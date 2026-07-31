Ariana Grande: Γιατί το νέο άλμπουμ «Petal» είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα

Το «Petal» της Ariana Grande έρχεται στις 31 Ιουλίου και υπόσχεται να δείξει μια διαφορετική πλευρά της τραγουδίστριας
Με μια ματιά
- Το νέο άλμπουμ της Ariana Grande, «Petal», κυκλοφορεί στις 31 Ιουλίου και αναμένεται να είναι η πιο προσωπική της δουλειά.
- Η Grande εκφράζεται με απόλυτη ειλικρίνεια, αποκαλύπτοντας συναισθήματα που κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
- Για πρώτη φορά, δεν προσπάθησε να περιορίσει ή να «διορθώσει» τους στίχους, αφήνοντας να εκφραστεί αυθόρμητος θυμός.
- Ο ήχος του άλμπουμ κινείται σε πιο πειραματικά μονοπάτια, με τους στίχους και την αισθητική να αποτυπώνουν μια έκφραση χωρίς συμβιβασμούς.
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