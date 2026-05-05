Μουσική 05.05.2026

Μαρίνα Σπανού: Επιστρέφει στο Θησείο και ξανασυναντά το κοινό εκεί όπου ξεκίνησε

Η Μαρίνα Σπανού επιστρέφει στο Θησείο για μια ξεχωριστή συναυλία με ελεύθερη είσοδο στις 28 Μαΐου - Μια μουσική επιστροφή στις ρίζες της
Ειρήνη Στόφυλα

Η Μαρίνα Σπανού επιστρέφει σε ένα από τα πιο συμβολικά σημεία της πορείας της, εκεί όπου ξεκίνησε να χτίζει τη σχέση της με το κοινό. Πέντε χρόνια μετά την πρώτη της μουσική εμφάνιση στον πεζόδρομο του Θησείου, η τραγουδοποιός επιστρέφει για να ξανασυναντήσει τον κόσμο της στην ίδια γειτονιά που τη «γνώρισε» μουσικά. Η βραδιά αναμένεται να είναι γεμάτη συναίσθημα, καλοκαιρινή ενέργεια και νοσταλγία. Και αυτή τη φορά, δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία, αλλά για μια επιστροφή στις ρίζες.

https://www.instagram.com/marinaspanou_/
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τη Novel Vox παρουσιάζουν τη Μαρίνα Σπανού την Πέμπτη 28 Μαΐου, σε μια ξεχωριστή εμφάνιση στον πεζόδρομο της Ερμού και Ασωμάτων στο Θησείο, πολύ κοντά στον σταθμό του μετρό. Η συναυλία θα γίνει με ελεύθερη είσοδο και αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου που θέλει να ζήσει ξανά τη μαγεία των πρώτων της τραγουδιών. Το concept της βραδιάς είναι ξεκάθαρα επετειακό, καθώς σηματοδοτεί πέντε χρόνια από το μουσικό της ξεκίνημα στην περιοχή της Αρεοπαγίτου.

«ΕΤΟΙΜΟΙ; καλοκαίρι 2026»: Η Μαρίνα Σπανού ανεβάζει το πιο καλοκαιρινό teaser

Η επιστροφή της στον συγκεκριμένο πεζόδρομο δεν είναι τυχαία, καθώς εκεί γεννήθηκε ουσιαστικά η σχέση της με το κοινό της Αθήνας. Η Μαρίνα Σπανού προσκαλεί το κοινό να γιορτάσει μαζί της αυτή τη διαδρομή, μέσα από τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία της και στιγμές που συνδέθηκαν με τους δρόμους της πόλης. Η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι γεμάτη καλοκαιρινό φως, έρωτα και έντονη νοσταλγία για τα πρώτα χρόνια της μουσικής της πορείας.

Η Μαρίνα Σπανού επιστρέφει σε ένα σημείο που δεν είναι απλώς σκηνή, αλλά κομμάτι της ιστορίας της. Η βραδιά στο Θησείο αναμένεται να είναι μια γιορτή μουσικής, μνήμης και συναισθήματος, όπου το παρελθόν συναντά το παρόν. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει ξανά τραγούδια που συνδέθηκαν με καλοκαιρινές εικόνες και προσωπικές στιγμές. Και κάπως έτσι, η πόλη γίνεται ξανά σκηνή.

https://www.instagram.com/marinaspanou_/
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Στο τέλος της βραδιάς, αυτό που μένει δεν είναι μόνο η μουσική, αλλά η αίσθηση ότι κάποιοι δρόμοι δεν ξεχνιούνται ποτέ. Και το Θησείο, για ακόμη μία φορά, θα γεμίσει φωνές, φως και ιστορίες.

TAMTA X SMUT – Το immersive live experience ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Μαρίνα Σπανού
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κατερίνα: Αγνώριστη στο νέο της video για το τραγούδι «Τα Παράπονα Μου»

Κατερίνα: Αγνώριστη στο νέο της video για το τραγούδι «Τα Παράπονα Μου»

05.05.2026

Δες επίσης

Κατερίνα: Αγνώριστη στο νέο της video για το τραγούδι «Τα Παράπονα Μου»
Μουσικά Νέα

Κατερίνα: Αγνώριστη στο νέο της video για το τραγούδι «Τα Παράπονα Μου»

05.05.2026
Ο Akylas μία «ανάσα» πριν την κορυφή στα προγνωστικά
EUROVISION

Ο Akylas μία «ανάσα» πριν την κορυφή στα προγνωστικά

05.05.2026
Η πρώτη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026 μόλις ανέβασε τον πήχη
Μουσικά Νέα

Η πρώτη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026 μόλις ανέβασε τον πήχη

05.05.2026
Οι πρώτες λεπτομέρειες για το εντυπωσιακό staging του Ακύλα στη φετινή Eurovision
EUROVISION

Οι πρώτες λεπτομέρειες για το εντυπωσιακό staging του Ακύλα στη φετινή Eurovision

05.05.2026
Metallica Αθήνα 2026: Το Pop-Up Shop που γίνεται viral πριν τη μεγάλη βραδιά
Μουσικά Νέα

Metallica Αθήνα 2026: Το Pop-Up Shop που γίνεται viral πριν τη μεγάλη βραδιά

05.05.2026
Η Sabrina Carpenter και η Stevie Nicks έκλεισαν το Met Gala 2026 με ένα ντουέτο που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter και η Stevie Nicks έκλεισαν το Met Gala 2026 με ένα ντουέτο που έγινε viral

05.05.2026
TAMTA X SMUT – Το immersive live experience ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου
Μουσικά Νέα

TAMTA X SMUT – Το immersive live experience ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου

05.05.2026
Antigoni: Το «Jalla» της Κύπρου στη Eurovision 2026 για τις πρώτες πρόβες στη Βιέννη
EUROVISION

Antigoni: Το «Jalla» της Κύπρου στη Eurovision 2026 για τις πρώτες πρόβες στη Βιέννη

05.05.2026
Η iconic σειρά που ενέπνευσε το νέο άλμπουμ της Olivia Rodrigo
Μουσικά Νέα

Η iconic σειρά που ενέπνευσε το νέο άλμπουμ της Olivia Rodrigo

05.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι