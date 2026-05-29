«Δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο» – Η Marseaux «ανοίγει τα χαρτιά της» στο Mad Drive

Η Μarseaux μιλά στο Mad Drive του Mad Radio 106.2 για τις υποψηφιότητές της στα MAD VMA 2026 και τη στήριξη του κοινού

Το απόγευμα της καθημερινής μας βόλτας στους δρόμους της πόλης απέκτησε άλλον αέρα, καθώς το πιο fresh ραδιοφωνικό δίδυμο μάς επεφύλασσε μια σούπερ έκπληξη. Ο Πέτρος Τριανταφύλλου και η Κατερίνα Ψύχα, οι οποίοι μας κρατούν την καλύτερη παρέα καθημερινά 18:00 – 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Mad Radio 106,2, φιλοξένησαν στην εκπομπή τους «Mad Drive» την απόλυτη pop star της γενιάς της, τη Marseaux.

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα, με το μοναδικό της στυλ και την αυθεντική της ενέργεια, έφερε τρελά vibes στο studio και μοιράστηκε με τους παραγωγούς και το κοινό όλα όσα ετοιμάζει για το άμεσο μέλλον. Ήταν μια κουβέντα γεμάτη αποκλειστικότητες, γέλιο και φυσικά πολλή μουσική, που απέδειξε για ακόμα μια φορά γιατί η νεολαία την έχει αποθεώσει.

«Ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο»: Η Μαρίνα Σπανού δίνει tease για τα MAD VMA 2026

Η συζήτηση δεν άργησε να ανάψει, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά της προετοιμασίας για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς, τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τα τηλέφωνα στο studio είχαν πάρει φωτιά από τους fans. Οι παραγωγοί δεν έχασαν την ευκαιρία να τη ρωτήσουν για τη σαρωτική της παρουσία στα φετινά βραβεία, αλλά και για τα επόμενα καλλιτεχνικά της βήματα που αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας.

Η Marseaux, πάντα προσιτή και χαμογελαστή, απάντησε σε όλα με απόλυτη ειλικρίνεια, αφήνοντας μάλιστα και μερικά tracks… υποσχέσεων για το τι πρόκειται να ακολουθήσει τους επόμενους μήνες. Ας δούμε όμως τι ακριβώς ειπώθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της mini, αλλά άκρως αποκαλυπτικής συνέντευξης.

Φέτος εισαι υποψηφια σε αρκετες κατηγοριες στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, πώς νιώθεις που το κοινό συνεχίζει να σε στηρίζει και να αγκαλιαζει κάθε νέο σου βήμα;

«Νιώθω πολύ ευγνώμων, δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο και ελπίζω να συνεχίσω με μια όμορφη πορεία και να κάνω περήφανο το κοινό μου»

Τι σχέδια έχεις για το καλοκαίρι; Υπάρχει κάποια «συνεργασία – έκπληξη»;

«Έχω ένα καινούργιο τραγούδι που λέγεται «Γρανίτα λεμόνι» και είναι πολύ καλοκαιρινό. Επίσης, στα σχεδιά μου έχω ένα καλοκαιρινό tour»

Με αυτές τις δηλώσεις, η Marseaux απέδειξε για άλλη μια φορά πως η επιτυχία δεν της έχει αλλοιώσει τον χαρακτήρα, αλλά αντίθετα της δίνει κίνητρο να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το φετινό καλοκαίρι της ανήκει ολοκληρωτικά, αφού η «Γρανίτα λεμόνι» αναμένεται να παίζει στο repeat σε κάθε beach bar και dance floor της χώρας.

Εμείς δεν έχουμε παρά να της ευχηθούμε καλή επιτυχία στις υποψηφιότητές της και να λιώσουμε τα repeat singles της στο Spotify μέχρι να την απολαύσουμε live στην περιοδεία της. Μέχρι τότε, συντονιστείτε καθημερινά στο Mad Radio 106,2 με τον Πέτρο και την Κατερίνα για να μη χάνετε κανένα hot νέο!

