Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 12.06.2026

Ο Στέλιος Ρόκκος ξεκινά σήμερα το summer tour 2026 – Η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο εκκίνησης που όλοι περίμεναν

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Μια βραδιά που σηματοδοτεί την έναρξη ενός μεγάλου μουσικού ταξιδιού, με τον Στέλιο Ρόκκο να ανοίγει το summer tour 2026
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Στέλιος Ρόκκος ξεκινά το summer tour 2026 σήμερα, 12 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη.
  • Η πρώτη συναυλία της περιοδείας θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.
  • Ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει στο κοινό και ένα νέο τραγούδι.
  • Η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε ως αφετηρία λόγω της δυναμικής της πόλης και της ανταπόκρισης του κοινού της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Θεσσαλονίκη σήμερα, 12 Ιουνίου, γίνεται το επίκεντρο της καλοκαιρινής μουσικής σκηνής, καθώς ο Στέλιος Ρόκκος ανεβαίνει στη σκηνή του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά για να δώσει την έναρξη του summer tour 2026, σε μια συναυλία που δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία live εμφάνιση, αλλά σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου μουσικού ταξιδιού για το φετινό καλοκαίρι.

https://www.instagram.com/steliosrokkos/
https://www.instagram.com/steliosrokkos/

Εσύ που παρακολουθείς τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, ξέρεις καλά πως κάθε εμφάνιση του Στέλιου Ρόκκου έχει τη δική της ενέργεια και το δικό της αποτύπωμα στο κοινό, όμως αυτή τη φορά η αφετηρία στη Θεσσαλονίκη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά φιλοξενεί την πρώτη μεγάλη συναυλία της περιοδείας του.

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Ο χώρος έχει αρχίσει να καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς για μεγάλες μουσικές διοργανώσεις, και η συγκεκριμένη βραδιά αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την εικόνα, με το κοινό να γεμίζει τον χώρο για να ζήσει από κοντά την έναρξη ενός καλοκαιρινού tour που ήδη συζητιέται.

@steliosrokkos_official

Την βρήκαμε! 🤣 Παρασκευή 12 Ιουνίου, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκη!

♬ Pio poly Coming Soon – Stelios Rokkos

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι ο Στέλιος Ρόκκος έρχεται στη Θεσσαλονίκη όχι μόνο με το γνωστό και αγαπημένο του ρεπερτόριο, αλλά και με νέο τραγούδι, το οποίο έχει ήδη προαναγγείλει μέσα από βίντεο που έχει δημοσιεύσει στα social media του, δημιουργώντας έντονη προσμονή στους θαυμαστές του.

Η επιλογή να παρουσιαστεί για πρώτη φορά αυτό το νέο μουσικό κομμάτι στη συγκεκριμένη συναυλία δίνει στη βραδιά έναν πιο ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς το κοινό δεν θα παρακολουθήσει απλώς μια καλοκαιρινή εμφάνιση, αλλά μια στιγμή που συνδέεται με την εξέλιξη του ίδιου του καλλιτέχνη.

Το summer tour 2026 ξεκινά έτσι από τη Θεσσαλονίκη με έντονο συμβολισμό, καθώς η πόλη αποτελεί σταθερά έναν από τους πιο δυναμικούς σταθμούς των καλοκαιρινών περιοδειών στην Ελλάδα και το κοινό της έχει αποδείξει πολλές φορές τη θερμή του ανταπόκριση σε μεγάλες συναυλιακές στιγμές.

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Καλοκαίρι 2026 περιοδεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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