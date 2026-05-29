Beauty 29.05.2026

Rainbow fish nails: Η πιο λαμπερή τάση που θα κατακτήσει το Instagram φέτος

Πώς να αποκτήσεις το πιο λαμπερό, κρυστάλλινο μανικιούρ της σεζόν με τεχνικές chrome και cat-eye εφέ
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν αναζητάς τον τρόπο να δώσεις στα νύχια σου μια εμφάνιση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, η νέα τάση του καλοκαιριού είναι ακριβώς αυτό που έψαχνες. Το μανικιούρ που θυμίζει ιριδίζοντα λέπια και κρυστάλλινες αντανακλάσεις του νερού κερδίζει ήδη τις εντυπώσεις, συνδυάζοντας την πολυτέλεια του φινιρίσματος χρωμίου (chrome) με την παιχνιδιάρικη διάθεση της πολυχρωμίας. Είναι η απόλυτη πρόταση για όσες αγαπούν τα «ζωντανά» νύχια που αλλάζουν όψη ανάλογα με το φως, προσφέροντας ένα οπτικό εφέ που μοιάζει σχεδόν μαγικό.

Αφού αποχαιρετήσαμε τις πιο σκουρόχρωμες και αιχμηρές επιλογές του χειμώνα, η άνοιξη του 2026 επιβάλλει ένα μανικιούρ γεμάτο κίνηση, βάθος και έντονη λάμψη. Το συγκεκριμένο στυλ δεν περιορίζεται σε μια απλή μονοχρωμία, αλλά καλεί για τολμηρούς συνδυασμούς που μετατρέπουν τα άκρα σου σε ένα μικρό έργο τέχνης. Είτε επιλέξεις το εντυπωσιακό εφέ του «cat-eye» είτε το φουτουριστικό look του χρωμίου, το αποτέλεσμα είναι μια ανανεωμένη αισθητική που αποπνέει φρεσκάδα και μια δόση απαραίτητης καλοκαιρινής ενέργειας.

Τι κάνει το trend να ξεχωρίζει

Το μυστικό της επιτυχίας σε αυτό το μανικιούρ είναι το ιριδίζον εφέ και η ποικιλία χρωμάτων. Εδώ δεν αρκεί μία μόνο απόχρωση. Στόχος είναι να συνδυάσεις πολλά χρώματα μαζί, επιτρέποντας στο φως να δημιουργεί συνεχείς αντανακλάσεις. Για να το πετύχεις, τα βερνίκια τύπου «cat-eye» ή τα φινιρίσματα χρωμίου (chrome) είναι οι καλύτεροί σου σύμμαχοι, καθώς προσφέρουν εκείνη την απόκοσμη, γυαλιστερή εμφάνιση που αλλάζει ανάλογα με τη γωνία που πέφτει το φως.

Από πού ξεκίνησε η μανία;

Η τάση έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρόσφατο show της Chanel για τη συλλογή Resort 2026. Η nail artist Ama Quashie επιμελήθηκε το look των μοντέλων, επιλέγοντας μια «sublime παλέτα» αποχρώσεων που έμοιαζε με υποβρύχια αντανάκλαση. Από τότε, οι nail artists στο Instagram έχουν πάρει τη σκυτάλη, πειραματιζόμενοι με άπειρους συνδυασμούς που θυμίζουν τα κρυστάλλινα νερά ενός εξωτικού προορισμού.

Πώς να αποκτήσεις το look

Αν θέλεις να δοκιμάσεις αυτό το εντυπωσιακό στυλ μόνη σου στο σπίτι, τα βήματα είναι αρκετά απλά. Αρχικά, συγκέντρωσε όσα περισσότερα shimmery βερνίκια διαθέτεις, καθώς η ποικιλία είναι το κλειδί για να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν πάλι δεν θέλεις να αγοράσεις πολλά διαφορετικά προϊόντα, μπορείς να αναζητήσεις έτοιμα σετ με press-on νύχια, τα οποία προσφέρουν ήδη δημιουργικούς και ιδιαίτερους συνδυασμούς.

Εναλλακτικά, μπορείς να επισκεφθείς το αγαπημένο σου nail salon και να ζητήσεις από τη μανικιουρίστ σου ένα chrome ή cat-eye φινίρισμα πάνω από διαφορετικά χρώματα βάσης, χωρίς να φοβηθείς να συνδυάσεις έντονες αντιθέσεις, όπως το φούξια με το βαθύ μπλε ή το ηλεκτρίκ. Σε κάθε περίπτωση, έχε κατά νου ότι το μυστικό για να αναδειχθεί η τάση είναι η έλλειψη απόλυτης ομοιομορφίας, καθώς επιτρέποντας σε κάθε νύχι να έχει μια ελαφρώς διαφορετική αντανάκλαση, δημιουργείς εκείνο το μοναδικό «ζωντανό» εφέ που κάνει το μανικιούρ σου να μοιάζει σαν να κινείται συνεχώς μέσα στο νερό.

«Δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο» – Η Marseaux «ανοίγει τα χαρτιά της» στο Mad Drive

Το καλοκαίρι είχε έρθει νωρίτερα με το «Πάμε Ξανά» της Έλλης Κοκκίνου στα MAD VMA 2009

