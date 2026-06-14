Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 14.06.2026

Με indie-pop αισθητική και εκπλήξεις η Μαρίνα Σπανού στις πρόβες των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρόβα της Μαρίνας Σπανού για την μεγάλη μουσική βραδιά των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μαρίνα Σπανού έκανε πρόβα για τα MAD VMA 2026 με indie-pop αισθητική και χορευτικό medley.
  • Το act της συνδύασε indie και mainstream pop με custom visuals και φωτισμούς από τη ΔΕΗ.
  • Η τραγουδοποιός είναι υποψήφια στην κατηγορία «Καλλιτέχνης pop» και έχει πιστό κοινό.
  • Το τραγούδι «Παγκράτι» αναμένεται να έχει ξεχωριστή θέση στο act, με στοιχεία έκπληξης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έχει ξεκινήσει και οι πρόβες στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do κορυφώνονται. Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της Μαρίνας Σπανού, η οποία ανέβηκε στη σκηνή για την τεχνική της πρόβα και εντυπωσίασε με την ενέργεια και τη σκηνική της παρουσία.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Ιωάννα Κοντού

Η δημοφιλής τραγουδοποιός εμφανίστηκε χαλαρή και ενθουσιασμένη για τη μεγάλη βραδιά της Τετάρτης 17 Ιουνίου. Το φετινό της act είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο medley για τα βραβεία με καλοκαιρινή διάθεση και έντονο χορευτικό στοιχείο.

H Μαρίνα Σπανού στο MAD VMA Vidcast 2026: «Έγραψα τραγούδι για την Ικαρία επειδή μου πήρε τον άνθρωπο που ήθελα»

Οι κόσμοι της indie και της mainstream pop συναντήθηκαν σε ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό θέαμα, όπου τα custom-made visuals και οι ειδικά σχεδιασμένοι φωτισμοί της ΔΕΗ ακολουθούσαν με απόλυτο συγχρονισμό τον ρυθμό της μουσικής. Η αμεσότητα και το συναίσθημα που χαρακτηρίζουν τη Μαρίνα Σπανού συνδυάστηκαν με μια δυναμική pop αισθητική, δημιουργώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα acts της φετινής διοργάνωσης.

Μαρίνα Σπανού: Μια αυθεντική «Καλλιτέχνης pop» στα φετινά βραβεία

Η υποψηφιότητά της στην κατηγορία «Καλλιτέχνης pop» επιβεβαιώνει τη σταθερή της πορεία και τη δυνατή σύνδεση που έχει χτίσει με το κοινό τα τελευταία χρόνια. Με τραγούδια που συνδυάζουν προσωπική γραφή και αυθεντικότητα, η Μαρίνα Σπανού αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.

marina_spanou
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Το επιτυχημένο single «Ταξίδι» συνεχίζει να κερδίζει ολοένα και περισσότερους ακροατές, ενώ η ίδια παραμένει πιστή στη φιλοσοφία των συνεργασιών που βασίζονται στην αληθινή ανθρώπινη σύνδεση. Παράλληλα, η «Ικαρία» έχει ήδη εξελιχθεί σε αγαπημένο τραγούδι του κοινού και αναμένεται να χαρίσει έντονα καλοκαιρινά vibes στη σκηνή του Tae Kwon Do.

Το μεγάλο μυστήριο με το «Παγκράτι»

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κομμάτια της δισκογραφίας της, το «Παγκράτι», φαίνεται πως θα έχει ξεχωριστή θέση στο act της βραδιάς. Ωστόσο, η ίδια αποφεύγει να αποκαλύψει λεπτομέρειες, διατηρώντας το στοιχείο της έκπληξης.

marina_spanou
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Η επίσημη παρουσίαση του εντυπωσιακού medley θα πραγματοποιηθεί στα MAD VMA 2026 από τηn ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου, με τη Μαρίνα Σπανού να ετοιμάζεται να χαρίσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Μαρίνα Σπανού
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Να μ’ αγαπάς»: Η Δέσποινα Βανδή επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό hit και κινηματογραφικό video

«Να μ’ αγαπάς»: Η Δέσποινα Βανδή επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό hit και κινηματογραφικό video

14.06.2026

Δες επίσης

«Να μ’ αγαπάς»: Η Δέσποινα Βανδή επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό hit και κινηματογραφικό video
Videoclips

«Να μ’ αγαπάς»: Η Δέσποινα Βανδή επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό hit και κινηματογραφικό video

14.06.2026
MAD VMA 2026: Η Lila στην πρόβα αποκαλύπτει ένα act γεμάτο ενέργεια με «Ποιος να σου το πει» και «Ντοπαμίνη»
Mad Events

MAD VMA 2026: Η Lila στην πρόβα αποκαλύπτει ένα act γεμάτο ενέργεια με «Ποιος να σου το πει» και «Ντοπαμίνη»

14.06.2026
Ο Manos ετοιμάζεται για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ με ένα άκρως pop act
Mad Video Music Awards

Ο Manos ετοιμάζεται για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ με ένα άκρως pop act

14.06.2026
FY & Ellize ετοιμάζουν ένα act που θα συζητηθεί στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

FY & Ellize ετοιμάζουν ένα act που θα συζητηθεί στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

14.06.2026
Το act του FY και της Ρίας Ελληνίδου που έκλεψε τις εντυπώσεις στις πρόβες των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Το act του FY και της Ρίας Ελληνίδου που έκλεψε τις εντυπώσεις στις πρόβες των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

14.06.2026
Η «Πύρινη Λαίλαπα» αποκλειστικά στο Mad.gr: «Η μουσική είναι απρόβλεπτη, δεν χωράει σε καλούπια»
Mad Events

Η «Πύρινη Λαίλαπα» αποκλειστικά στο Mad.gr: «Η μουσική είναι απρόβλεπτη, δεν χωράει σε καλούπια»

14.06.2026
Οι Mad Viral creators ανυπομονούν να σε γνωρίσουν στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ
Mad Events

Οι Mad Viral creators ανυπομονούν να σε γνωρίσουν στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ

14.06.2026
MAD VMA 2026: Ο Akylas «ταρακούνησε» τη σκηνή στην πρώτη του τεχνική πρόβα!
Mad Events

MAD VMA 2026: Ο Akylas «ταρακούνησε» τη σκηνή στην πρώτη του τεχνική πρόβα!

13.06.2026
Lila: Η εντυπωσιακή πρεμιέρα του «L World» στην Τεχνόπολη – Το Mad.gr ήταν εκει!
Μουσικά Νέα

Lila: Η εντυπωσιακή πρεμιέρα του «L World» στην Τεχνόπολη – Το Mad.gr ήταν εκει!

13.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Κυβέρνηση Ειδικού Σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Κυβέρνηση Ειδικού Σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη

ΕΕ: Σε πλήρη ισχύ το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – Τι αλλάζει για την Ελλάδα

ΕΕ: Σε πλήρη ισχύ το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – Τι αλλάζει για την Ελλάδα

Καλοκαιρινό τραπέζι: Το απόλυτο gathering του Σαββατοκύριακου

Καλοκαιρινό τραπέζι: Το απόλυτο gathering του Σαββατοκύριακου