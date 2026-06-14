Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 14.06.2026

Η Marseaux φέρνει την πιο δροσερή έκπληξη της χρονιάς στις πρόβες των MAD VMA 2026

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Η Marseaux ολοκλήρωσε τις πρόβες της για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και υπόσχεται το πιο δροσερό καλοκαιρινό act με το νέο της single
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Marseaux ολοκλήρωσε τις πρόβες της για τα Mad VMA 2026 με άρτιο αποτέλεσμα.
  • Θα ερμηνεύσει το νέο της single «Γρανίτα Λεμόνι» που κυκλοφορεί στις 19 Ιουνίου.
  • Ο Creative Director Bill Roxenos επιμελείται το καλοκαιρινό act της Marseaux.
  • Η Marseaux είναι υποψήφια για «Καλύτερη Μπαλάντα» και «Best Performer» στα Mad VMA 2026.
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Οι προετοιμασίες για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους και η σκηνή του Tae Kwon Do ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια από τις πιο δροσερές εμφανίσεις της φετινής διοργάνωσης. Η Marseaux ολοκλήρωσε τις πρόβες της και το αποτέλεσμα είναι απόλυτα άρτιο. Η καλλιτέχνιδα κινήθηκε με απόλυτη ακρίβεια και αυτοπεποίθηση, υποσχόμενη ένα υπέροχο act που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς της Τετάρτης 17 Ιουνίου.

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Photo: Ιωάννα Κοντού

Το act της Marseaux είναι μια πραγματική ανάσα δροσιάς, καθώς φέρνει το καλοκαίρι στη σκηνή, πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η ερμηνεία του πολυαναμενόμενου νέου της single με τίτλο «Γρανίτα Λεμόνι», το οποίο θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 19 Ιουνίου, ήταν ήδη από τις πρόβες καθηλωτική, γεμάτη ενέργεια και φρεσκάδα. Η αισθητική της πρόταση και η δυναμική της παρουσία στον χώρο καθιστούν την εμφάνιση αυτή μία από τις πιο αναμενόμενες της μεγάλης μουσικής βραδιάς.

Η Marseaux στο MAD VMA Vidcast 2026: «Θα το ξαναπροσπαθήσω για τη Eurovision»

Ο Creative Director και Choreographer Bill Roxenos επιμελείται το καλοκαιρινό act της Marseaux για το «Γρανίτα Λεμόνι», μεταφέροντας στη σκηνή τη δροσιά, την ανεμελιά και την ενέργεια του τραγουδιού. Με την πολυετή εμπειρία και τη δημιουργική του προσέγγιση, δίνει ζωή σε μια εντυπωσιακή σκηνική πρόταση που αναδεικνύει τον σύγχρονο pop χαρακτήρα και τα έντονα summer vibes της εμφάνισης.

Η Marseaux συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην ελληνική pop σκηνή, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πορεία με τις φετινές υποψηφιότητες στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Η καλλιτέχνιδα διεκδικεί το βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Μπαλάντα» για τη συνεργασία της με τον Solmeister, καθώς και το βραβείο του «Best Performer», αποδεικνύοντας το εύρος του ταλέντου της τόσο στην ερμηνεία όσο και στη σκηνική της παρουσία. Οι υποψηφιότητες αυτές έρχονται ως επισφράγισμα μιας δημιουργικής χρονιάς, κατά την οποία η Marseaux καθήλωσε το κοινό με το «Χάνομαι» στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026, ενώ οι επιτυχίες της, όπως το «Τρέλανέ μας» και το «Persefoni», έχουν ήδη εδραιώσει τη θέση της στην κορυφή των charts.

Η τραγουδίστρια Marseaux σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/marseaux.wnc/

Σήμερα, η Marseaux βρίσκεται σε μια άκρως παραγωγική περίοδο, έχοντας επιστρέψει δυναμικά στο στούντιο για την ηχογράφηση του νέου της album. Η καλλιτέχνιδα προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου single της «Γρανίτα Λεμόνι» στις 19 Ιουνίου, που υπόσχεται να γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό hit. Παράλληλα με τα επαγγελματικά της βήματα, η ίδια παραμένει ειλικρινής με το κοινό της, επιλέγοντας να μοιράζεται όχι μόνο τις επιτυχίες της, αλλά και προσωπικές της αναζητήσεις, όπως η πρόσφατη εξομολόγησή της για τη σχέση της με το φαγητό και την αυτοδιάθεση, δείχνοντας ένα ώριμο πρόσωπο που εμπνέει τους χιλιάδες θαυμαστές της.

Κεντρική Εικόνα: Ιωάννα Κοντού

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Mad Video Music Awards 2026 Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ Marseaux
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