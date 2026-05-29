«Ξέσπασα σε κλάματα»: Η Antigoni «σπάει» τη σιωπή της στον Θέμη Γεωργαντά

Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχτηκε την Antigoni σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη για τα παρασκήνια της Eurovision και την ίδια

Η φετινή Eurovision μπορεί να ολοκληρώθηκε, όμως τα παρασκήνια και οι άγνωστες ιστορίες πίσω από τη μεγάλη μουσική γιορτή της Ευρώπης συνεχίζουν να μας απασχολούν έντονα. Ο πάντα ανατρεπτικός και γεμάτος ενέργεια Θέμης Γεωργαντάς συνάντησε την εκρηκτική Antigoni σε μια άκρως ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική συνέντευξη που τα είχε όλα.

Οι δυο τους κάθισαν αναπαυτικά, άνοιξαν τα μικρόφωνα του Super FM Radio και μοιράστηκαν μαζί μας μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές που σημαδεύτηκαν από το φετινό μουσικό ταξίδι. Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα δεν δίστασε να μιλήσει για όλα όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες και τις κάμερες, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που δεν είχαμε ακούσει μέχρι σήμερα.

Antigoni: Το «Jalla» στο UK Official Singles Chart Top 100

Μεταξύ των πολλών θεμάτων που συζητήθηκαν, η Antigoni γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε τη στιγμή που η ζωή της άλλαξε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όταν ο Θέμης Γεωργαντάς τη ρώτησε χαρακτηριστικά «πώς αντέδρασες όταν σου είπαν ότι θα πας Eurovision;», η ίδια περιέγραψε μια άκρως σουρεαλιστική και συγκινητική σκηνή.

Όπως εξομολογήθηκε με απόλυτη ειλικρίνεια: «Ημουν στο Soho στο Λονδινο και ξαφνικα με πηραν τηλεφωνο από την Minos EMI και μου το ανακοινωσαν. Εκείνη τη στιγμή ξέσπασα σε κλάματα και να πω ότι όλο αυτό έγινε 2 λεπτά πριν το ανεβάσουν στα social media. Για αυτό όλοι με έπαιρναν τηλέφωνο να μάθουν αν ήταν αλήθεια, μηπως ήταν fake news». Η ξαφνική αυτή είδηση που έσκασε σαν «βόμβα» στην καθημερινότητά της στο Λονδίνο, προκάλεσε ένα απίστευτο ντόμινο αντιδράσεων από φίλους, γνωστούς και θαυμαστές. Το γεγονός ότι η επίσημη ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε σχεδόν ταυτόχρονα με το δικό της τηλεφώνημα, δημιούργησε ένα όμορφο «μπάχαλο», με το κινητό της να παίρνει κυριολεκτικά φωτιά.

Η Antigoni εξήγησε στον Θέμη πως η πίεση και το άγχος εκείνων των πρώτων λεπτών μετατράπηκαν γρήγορα σε απέραντη δημιουργικότητα και χαρά. Αυτό το backstage σκηνικό ήταν μόνο η αρχή για ένα μεγάλο και απαιτητικό project, το οποίο τελικά την οδήγησε στη λαμπερή σκηνή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού.

