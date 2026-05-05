Κατερίνα: Αγνώριστη στο νέο της video για το τραγούδι «Τα Παράπονα Μου»

Με κινηματογραφική αισθητική και έντονη απήχηση, το νέο της video clip επιβεβαιώνει τη δυναμική της στη σύγχρονη pop σκηνή

Η Κατερίνα παρουσιάζει το music video του νέου της hit «Τα Παράπονα Μου», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Μετά την επιτυχία των singles «Χημεία» και «Ακούστε τι μου λέει», επιστρέφει με μία ακόμη δυνατή πρόταση που ήδη ξεχωρίζει.

Το video εντυπωσιάζει από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, με μια ανατρεπτική εικόνα που δημιουργεί αίσθηση μυστηρίου, ενώ η κινηματογραφική αφήγηση εξελίσσεται με δυνατές σκηνές συνθέτοντας ένα έντονο και δυναμικό video clip.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Steven Airth και την παραγωγή η White Mask Media, απογειώνοντας αισθητικά το αποτέλεσμα, ενώ το τραγούδι είναι σε στίχους Απόστολου Μπούρα και μουσική Γρηγόρη Βαξαβανέλη και έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό, σημειώνοντας ισχυρή απήχηση στα social media και ιδιαίτερα στο TikTok.

Δες εδώ το video clip:

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://Katerina.lnk.to/TaParaponaMou

