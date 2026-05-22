«Ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο»: Η Μαρίνα Σπανού δίνει tease για τα MAD VMA 2026

Η Μαρίνα Σπανού καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και την Φαίη Βώκου, αποκαλύπτοντας ότι ετοιμάζει μια μεγάλη έκπληξη για τα φετινά MAD VMA

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή της Φαίης Βώκου βρέθηκε η Μαρίνα Σπανού,σε μια συζήτηση γεμάτη μουσική, αυθορμητισμό και προσωπικές εξομολογήσεις. Η καλλιτέχνιδα μίλησε για τη σχέση της με τη μουσική, την καθημερινότητά της και τον τρόπο που μετατρέπει απλές στιγμές σε στίχους και μελωδίες που αγγίζουν τη νέα γενιά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σύνδεσή της με το κοινό μέσα από τα social media και τις live εμφανίσεις της, δείχνοντας πώς η αυθεντικότητα παραμένει στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Με την αφοπλιστική της ειλικρίνεια και το φωτεινό της χαμόγελο, η Μαρίνα Σπανού μοιράστηκε τις σκέψεις της για τις γειτονιές της Αθήνας που την εμπνέουν, τα μελλοντικά της σχέδια, αλλά και τα έντονα συναισθήματα δημιουργικότητας που τη διακατέχουν αυτή την περίοδο.

Μαρίνα Σπανού: Επιστρέφει στο Θησείο και ξανασυναντά το κοινό εκεί όπου ξεκίνησε

Λίγο πριν την έναρξη της μεγάλης καλοκαιρινής της περιοδείας και με την προσμονή για τις επόμενες μεγάλες της εμφανίσεις να κορυφώνεται, η αγαπημένη τραγουδοποιός αποκάλυψε μικρά «μυστικά» πίσω από τις επιτυχίες της, άνοιξε ένα παράθυρο στα προσωπικά της καταφύγια και άφησε υποσχέσεις για εκπλήξεις που πρόκειται να συζητηθούν.

Τί είναι για ‘σενα το Παγκράτι;

«Για ‘μένα το Παγκράτι είναι ένας τόπος, όπου το 2021 στην Καραντίνα, σαν περιοχή μου έβγαλε την πιο γλυκιά Αθηναΐκή αίσθηση και με έκανε να γνωρίσω την πόλη».

Πηγαίνεις ακόμα;

«Ναι, σε ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος που είναι το στέκι μας με τους φίλους μου».

Σε τι φάση βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή;

«Πολύ δημιουργική. Πάντα πριν το Καλοκαίρι, αδημονούμε για την Καλοκαιρινή μας περιοδεία, που έχει έναρξη στην πλατεία Ασωμάτων στις 28 Μαΐου, 20:00 το βράδυ. Ένα live με ελεύθερη είσοδο για την επέτειό μας 5 χρόνια μετά το τέλος της Αρεοπαγίτου».

Θα ήσουν διατεθειμένη να μένεις στην επαρχία, προκειμένου οι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να σε παρακολουθήσουν, να μπορούν να σε βλέπουν σε μια μεγάλη πόλη εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης;

«Ναι, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μπορώ να έχω ως έδρα και για δισκογραφία, κάποιο τέτοιο μέρος, ίσως ένα νησί»

Υπάρχει κάτι για το τραγούδι «Παγκράτι» που δεν ξέρουμε και θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας;

«Το τραγούδι αυτό δεν μπορεί να λείψει από τη σκηνή των MAD VMA αλλά δεν μπορώ να δώσω περισσότερες πληροφορίες, θέλω να είναι μεγάλη έκπληξη! Ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο που ετοιμάζουμε καιρό και αδημονούμε να το δείξουμε στον κόσμο».

Ακόμα, η Μαρίνα μίλησε για το νέο της τραγούδι και video clip με τον Χρήστο Βέργο, που ονομάζεται «Έλα για λίγο κοντά».

Κλείνοντας, τη συνέντευξη με τη Φαίη Βώκου, η Μαρίνα Σπανού έστειλε την αγάπη της στο κοινό και ανανέωσε το ραντεβού μαζί του για την σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο γήπεδο του Tae Κwon do.

