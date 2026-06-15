Ο θρύλος του Rambo ζωντανεύει ξανά στις οθόνες με νέο prequel

Με μια ματιά Νέο prequel του Rambo ετοιμάζεται, με σκηνοθέτη τον Jalmari Helander και πρωταγωνιστή τον Noah Centineo.

Η ταινία θα εξερευνήσει την ιστορία προέλευσης του John Rambo πριν τα γεγονότα του "First Blood".

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιουνίου 2027, ανταγωνιζόμενη άλλα μεγάλα blockbusters.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι David Harbour, James Franco και άλλοι, με τον Sylvester Stallone ως executive producer. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο θρυλικός John Rambo ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη, αλλά αυτή τη φορά με έναν εντελώς φρέσκο αέρα που απευθύνεται απευθείας στη νέα γενιά των σινεφίλ. Η επίσημη επιβεβαίωση για το πολυαναμενόμενο prequel έχει ήδη προκαλέσει φρενίτιδα στους λάτρεις των ταινιών δράσης, οι οποίοι ανυπομονούν να δουν πώς ξεκίνησαν όλα για τον πιο ασταμάτητο στρατιώτη του Hollywood.

Το ρίσκο είναι τεράστιο, όμως η επιλογή της παραγωγής δείχνει μια ξεκάθαρη διάθεση να επαναπροσδιορίσει τον χαρακτήρα για το σύγχρονο κοινό, διατηρώντας παράλληλα τον σκληροπυρηνικό πυρήνα του. Ετοιμαστείτε για μια κινηματογραφική εμπειρία που θα μας πάει πίσω στον χρόνο, αποκαλύπτοντας τα μυστικά και τα τραύματα που διαμόρφωσαν έναν από τους πιο εμβληματικούς ήρωες της pop κουλτούρας.

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Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Lionsgate, το φιλμ έχει προγραμματιστεί να κάνει το μεγάλο του ντεμπούτο στις αίθουσες στις 4 Ιουνίου 2027. Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας συναντάμε τον Jalmari Helander, ο οποίος αναλαμβάνει να μας μεταφέρει στο παρελθόν, ξετυλίγοντας το origin story του κεντρικού ήρωα πριν από τα γεγονότα που ζήσαμε στο κλασικό «First Blood» του 1982.

Στον απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε τον Noah Centineo, ο οποίος παίρνει τη σκυτάλη και τη χαρακτηριστική μπαντάνα από τον Sylvester Stallone, που μετέτρεψε τον Rambo σε παγκόσμιο φαινόμενο. Το franchise κουβαλάει μια τεράστια κληρονομιά, καθώς οι πέντε προηγούμενες ταινίες έχουν καταγράψει μια απίστευτη πορεία με συνολικά έσοδα που ξεπερνούν τα 819 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Η νέα αυτή απόπειρα δεν στερείται λάμψης, αφού το cast της ταινίας είναι γεμάτο με ηχηρά ονόματα που εγγυώνται ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Δίπλα στον Noah Centineo θα δούμε τους David Harbour, James Franco, Jason Tobin, Quincy Isaiah και Jefferson White, δημιουργώντας μια ομάδα με εξαιρετικό acting ενδιαφέρον. Στο κομμάτι της παραγωγής, το σενάριο συνυπογράφουν οι Rory Haines και Sohrab Noshirvani, ενώ την ομάδα παραγωγής στελεχώνουν οι Kevin King Templeton και Les Weldon.

“John Rambo,” a prequel in the #Rambo franchise, is set to hit theaters June 4, 2027: • Lionsgate scheduled the film to open between Disney’s “Star Wars: Starfighter” (May 28) and Sony’s “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” (June 11)https://t.co/MfAsqWUdyi pic.twitter.com/2NlU6nNxjn — Variety (@Variety) May 28, 2026

Με executive producers τον ίδιο τον Sylvester Stallone, αλλά και τους Anthony και Joe Russo της AGBO, το project έχει όλα τα φόντα να γίνει το επόμενο μεγάλο hit. Στην ίδια executive ομάδα συμμετέχουν επίσης οι Trevor Short, Dallas Sonnier και Amanda Presmyk, εξασφαλίζοντας ότι η ταινία θα έχει τη σωστή καθοδήγηση.

Το καλεντάρι των κυκλοφοριών για το καλοκαίρι του 2027 αναμένεται ιδιαίτερα «καυτό», καθώς η επιστροφή του John Rambo θα βρεθεί αντιμέτωπη με μερικά από τα μεγαλύτερα blockbusters της χρονιάς. Η ταινία θα μοιραστεί την ημερομηνία της πρεμιέρας της με ένα νέο, μυστηριώδες project της Paramount που ακόμα δεν έχει αποκτήσει επίσημο τίτλο, δημιουργώντας έναν άτυπο ανταγωνισμό για την κορυφή.

Επιπλέον, το prequel θα βγει στους κινηματογράφους πολύ κοντά σε μια άλλη τεράστια κυκλοφορία, το «Star Wars: Starfighter» των Disney/Lucasfilm, το οποίο σκηνοθετεί ο Shawn Levy με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling. Αυτή η συγκυρία υπόσχεται μια επική μάχη στα ταμεία, με τους θεατές να έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε κορυφαία sci-fi θεάματα και την ωμή, ρεαλιστική δράση του Rambo.

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