Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 29.05.2026

Emily in Paris: Το «αντίο» της σειράς με συρτάκι στην Μύκονο

Το «Emily in Paris» αποχαιρετά επίσημα την Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων στη Μύκονο, χορεύοντας «συρτάκι»
Ειρήνη Στόφυλα

Ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά φαινόμενα των τελευταίων ετών ολοκλήρωσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ταξιδιού του επί ελληνικού εδάφους, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Το «Emily in Paris» μετέτρεψε το κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων σε ένα απίθανο κινηματογραφικό πλατό για τις ανάγκες των νέων επεισοδίων, με τους λαμπερούς πρωταγωνιστές να μαγνητίζουν όλα τα βλέμματα.

Τα εντατικά γυρίσματα στη Μύκονο έφτασαν στο τέλος τους και η παραγωγή αποφάσισε να το γιορτάσει με ένα επικό, ξέφρενο πάρτι που θα μείνει σε όλους αξέχαστο. Η Lily Collins και η Ashley Park πρωταγωνίστησαν στη διασκέδαση, μοιράζοντας ασταμάτητα στιγμιότυπα με τους εκατομμύρια followers τους και αποχαιρετώντας την Ελλάδα με τον πιο θερμό τρόπο.

Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που το Netflix αποχωρίζεται οριστικά την Emily in Paris

Μέσα από Instagram Stories που έγιναν αμέσως viral, η Park έδωσε μια γεύση από την τελευταία τους νύχτα στους εντυπωσιακούς χώρους του πολυτελούς Cavo Tagoo Mykonos, εκεί όπου το συρτάκι ήχησε δυνατά και ξεσήκωσε τους πάντες.

Η συναισθηματική φόρτιση ήταν διάχυτη, καθώς η Ashley Park θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια ολόκληρο το team που εργάστηκε σκληρά πίσω από τις κάμερες όλο αυτό το διάστημα. Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό της λογαριασμό: «Το τελευταίο μας ηλιοβασίλεμα στην Ελλάδα με αυτή την υπέροχη ομάδα. Όλα έγιναν χάρη σε αυτούς. Μετά από επτά χρόνια μαζί, ολοκληρώνουμε την τελευταία σεζόν με αυτά τα συναισθήματα και αυτή την ενέργεια».

Για αρκετές ημέρες, η Μύκονος έζησε στους ρυθμούς της σειράς του Netflix, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται σε high-end τοποθεσίες και μερικά από τα πιο δημοφιλή σημεία του νησιού. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι στο cast των βοηθητικών ρόλων είδαμε και αρκετά οικεία σε εμάς πρόσωπα, όπως τη Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, τη Δανάη Βαρθολομάτου, αλλά και τη νικήτρια του τελευταίου GNTM, Ξένια Τσίρκοβα, οι οποίες έδωσαν ελληνικό αέρα στο project.


Αυτή η σεζόν, ωστόσο, έχει μια γλυκόπικρη γεύση για τους φανατικούς θαυμαστές της Emily Cooper. Πριν από λίγο καιρό, η ίδια η Lily Collins είχε ρίξει «βόμβα» στα social media, αποκαλύπτοντας πως ο έκτος κύκλος θα ρίξει οριστικά τους τίτλους τέλους της σειράς. Η διάσημη ηθοποιός είχε αναφέρει στην ανάρτησή της: «Επιστρέψαμε για τελευταία φορά. Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα (και φυσικά στη Γαλλία) for μία τελευταία, επική περιπέτεια. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο ξεχωριστή και αξέχαστη μέχρι τώρα».

Με αυτή την υπόσχεση, η ομάδα αποχαιρέτησε το «Νησί των ανέμων» και ετοιμάζεται να μας χαρίσει ένα φινάλε γεμάτο μόδα, έρωτα και μεσογειακό ήλιο. Η προσμονή για τα νέα επεισόδια έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο, με το ελληνικό κοινό να ανυπομονεί να δει πώς θα αποτυπωθεί η Μύκονος στη μικρή οθόνη.

Emily in Paris ΜΥΚΟΝΟΣ
Ιστορική επιτυχία για το «Swim» των BTS που κατακτά την κορυφή του Spotify

Lady Gaga: Το MAYHEM «έσπασε» τα κοντέρ με 6 δισεκατομμύρια streams στο Spotify

Θεοδώρα Ντε Γκρες: Comeback στην «Τόλμη και Γοητεία» μετά από 8 χρόνια
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

