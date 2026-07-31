Μουσική 31.07.2026

Ariana Grande: Γιατί το νέο άλμπουμ «Petal» είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα

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Το «Petal» της Ariana Grande έρχεται στις 31 Ιουλίου και υπόσχεται να δείξει μια διαφορετική πλευρά της τραγουδίστριας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το νέο άλμπουμ της Ariana Grande, «Petal», κυκλοφορεί στις 31 Ιουλίου και αναμένεται να είναι η πιο προσωπική της δουλειά.
  • Η Grande εκφράζεται με απόλυτη ειλικρίνεια, αποκαλύπτοντας συναισθήματα που κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Για πρώτη φορά, δεν προσπάθησε να περιορίσει ή να «διορθώσει» τους στίχους, αφήνοντας να εκφραστεί αυθόρμητος θυμός.
  • Ο ήχος του άλμπουμ κινείται σε πιο πειραματικά μονοπάτια, με τους στίχους και την αισθητική να αποτυπώνουν μια έκφραση χωρίς συμβιβασμούς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande ετοιμάζεται να κάνει ένα δυναμικό μουσικό comeback με το νέο της άλμπουμ «Petal», το οποίο κυκλοφορεί στις 31 Ιουλίου, και όλα δείχνουν πως αυτή θα είναι η πιο προσωπική δουλειά της καριέρας της. Η pop star αφήνει πίσω την ανάγκη να «μαλακώνει» όσα νιώθει και επιλέγει να εκφραστεί με απόλυτη ειλικρίνεια. Μέσα από τα νέα τραγούδια της, αποκαλύπτει συναισθήματα που μέχρι σήμερα κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι πρώτες πληροφορίες έχουν ήδη ανεβάσει στα ύψη την προσμονή των fans.

ariana_grande_petals
https://www.instagram.com/arianagrande/

Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε το Apple Music, η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τη δημιουργία του δίσκου και αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά δεν προσπάθησε να περιορίσει ή να «διορθώσει» τα λόγια της. Όπως εξήγησε, οι στίχοι γεννήθηκαν μέσα από έναν αυθόρμητο και ανεπεξέργαστο θυμό, ένα συναίσθημα που συνήθως απέφευγε να μεταφέρει στη μουσική της. Παραδέχτηκε μάλιστα πως σε προηγούμενες δουλειές της συνήθιζε να ξαναγράφει πολλές φορές τα τραγούδια, ώστε να ακούγονται πιο ήπια. Στο «Petal», όμως, αποφάσισε να αφήσει κάθε συναίσθημα να εκφραστεί όπως ακριβώς γεννήθηκε.

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Η ίδια περιγράφει το νέο άλμπουμ ως μια δημιουργική εμπειρία που εξερευνά πολλές διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς της. Κάθε τραγούδι έχει τη δική του ταυτότητα, ενώ ο ήχος κινείται σε πιο πειραματικά μονοπάτια σε σχέση με τις προηγούμενες κυκλοφορίες της.

Η Ariana Grande τραγουδάει με φόρεμα εμπνευσμένο από το παλιό Hollywood στο νέο της video clip για το «Petals».
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η Ariana Grande δεν θέλησε να αποκαλύψει ποιο είναι το αγαπημένο της κομμάτι, καθώς θεωρεί ότι ολόκληρος ο δίσκος λειτουργεί σαν μία ενιαία ιστορία. Αυτό που την ενδιαφέρει περισσότερο είναι να δει πώς θα συνδεθεί το κοινό με τα τραγούδια όταν τα ακούσει ολοκληρωμένα.

Ένα νέο μουσικό κεφάλαιο χωρίς περιορισμούς

Η τραγουδίστρια είχε αφήσει εδώ και μήνες μικρές ενδείξεις ότι το «Petal» θα είχε διαφορετικό χαρακτήρα από κάθε προηγούμενη δουλειά της. Σε παλαιότερη συζήτηση με την ομάδα της είχε χαρακτηρίσει τον δίσκο πιο αυθόρμητο, πιο έντονο και πολύ λιγότερο «ασφαλή» καλλιτεχνικά. Αυτή η διάθεση αποτυπώνεται τόσο στους στίχους όσο και στη συνολική αισθητική του project, που δείχνει μια Ariana Grande αποφασισμένη να εκφραστεί χωρίς συμβιβασμούς.

https://www.instagram.com/applemusic/reels/

Οι πρώτες μουσικές γεύσεις επιβεβαιώνουν ότι η νέα εποχή της τραγουδίστριας θα είναι πιο τολμηρή. Το πρώτο single «Hate That I Made You Love Me» ξεχωρίζει για τους αιχμηρούς στίχους και τη συναισθηματική του ένταση, ενώ το ομώνυμο «Petal», που παρουσιάστηκε ζωντανά στην Eternal Sunshine Tour, αγγίζει θέματα όπως η δημόσια εικόνα, η προσωπική ανθεκτικότητα και η σχέση της με τη μουσική. Οι fans περιμένουν πλέον να ανακαλύψουν ολόκληρο το άλμπουμ, το οποίο φαίνεται πως θα σηματοδοτήσει μια νέα δημιουργική περίοδο για την pop icon.

Η Ariana Grande τραγουδάει στη σκηνή με κλειστά μάτια, φορώντας μαύρα γάντια και ένα μωβ φόρεμα δαντέλας.
https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Το «Petal» δεν υπόσχεται απλώς νέα τραγούδια, αλλά μια διαφορετική γνωριμία με την Ariana Grande, η οποία αυτή τη φορά επιλέγει να μιλήσει χωρίς φίλτρα, χωρίς δεύτερες σκέψεις και χωρίς να κρύψει ούτε τις πιο δύσκολες πλευρές του εαυτού της.

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