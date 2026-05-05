Μαρίνα Σπανού: Επιστρέφει στο Θησείο και ξανασυναντά το κοινό εκεί όπου ξεκίνησε

Η Μαρίνα Σπανού επιστρέφει σε ένα από τα πιο συμβολικά σημεία της πορείας της, εκεί όπου ξεκίνησε να χτίζει τη σχέση της με το κοινό. Πέντε χρόνια μετά την πρώτη της μουσική εμφάνιση στον πεζόδρομο του Θησείου, η τραγουδοποιός επιστρέφει για να ξανασυναντήσει τον κόσμο της στην ίδια γειτονιά που τη «γνώρισε» μουσικά. Η βραδιά αναμένεται να είναι γεμάτη συναίσθημα, καλοκαιρινή ενέργεια και νοσταλγία. Και αυτή τη φορά, δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία, αλλά για μια επιστροφή στις ρίζες.

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τη Novel Vox παρουσιάζουν τη Μαρίνα Σπανού την Πέμπτη 28 Μαΐου, σε μια ξεχωριστή εμφάνιση στον πεζόδρομο της Ερμού και Ασωμάτων στο Θησείο, πολύ κοντά στον σταθμό του μετρό. Η συναυλία θα γίνει με ελεύθερη είσοδο και αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου που θέλει να ζήσει ξανά τη μαγεία των πρώτων της τραγουδιών. Το concept της βραδιάς είναι ξεκάθαρα επετειακό, καθώς σηματοδοτεί πέντε χρόνια από το μουσικό της ξεκίνημα στην περιοχή της Αρεοπαγίτου.

«ΕΤΟΙΜΟΙ; καλοκαίρι 2026»: Η Μαρίνα Σπανού ανεβάζει το πιο καλοκαιρινό teaser

Η επιστροφή της στον συγκεκριμένο πεζόδρομο δεν είναι τυχαία, καθώς εκεί γεννήθηκε ουσιαστικά η σχέση της με το κοινό της Αθήνας. Η Μαρίνα Σπανού προσκαλεί το κοινό να γιορτάσει μαζί της αυτή τη διαδρομή, μέσα από τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία της και στιγμές που συνδέθηκαν με τους δρόμους της πόλης. Η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι γεμάτη καλοκαιρινό φως, έρωτα και έντονη νοσταλγία για τα πρώτα χρόνια της μουσικής της πορείας.

Η Μαρίνα Σπανού επιστρέφει σε ένα σημείο που δεν είναι απλώς σκηνή, αλλά κομμάτι της ιστορίας της. Η βραδιά στο Θησείο αναμένεται να είναι μια γιορτή μουσικής, μνήμης και συναισθήματος, όπου το παρελθόν συναντά το παρόν. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει ξανά τραγούδια που συνδέθηκαν με καλοκαιρινές εικόνες και προσωπικές στιγμές. Και κάπως έτσι, η πόλη γίνεται ξανά σκηνή.

Στο τέλος της βραδιάς, αυτό που μένει δεν είναι μόνο η μουσική, αλλά η αίσθηση ότι κάποιοι δρόμοι δεν ξεχνιούνται ποτέ. Και το Θησείο, για ακόμη μία φορά, θα γεμίσει φωνές, φως και ιστορίες.

TAMTA X SMUT – Το immersive live experience ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου