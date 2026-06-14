Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 14.06.2026

Κατερίνα Λιόλιου: Το act που προμηνύει σκηνική ανατροπή στα Mad VMA 2026

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Με 7 υποψηφιότητες στις αποσκευές της, η Κατερίνα Λιόλιου προετοιμάζει μια εμφάνιση-σταθμό στα φετινά Mad VMA 2026
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λιόλιου προετοιμάζει μια εντυπωσιακή σκηνική εμφάνιση για τα Mad VMA 2026.
  • Η εμφάνισή της θα περιλαμβάνει ένα medley με τα τραγούδια «Λογαριασμός» και «DNA».
  • Η Λιόλιου είναι υποψήφια για επτά βραβεία στα Mad VMA 2026, συμπεριλαμβανομένων «Βίντεο της Χρονιάς» και «Τραγούδι της Χρονιάς Viral».
  • Η καλλιτέχνιδα ετοιμάζει νέο άλμπουμ και ξεκινά καλοκαιρινή περιοδεία στην Ελλάδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι προετοιμασίες για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ κορυφώνονται και η Κατερίνα Λιόλιου μόλις ολοκλήρωσε μια πρόβα που προμηνύει την απόλυτη σκηνική ανατροπή. Η καλλιτέχνιδα κινήθηκε με απόλυτη ακρίβεια και επαγγελματισμό στο stage του Tae Kwon Do, παρουσιάζοντας ένα act τόσο άρτιο και καλοδουλεμένο, που κέρδισε το χειροκρότημα όλων των παρευρισκόμενων. Η εμφάνισή της, προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου, αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο highlight της βραδιάς, θέτοντας τον πήχη της διοργάνωσης σε νέα, εντυπωσιακά επίπεδα.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Ιωάννα Κοντού

Στη σκηνή των φετινών βραβείων, η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα μεγαλοπρεπές medley που θα ενώσει το viral hit της χρονιάς, «Λογαριασμός», με το δυναμικό «DNA». Ήδη από τα πρώτα λεπτά της πρόβας, η ατμόσφαιρα «ηλεκτρίστηκε», αποκαλύπτοντας μια αισθητική πρόταση που συνδυάζει τον έντονο ρυθμό με την επιβλητική παρουσία της ερμηνεύτριας. Πρόκειται για ένα act που έχει σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια για να καθηλώσει το κοινό, και είναι βέβαιο πως η εμφάνισή της θα είναι το κεντρικό θέμα συζήτησης πολύ καιρό μετά την αυλαία της μεγάλης μουσικής γιορτής.

Η Κατερίνα Λιόλιου «Θυμίζει κάτι από Ελλάδα» – Το τραγούδι που «ξυπνά» αναμνήσεις από το 2005

Η Κατερίνα Λιόλιου εισέρχεται στα φετινά Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ ως μία από τις απόλυτες πρωταγωνίστριες, συγκεντρώνοντας συνολικά επτά σημαντικές υποψηφιότητες που καθρεφτίζουν την κυριαρχία της στη μουσική βιομηχανία. Διεκδικεί, μεταξύ άλλων, τα βραβεία για το «Βίντεο της Χρονιάς» με το «Για την επόμενη», το «Καλύτερο Λαϊκό Modern» και το «Τραγούδι της Χρονιάς Viral» για το smash hit «Λογαριασμός», καθώς και τις διακρίσεις για το «Καλύτερο Ντουέτο» και το «Τραγούδι της Χρονιάς Airplay» για το «Με γεια σου» μαζί με τον Γιάννη Φακίνο. Παράλληλα, η υποψηφιότητά της για το «Καλύτερο Album» με το «Το δικό μου DNA» και η υποψηφιότητα για «Καλλιτέχνη Λαϊκό Modern» επισφραγίζουν μια χρονιά-σταθμό για την πορεία της.

Γυναίκα με κοντά μαλλιά και κόκκινο δερμάτινο κουστούμι κάθεται σε πολυθρόνα, εμπνέοντας γυναικεία αυτοπεποίθηση.
www.instagram.com/katerinalioliouofficial

Με το καλοκαίρι να αποτελεί το πεδίο δράσης της, η Κατερίνα ετοιμάζεται να «οργώσει» την Ελλάδα με το «Λογαριασμός Summer Tour», προσφέροντας αξέχαστα vibes σε κάθε γωνιά της χώρας, από την Αλεξανδρούπολη και την Καστοριά μέχρι την Κρήτη, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα. Ωστόσο, η καλλιτέχνιδα δεν επαναπαύεται στις επιτυχίες της, καθώς μέσα από τα social media μας αποκάλυψε πως βρίσκεται ήδη στο στούντιο για το επόμενο δισκογραφικό της βήμα. Αν και κρατά τις λεπτομέρειες του νέου album ως επτασφράγιστο μυστικό, τα πρώτα «spoiler» που μοιράστηκε προμηνύουν μια νέα φάση γεμάτη ένταση, που αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Κεντρική Εικόνα: Ιωάννα Κοντού 

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