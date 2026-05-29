Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 29.05.2026

Το καλοκαίρι είχε έρθει νωρίτερα με το «Πάμε Ξανά» της Έλλης Κοκκίνου στα MAD VMA 2009

Με ένα σκηνικό concept γεμάτο χρώμα, ζωντάνια και ανεβασμένη ενέργεια, η εμφάνισή της Έλλης Κοκκίνου κινήθηκε σε απόλυτα καλοκαιρινό ρυθμό
Πόπη Βασιλείου

Τα MAD VMA είναι από εκείνες τις βραδιές που δεν θυμάσαι μόνο ποιος κέρδισε βραβείο, αλλά κυρίως τα performances που έκαναν τη σκηνή να μοιάζει με ένα τεράστιο μουσικό πάρτι. Φώτα, δυνατή μουσική, χορογραφίες, καλοκαιρινή διάθεση και στιγμές που μένουν χαραγμένες στη pop κουλτούρα, έχουν κάνει τη διοργάνωση συνώνυμη με το απόλυτο τηλεοπτικό show της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και όταν ένα τραγούδι κουβαλά τον αέρα του καλοκαιριού, τότε η σκηνή των MAD VMA γίνεται το ιδανικό μέρος για να απογειωθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Έλλη Κοκκίνου ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2009 με το τραγούδι «Πάμε Ξανά», προσφέροντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καλοκαιρινά performances της βραδιάς. Με έντονη pop διάθεση και ανάλαφρο σκηνικό ύφος, η εμφάνισή της αποτύπωσε την ανεμελιά και τον ρυθμό που χαρακτήριζε τη μουσική εκείνης της περιόδου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη θετική ενέργεια.

Το σκηνικό ήταν φωτεινό και πολύχρωμο, με μια διακόσμηση που ενίσχυε το feel-good κλίμα του τραγουδιού, ενώ οι χορευτές και η συνολική σκηνική παρουσία πρόσθεταν ακόμα περισσότερη ζωντάνια στο αποτέλεσμα. Η Έλλη Κοκκίνου, με την άνεση και τη χαρακτηριστική της ενέργεια, κατάφερε να μεταδώσει στο κοινό τη διάθεση του κομματιού, κάνοντας το «Πάμε Ξανά» να μοιάζει με ένα μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι πάνω στη σκηνή.

Η επαφή της με το κοινό ήταν άμεση, με τους θεατές να τραγουδούν και να ακολουθούν τον ρυθμό, κάτι που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δυναμική της εμφάνισης. Το συγκεκριμένο performance ξεχώρισε όχι για την υπερβολή, αλλά για την απλότητά του και την ικανότητά του να δημιουργεί μια αυθεντική αίσθηση διασκέδασης.

Η εμφάνιση της Έλλης Κοκκίνου στα MAD VMA 2009 παραμένει μέχρι σήμερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καλοκαιρινής pop ενέργειας, θυμίζοντας την εποχή όπου τα τραγούδια αυτά κυριαρχούσαν στα ραδιόφωνα και στις σκηνές, συνδέοντας τη μουσική με τη χαλαρή, ανέμελη πλευρά του καλοκαιριού.

