Metallica 2026: Το ΟΑΚΑ μετατρέπεται σε metal αρένα και οι fans δίνουν «μάχη» για μία θέση

Από το sold out μέσα σε δύο ώρες μέχρι τα VIP εισιτήρια των χιλιάδων ευρώ, η συναυλία των Metallica εξελίσσεται ήδη στο πιο πολυσυζητημένο μουσικό γεγονός της χρονιάς

Η Αθήνα κινείται πλέον σε ρυθμούς Metallica και όσο πλησιάζει η μεγάλη συναυλία της 9ης Μαΐου στο ΟΑΚΑ, τόσο μεγαλώνει ο πυρετός γύρω από ένα live που πολλοί χαρακτηρίζουν ήδη ιστορικό. Η επιστροφή του θρυλικού συγκροτήματος στην Ελλάδα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια δεν είναι απλώς μία ακόμη στάση της ευρωπαϊκής περιοδείας τους. Είναι ένα μουσικό γεγονός που έχει μετατραπεί σε συλλογική εμμονή για χιλιάδες fans, οι οποίοι μετρούν αντίστροφα για τη στιγμή που οι James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo θα ανέβουν ξανά σε ελληνική σκηνή.

Το ΟΑΚΑ έχει ήδη αρχίσει να μεταμορφώνεται. Οι πρώτες νταλίκες με τον εξοπλισμό έφτασαν στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου και τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα για να στηθεί μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα. Όποιος περνά αυτές τις ημέρες έξω από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις βλέπει ένα σκηνικό που θυμίζει τεράστια κινηματογραφική παραγωγή, με φορτηγά, μεταλλικές κατασκευές και τεχνικούς να προετοιμάζουν το έδαφος για το M72 World Tour.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εντυπωσιακή 360° σκηνή που θα τοποθετηθεί στο κέντρο του γηπέδου. Πρόκειται για το signature concept της περιοδείας των Metallica, ένα setup που επιτρέπει στο κοινό να περιβάλλει το συγκρότημα από κάθε πλευρά, δημιουργώντας μια διαφορετική συναυλιακή εμπειρία σε σχέση με όσα έχεις συνηθίσει να βλέπεις σε μεγάλα live. Η συγκεκριμένη σκηνική φιλοσοφία θεωρείται από τις πιο απαιτητικές παραγωγές που έχει παρουσιάσει ποτέ το συγκρότημα. Δεν βασίζεται μόνο στη μουσική, αλλά σε έναν συνδυασμό ήχου, visuals, φωτισμών και απόλυτης εγγύτητας με το κοινό. Το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο τελετουργία παρά μια κλασική rock συναυλία, κάτι που εξηγεί γιατί το ενδιαφέρον για τη βραδιά έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Και αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η γενική προπώληση. Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσα σε περίπου δύο ώρες, επιβεβαιώνοντας πως οι Metallica εξακολουθούν να έχουν τεράστια δυναμική στην Ελλάδα, ακόμη και μετά από δεκαετίες παρουσίας στη μουσική σκηνή. Ωστόσο, η πραγματική «έκρηξη» ήρθε αμέσως μετά, όταν ξεκίνησαν οι μεταπωλήσεις στη δευτερογενή αγορά. Οι τιμές εκτοξεύθηκαν σε επίπεδα που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τους fans, με αρκετούς να κάνουν λόγο για ακραία αισχροκέρδεια.

Οι αρχικές τιμές των εισιτηρίων ξεκινούσαν από 86,25 ευρώ για τις πιο οικονομικές θέσεις και έφταναν μέχρι τα 550 ευρώ για το περίφημο Snake Pit – τον ειδικό χώρο ακριβώς δίπλα στη σκηνή που προσφέρει την πιο immersive εμπειρία της συναυλίας. Σήμερα όμως, λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο live, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Τα πιο οικονομικά εισιτήρια που εμφανίζονται διαθέσιμα στη δευτερογενή αγορά ξεκινούν από περίπου 276 ευρώ, ενώ για το Snake Pit οι τιμές φτάνουν ακόμη και τα 3.460 ευρώ.

Η διαφορά είναι εντυπωσιακή. Εισιτήρια αρένας που κόστιζαν αρχικά 147 ευρώ πωλούνται πλέον κοντά στα 300 ευρώ, ενώ οι VIP θέσεις έχουν μετατραπεί σχεδόν σε είδος πολυτελείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τιμές για το Snake Pit πλησιάζουν ή και ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ, προκαλώντας οργή στους θαυμαστές που αδυνατούν να ακολουθήσουν αυτές τις εξωφρενικές αυξήσεις.

Οι περισσότερες μεταπωλήσεις πραγματοποιούνται μέσω πλατφορμών όπως η Viagogo και όχι από την επίσημη Ticketmaster, γεγονός που δυσκολεύει τον έλεγχο της αγοράς και αφήνει τις τιμές να διαμορφώνονται αποκλειστικά από τη ζήτηση. Το θέμα έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στα social media, με πολλούς να ζητούν αυστηρότερους κανόνες για τη μεταπώληση εισιτηρίων σε μεγάλες συναυλίες. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν πως η κατάσταση έχει ξεφύγει, ειδικά όταν οι τιμές φτάνουν να είναι τριπλάσιες ή ακόμη και δεκαπλάσιες από την αρχική αξία τους.

Την ίδια ώρα, το μουσικό κομμάτι της βραδιάς υπόσχεται να είναι αντάξιο των προσδοκιών. Πριν από τους Metallica, στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Gojira και οι Knocked Loose, δύο από τα πιο δυναμικά ονόματα της σύγχρονης metal σκηνής, μετατρέποντας ουσιαστικά το event σε ένα mini festival για τους φίλους του σκληρού ήχου. Το κλίμα θα ξεκινήσει να «ζεσταίνεται» ήδη από την προηγούμενη ημέρα, με το επίσημο pre-show party των HellasMetallica στο Gazarte Ground Stage, όπου εκατοντάδες fans αναμένεται να συγκεντρωθούν πριν από τη μεγάλη συναυλία.

Παράλληλα, οι διοργανωτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στα μέτρα ασφαλείας. Ήδη έχουν αποσταλεί αναλυτικές οδηγίες στους κατόχους εισιτηρίων σχετικά με τα αντικείμενα που επιτρέπονται και όσα απαγορεύονται εντός του σταδίου. Σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν επιτρέπονται τσάντες μεγαλύτερες από διαστάσεις Α4, ενώ απαγορεύονται αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά, drones, επαγγελμαικές κάμερες, laser pointers, πυροτεχνήματα, αλυσίδες, μεταλλικά αξεσουάρ με καρφιά και κάθε είδους αντικείμενο που μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο.

Εκτός σταδίου θα πρέπει επίσης να μείνουν σημαίες με κοντάρια, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, δοχεία από γυαλί ή μέταλλο, καθώς και αλκοόλ ή άλλες απαγορευμένες ουσίες. Οι διοργανωτές ξεκαθαρίζουν πως αντικείμενα που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ενδέχεται να κατασχεθούν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαγορευτεί ακόμη και η είσοδος.

Παρά τις συζητήσεις που έχουν ανοίξει το τελευταίο διάστημα γύρω από τις εργασίες στο στέγαστρο του ΟΑΚΑ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά και με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Για χιλιάδες fans, αυτή η βραδιά δεν είναι απλώς μία συναυλία. Είναι η επιστροφή ενός συγκροτήματος που έχει συνδεθεί με ολόκληρες γενιές και έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της metal μουσικής.

