Με indie-pop αισθητική και εκπλήξεις η Μαρίνα Σπανού στις πρόβες των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρόβα της Μαρίνας Σπανού για την μεγάλη μουσική βραδιά των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Με μια ματιά Η Μαρίνα Σπανού έκανε πρόβα για τα MAD VMA 2026 με indie-pop αισθητική και χορευτικό medley.

Το act της συνδύασε indie και mainstream pop με custom visuals και φωτισμούς από τη ΔΕΗ.

Η τραγουδοποιός είναι υποψήφια στην κατηγορία «Καλλιτέχνης pop» και έχει πιστό κοινό.

Το τραγούδι «Παγκράτι» αναμένεται να έχει ξεχωριστή θέση στο act, με στοιχεία έκπληξης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έχει ξεκινήσει και οι πρόβες στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do κορυφώνονται. Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της Μαρίνας Σπανού, η οποία ανέβηκε στη σκηνή για την τεχνική της πρόβα και εντυπωσίασε με την ενέργεια και τη σκηνική της παρουσία.

Η δημοφιλής τραγουδοποιός εμφανίστηκε χαλαρή και ενθουσιασμένη για τη μεγάλη βραδιά της Τετάρτης 17 Ιουνίου. Το φετινό της act είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο medley για τα βραβεία με καλοκαιρινή διάθεση και έντονο χορευτικό στοιχείο.

H Μαρίνα Σπανού στο MAD VMA Vidcast 2026: «Έγραψα τραγούδι για την Ικαρία επειδή μου πήρε τον άνθρωπο που ήθελα»

Οι κόσμοι της indie και της mainstream pop συναντήθηκαν σε ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό θέαμα, όπου τα custom-made visuals και οι ειδικά σχεδιασμένοι φωτισμοί της ΔΕΗ ακολουθούσαν με απόλυτο συγχρονισμό τον ρυθμό της μουσικής. Η αμεσότητα και το συναίσθημα που χαρακτηρίζουν τη Μαρίνα Σπανού συνδυάστηκαν με μια δυναμική pop αισθητική, δημιουργώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα acts της φετινής διοργάνωσης.

Μαρίνα Σπανού: Μια αυθεντική «Καλλιτέχνης pop» στα φετινά βραβεία

Η υποψηφιότητά της στην κατηγορία «Καλλιτέχνης pop» επιβεβαιώνει τη σταθερή της πορεία και τη δυνατή σύνδεση που έχει χτίσει με το κοινό τα τελευταία χρόνια. Με τραγούδια που συνδυάζουν προσωπική γραφή και αυθεντικότητα, η Μαρίνα Σπανού αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.

Το επιτυχημένο single «Ταξίδι» συνεχίζει να κερδίζει ολοένα και περισσότερους ακροατές, ενώ η ίδια παραμένει πιστή στη φιλοσοφία των συνεργασιών που βασίζονται στην αληθινή ανθρώπινη σύνδεση. Παράλληλα, η «Ικαρία» έχει ήδη εξελιχθεί σε αγαπημένο τραγούδι του κοινού και αναμένεται να χαρίσει έντονα καλοκαιρινά vibes στη σκηνή του Tae Kwon Do.

Το μεγάλο μυστήριο με το «Παγκράτι»

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κομμάτια της δισκογραφίας της, το «Παγκράτι», φαίνεται πως θα έχει ξεχωριστή θέση στο act της βραδιάς. Ωστόσο, η ίδια αποφεύγει να αποκαλύψει λεπτομέρειες, διατηρώντας το στοιχείο της έκπληξης.

Η επίσημη παρουσίαση του εντυπωσιακού medley θα πραγματοποιηθεί στα MAD VMA 2026 από τηn ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου, με τη Μαρίνα Σπανού να ετοιμάζεται να χαρίσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της φετινής διοργάνωσης.