Μουσική 05.05.2026

Metallica Αθήνα 2026: Το Pop-Up Shop που γίνεται viral πριν τη μεγάλη βραδιά

Ο James Hetfield των Metallica στη σκηνή, ερμηνεύοντας τραγούδια σε μια από τις συναυλίες που αναμένονται στην Ελλάδα.
Από συλλεκτικά merch μέχρι limited κομμάτια ιστορίας: η εμπειρία των Metallica στην Αθήνα ξεκινά πριν τη συναυλία και γίνεται ήδη viral
Πόπη Βασιλείου

Οι Metallica επιστρέφουν δυναμικά στην Αθήνα και πριν καν ανέβουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ, έχουν ήδη δημιουργήσει μια ξεχωριστή εμπειρία για τους fans τους, μέσα από το καθιερωμένο Pop-Up Shop της παγκόσμιας περιοδείας M72. Η άφιξη του συγκροτήματος δεν περιορίζεται μόνο στη μεγάλη συναυλία, αλλά επεκτείνεται σε μια ολόκληρη rock εμπειρία που ξεκινά από την πόλη και κορυφώνεται στο στάδιο.

Οι Metallica ποζάρουν χαμογελαστοί στο ΟΑΚΑ μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό, έτοιμοι για τη μεγάλη συναυλία.

Το προσωρινό κατάστημα θα λειτουργήσει από την Παρασκευή 8 Μαΐου στην Πειραιώς 100 και αποτελεί μέρος του διεθνούς concept της περιοδείας, όπου κάθε πόλη φιλοξενεί ένα μοναδικό merchandise pop-up για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Για τους fans, αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται απλώς για αγορές, αλλά για μια εμπειρία που συνδέεται άμεσα με την ενέργεια της συναυλίας και την ιστορία του συγκροτήματος.

Metallica 2026: Το ΟΑΚΑ μετατρέπεται σε metal αρένα και οι fans δίνουν «μάχη» για μία θέση

Στο Pop-Up Shop θα βρίσκεις αποκλειστικά προϊόντα της περιοδείας M72, όπως ειδική έκδοση του άλμπουμ «72 Seasons», συλλεκτικά μπλουζάκια, αφίσες και skateboard με μοναδικά σχέδια που δεν κυκλοφορούν αλλού. Παράλληλα, διατίθεται και η συλλεκτική κάρτα #M72FanCard, η οποία δίνει πρόσβαση σε διαγωνισμούς με δώρα από την περιοδεία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το στοιχείο της exclusivity.

Το ωράριο λειτουργίας έχει διαμορφωθεί ώστε να εξυπηρετεί τη μεγάλη προσέλευση fans, με το κατάστημα να ανοίγει από νωρίς το πρωί και να παραμένει ανοιχτό έως το βράδυ τις πρώτες δύο ημέρες, ενώ την Κυριακή κλείνει νωρίτερα. Η προσέγγιση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι η εμπειρία έχει σχεδιαστεί για να «τρέχει» παράλληλα με τον παλμό της πόλης πριν τη μεγάλη συναυλία.

To “Nothing Else Matters” των Metallica θα «πρωταγωνιστήσει» σε ταινία της Disney!
LOS ANGELES, CA – MAY 02: Metallica (L-R) Robert Trujillo, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett perform at the 5th Annual Revolver Golden Gods Award Show at Club Nokia on May 2, 2013 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Ενόψει της εμφάνισης στο ΟΑΚΑ, έχουν τεθεί και συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας για τη συναυλία, με περιορισμούς σε μεγάλες τσάντες, επαγγελματικό εξοπλισμό, drones και αντικείμενα που θεωρούνται επικίνδυνα. Όλα αυτά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ομαλής διεξαγωγής του event, που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς στην Ελλάδα.

https://www.instagram.com/metallica/
https://www.instagram.com/metallica/

Έτσι, η εμπειρία των Metallica στην Αθήνα δεν ξεκινά ούτε τελειώνει στη σκηνή, αλλά διαμορφώνεται ως ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για τους fans, όπου το Pop-Up Shop λειτουργεί σαν προθάλαμος μιας βραδιάς που υπόσχεται ένταση, ενέργεια και καθαρό rock μεγαλείο.

Όταν το Stranger Things έμαθε στη Gen Z τι σημαίνει πραγματικό metal μέσα από τους Metallica

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Metallica Pop-Up Shop ΑΘΗΝΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Marseaux: Πιο προσωπική από ποτέ στις νέες της δηλώσεις – Πώς την άλλαξε η απώλεια της μητέρας της

Marseaux: Πιο προσωπική από ποτέ στις νέες της δηλώσεις – Πώς την άλλαξε η απώλεια της μητέρας της

05.05.2026
Επόμενο
Η Stevie Nicks μάς έδωσε στο Met Gala 2026 την πρώτη εικόνα της συνεργασίας John Galliano – Zara

Η Stevie Nicks μάς έδωσε στο Met Gala 2026 την πρώτη εικόνα της συνεργασίας John Galliano – Zara

05.05.2026

Δες επίσης

Μαρίνα Σπανού: Επιστρέφει στο Θησείο και ξανασυναντά το κοινό εκεί όπου ξεκίνησε
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σπανού: Επιστρέφει στο Θησείο και ξανασυναντά το κοινό εκεί όπου ξεκίνησε

05.05.2026
Κατερίνα: Αγνώριστη στο νέο της video για το τραγούδι «Τα Παράπονα Μου»
Μουσικά Νέα

Κατερίνα: Αγνώριστη στο νέο της video για το τραγούδι «Τα Παράπονα Μου»

05.05.2026
Ο Akylas μία «ανάσα» πριν την κορυφή στα προγνωστικά
EUROVISION

Ο Akylas μία «ανάσα» πριν την κορυφή στα προγνωστικά

05.05.2026
Η πρώτη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026 μόλις ανέβασε τον πήχη
Μουσικά Νέα

Η πρώτη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026 μόλις ανέβασε τον πήχη

05.05.2026
Οι πρώτες λεπτομέρειες για το εντυπωσιακό staging του Ακύλα στη φετινή Eurovision
EUROVISION

Οι πρώτες λεπτομέρειες για το εντυπωσιακό staging του Ακύλα στη φετινή Eurovision

05.05.2026
Η Sabrina Carpenter και η Stevie Nicks έκλεισαν το Met Gala 2026 με ένα ντουέτο που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter και η Stevie Nicks έκλεισαν το Met Gala 2026 με ένα ντουέτο που έγινε viral

05.05.2026
TAMTA X SMUT – Το immersive live experience ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου
Μουσικά Νέα

TAMTA X SMUT – Το immersive live experience ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου

05.05.2026
Antigoni: Το «Jalla» της Κύπρου στη Eurovision 2026 για τις πρώτες πρόβες στη Βιέννη
EUROVISION

Antigoni: Το «Jalla» της Κύπρου στη Eurovision 2026 για τις πρώτες πρόβες στη Βιέννη

05.05.2026
Η iconic σειρά που ενέπνευσε το νέο άλμπουμ της Olivia Rodrigo
Μουσικά Νέα

Η iconic σειρά που ενέπνευσε το νέο άλμπουμ της Olivia Rodrigo

05.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι