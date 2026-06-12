Callum Turner: Είναι αυτός το νέο πρόσωπο του James Bond;

Ο Callum Turner μιλά για τις εικασίες γύρω από τον ρόλο του James Bond, ενώ ο George Clooney δηλώνει πως είναι ο ιδανικός

Με μια ματιά Ο Callum Turner είναι υποψήφιος για τον ρόλο του James Bond, σύμφωνα με φήμες.

Ο ίδιος ο ηθοποιός δηλώνει άγνοια και αντιμετωπίζει τις εικασίες με χιούμορ.

Ο George Clooney τον στηρίζει δημόσια, θεωρώντας τον ιδανικό για τον ρόλο.

Η υποστήριξη του Clooney αναμένεται να ενισχύσει τις πιθανότητες του Turner. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι φήμες που θέλουν τον Callum Turner να διαδέχεται τον Daniel Craig στον εμβληματικό ρόλο του James Bond πληθαίνουν, όμως ο ίδιος ο Βρετανός ηθοποιός επιλέγει να κρατήσει μια στάση χαμηλών τόνων, αντιμετωπίζοντας τις εικασίες με χιούμορ. Παρά την έντονη ονοματολογία που επικρατεί στα γραφεία στοιχημάτων, ο Turner δηλώνει πλήρη άγνοια για το θέμα, τονίζοντας πως γνωρίζει ακριβώς όσα και το κοινό.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, ο ηθοποιός δεν έκρυψε την έκπληξή του για το πώς η φημολογία αυτή έχει επηρεάσει ακόμα και τον προσωπικό του κύκλο. Όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε, η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο όπου παλιοί γνωστοί, με τους οποίους είχε να επικοινωνήσει πάνω από μία δεκαετία, του στέλνουν μηνύματα ρωτώντας για το μέλλον του ως 007. «Είναι τόσο περίεργο να συμβαίνει κάτι στον δημόσιο διάλογο, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως βρίσκει ολόκληρη τη διαδικασία αρκετά διασκεδαστική.

Netflix: «Θα σε Βρω»: Η νέα σειρά του Harlan Coben που υπόσχεται το επόμενο μεγάλο binge φαινόμενο

Η «ψήφος εμπιστοσύνης» από τον George Clooney

Την ώρα που ο Turner αποφεύγει τις συγκεκριμένες δηλώσεις για το αν θα δεχόταν τον ρόλο, επιλέγοντας να γελάσει με αμηχανία και να αποφύγει την ερώτηση, ένας πολύ ισχυρός σύμμαχος φαίνεται να τον στηρίζει. Ο George Clooney, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Turner στη δραματική ταινία «The Boys In The Boat», μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον νεαρό ηθοποιό.

Ο διάσημος σταρ του Χόλυγουντ δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την επιθυμία του, λέγοντας: «Ελπίζω ο Callum να γίνει ο επόμενος Bond. Είναι ψηλός, όμορφος, γοητευτικός και Βρετανός, ο τέλειος υποψήφιος για να αναλάβει το κοστούμι του πράκτορα». Με μια τέτοια αναγνώριση από έναν σκηνοθέτη του βεληνεκούς του Clooney, οι μετοχές του Turner αναμένεται να παραμείνουν ψηλά στις λίστες των υποψηφιοτήτων, τουλάχιστον μέχρι να υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την παραγωγή της σειράς ταινιών.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ