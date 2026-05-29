Μουσικά Νέα 29.05.2026

Lady Gaga: Το MAYHEM «έσπασε» τα κοντέρ με 6 δισεκατομμύρια streams στο Spotify

Η απόλυτη κυριαρχία της Lady Gaga που την καθιστά την πρώτη καλλιτέχνιδα με άλμπουμ-ορόσημα σε 3 διαδοχικές δεκαετίες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Lady Gaga για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει τη θέση της στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το άλμπουμ της με τίτλο «MAYHEM» κατάφερε να ξεπεράσει επίσημα τα 6 δισεκατομμύρια streams στο Spotify, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, καθώς αποτελεί το ταχύτερο άλμπουμ της καριέρας της που φτάνει σε αυτό το ορόσημο.

Το επίτευγμα αυτό δεν είναι απλώς ένας ακόμα αριθμός, αλλά η απόδειξη μιας σπάνιας μουσικής διαχρονικότητας. Με το «MAYHEM», η Lady Gaga γίνεται η μοναδική καλλιτέχνιδα που έχει καταφέρει να έχει ένα από τα άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε 3 διαδοχικές δεκαετίες, εδραιώνοντας τη θέση της ως η απόλυτη pop icon του 21ου αιώνα.

https://www.instagram.com/ladygaga/

Οι σταθμοί μιας μυθικής διαδρομής

Η πορεία της στα ψηφιακά charts ξεκίνησε θριαμβευτικά τη δεκαετία του 2000 με το εμβληματικό «The Fame» και το «The Fame Monster», τα οποία έχουν συγκεντρώσει το ασύλληπτο νούμερο των 10,7 δισεκατομμυρίων streams. Η κυριαρχία της συνεχίστηκε και τη δεκαετία του 2010 με το soundtrack της ταινίας A Star Is Born, το οποίο άγγιξε τα 6,7 δισεκατομμύρια streams. Σήμερα, στη δεκαετία του 2020, το MAYHEM έρχεται να συμπληρώσει αυτό το χρυσό σερί, έχοντας ήδη ξεπεράσει τα 6 δισεκατομμύρια και συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία.

Η Lady Gaga με εντυπωσιακή ροζ δημιουργία στην είσοδο του Met Gala 2026, προκαλώντας αίσθηση.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σημασία της επιτυχίας στη σύγχρονη εποχή

Η κατάκτηση αυτών των επιπέδων δημοτικότητας σε μια εποχή όπου ο ανταγωνισμός στην pop βιομηχανία είναι πιο έντονος από ποτέ υπογραμμίζει τη συνέπεια της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Η ικανότητά της να επαναπροσδιορίζει τον ήχο της ενώ παράλληλα διατηρεί έναν πιστό πυρήνα ακροατών σε βάθος χρόνου αποτελεί το μυστικό της επιτυχίας της, καθιστώντας το MAYHEM όχι απλώς ένα εμπορικό προϊόν, αλλά ένα πολιτισμικό φαινόμενο που αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της σύγχρονης μουσικής κουλτούρας.

Emily in Paris: Το «αντίο» της σειράς με συρτάκι στην Μύκονο

«Το ’χουμε» στον ΣΚΑΪ: Οι δηλώσεις του Κώστα Τσουρού για το φινάλε

«The Gentleman’s Club»: Η μεγάλη επιστροφή του YG με άλμπουμ που αλλάζει το κλίμα στο hip hop

Ρία Ελληνίδου: Πηγαίνει «Σαφάρι» στη Νίκαια και υπόσχεται το απόλυτο hit του καλοκαιριού!

Αντώνης Ρέμος: Το throwback βίντεο με τον Γιώργο Νταλάρα από το 2004

Η Jennifer Lopez τραγούδησε το «Total Eclipse of the Heart» και έγινε viral

Ο Νίνο γυρίζει το χρόνο πίσω με ένα TikTok – Flashback στο «Σε Παρακαλώ» του 2003

Champions League αλά «Ελληνικά»: Ο αθλητικός ύμνος έγινε ζεϊμπέκικο

«Σπάστε τα»: Το νέο λαϊκό anthem της Αναστασίας είναι εδώ

«Τι σου χρωστάω»: To απόλυτο καλοκαιρινό hit ήρθε από την Έλλη Κοκκίνου

Από το «Bangaranga» μέχρι το «Jalla» αυτά είναι τα τραγούδια της Eurovision που «σαρώνουν» στην Ελλάδα

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

