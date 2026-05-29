Emily in Paris: Το «αντίο» της σειράς με συρτάκι στην Μύκονο

Ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά φαινόμενα των τελευταίων ετών ολοκλήρωσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ταξιδιού του επί ελληνικού εδάφους, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Το «Emily in Paris» μετέτρεψε το κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων σε ένα απίθανο κινηματογραφικό πλατό για τις ανάγκες των νέων επεισοδίων, με τους λαμπερούς πρωταγωνιστές να μαγνητίζουν όλα τα βλέμματα.

Τα εντατικά γυρίσματα στη Μύκονο έφτασαν στο τέλος τους και η παραγωγή αποφάσισε να το γιορτάσει με ένα επικό, ξέφρενο πάρτι που θα μείνει σε όλους αξέχαστο. Η Lily Collins και η Ashley Park πρωταγωνίστησαν στη διασκέδαση, μοιράζοντας ασταμάτητα στιγμιότυπα με τους εκατομμύρια followers τους και αποχαιρετώντας την Ελλάδα με τον πιο θερμό τρόπο.

Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που το Netflix αποχωρίζεται οριστικά την Emily in Paris

Μέσα από Instagram Stories που έγιναν αμέσως viral, η Park έδωσε μια γεύση από την τελευταία τους νύχτα στους εντυπωσιακούς χώρους του πολυτελούς Cavo Tagoo Mykonos, εκεί όπου το συρτάκι ήχησε δυνατά και ξεσήκωσε τους πάντες.

https://www.instagram.com/ashleyparklady

https://www.instagram.com/ashleyparklady

https://www.instagram.com/ashleyparklady

Η συναισθηματική φόρτιση ήταν διάχυτη, καθώς η Ashley Park θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια ολόκληρο το team που εργάστηκε σκληρά πίσω από τις κάμερες όλο αυτό το διάστημα. Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό της λογαριασμό: «Το τελευταίο μας ηλιοβασίλεμα στην Ελλάδα με αυτή την υπέροχη ομάδα. Όλα έγιναν χάρη σε αυτούς. Μετά από επτά χρόνια μαζί, ολοκληρώνουμε την τελευταία σεζόν με αυτά τα συναισθήματα και αυτή την ενέργεια».

Για αρκετές ημέρες, η Μύκονος έζησε στους ρυθμούς της σειράς του Netflix, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται σε high-end τοποθεσίες και μερικά από τα πιο δημοφιλή σημεία του νησιού. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι στο cast των βοηθητικών ρόλων είδαμε και αρκετά οικεία σε εμάς πρόσωπα, όπως τη Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, τη Δανάη Βαρθολομάτου, αλλά και τη νικήτρια του τελευταίου GNTM, Ξένια Τσίρκοβα, οι οποίες έδωσαν ελληνικό αέρα στο project.





Αυτή η σεζόν, ωστόσο, έχει μια γλυκόπικρη γεύση για τους φανατικούς θαυμαστές της Emily Cooper. Πριν από λίγο καιρό, η ίδια η Lily Collins είχε ρίξει «βόμβα» στα social media, αποκαλύπτοντας πως ο έκτος κύκλος θα ρίξει οριστικά τους τίτλους τέλους της σειράς. Η διάσημη ηθοποιός είχε αναφέρει στην ανάρτησή της: «Επιστρέψαμε για τελευταία φορά. Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα (και φυσικά στη Γαλλία) for μία τελευταία, επική περιπέτεια. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο ξεχωριστή και αξέχαστη μέχρι τώρα».

Με αυτή την υπόσχεση, η ομάδα αποχαιρέτησε το «Νησί των ανέμων» και ετοιμάζεται να μας χαρίσει ένα φινάλε γεμάτο μόδα, έρωτα και μεσογειακό ήλιο. Η προσμονή για τα νέα επεισόδια έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο, με το ελληνικό κοινό να ανυπομονεί να δει πώς θα αποτυπωθεί η Μύκονος στη μικρή οθόνη.

Διάβασε επίσης: