.

Ο Rick Riordan, δημιουργός της σειράς βιβλίων, συμμετέχει ενεργά στην τηλεοπτική μεταφορά, μαζί με τους παραγωγούς Jonathan E. Steinberg, Craig Silverstein και Dan Shotz, με στόχο να παραμείνει η σειρά όσο πιο κοντά γίνεται στο αρχικό υλικό.

Με νέους θεούς, νέες απειλές και μία από τις πιο αγαπημένες ιστορίες των βιβλίων, η 3η σεζόν του «Percy Jackson and the Olympians» φαίνεται πως θα είναι μία από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες του Disney+.

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