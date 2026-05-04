Μουσικά Νέα 04.05.2026

Όταν το Stranger Things έμαθε στη Gen Z τι σημαίνει πραγματικό metal μέσα από τους Metallica

Η επική σκηνή με το Master of Puppets και η απρόσμενη επιστροφή του metal στην κορυφή των charts παγκοσμίως
Μαρία Χατζηγιάννη

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς μια και μόνο σκηνή σε μια σειρά μπορεί να γεφυρώσει ένα χάσμα δεκαετιών και να φέρει έναν θρύλο του thrash metal στα ακουστικά εκατομμυρίων εφήβων. Οι Metallica δεν χρειάστηκαν ποτέ συστάσεις για τους παλιούς, αλλά η στιγμή που ο Eddie Munson ανέβηκε στην ταράτσα του τροχόσπιτου στο Upside Down, κρατώντας την κιθάρα του σαν όπλο, άλλαξε τα πάντα. Το Master of Puppets δεν ήταν πλέον απλώς ένα εμβληματικό κομμάτι των 80s, αλλά ο απόλυτος ύμνος μιας νέας γενιάς που ανακάλυψε τη δύναμη της παραμόρφωσης και των γρήγορων riffs μέσα από το Stranger Things.

Οι Metallica ποζάρουν χαμογελαστοί στο ΟΑΚΑ μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό, έτοιμοι για τη μεγάλη συναυλία.
Αυτή η πολιτισμική συνάντηση απέδειξε ότι η ποιοτική μουσική δεν έχει ημερομηνία λήξης, αρκεί να βρει το σωστό όχημα για να επανασυστηθεί. Η Gen Z, μια γενιά που συχνά κατηγορείται ότι καταναλώνει μόνο εφήμερα hits του TikTok, αγκάλιασε το σκοτάδι και την τεχνική αρτιότητα των Metallica με έναν ενθουσιασμό που θύμισε την εποχή που πρωτοκυκλοφόρησε το άλμπουμ το 1986. Ξαφνικά, οι Metallica έγιναν ξανά cool με έναν εντελώς διαφορετικό, viral τρόπο, αποδεικνύοντας ότι το metal είναι πολύ πιο ανθεκτικό από όσο πίστευαν οι σκεπτικιστές.

Η σκηνή που έσπασε το διαδίκτυο

Όταν ο Eddie Munson άρχισε να παίζει τις πρώτες νότες του Master of Puppets για να παρασύρει τα demobat στην 4η σεζόν της σειράς, δημιουργήθηκε μια τηλεοπτική στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Η σκηνοθεσία, η αγωνία της σκηνής και ο ηρωισμός του χαρακτήρα προσέδωσαν στο τραγούδι μια νέα και επική διάσταση. Το αποτέλεσμα ήταν το κομμάτι να εκτοξευθεί στις κορυφές των charts παγκοσμίως σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία.

Οι Metallica αγκάλιασαν τη νέα γενιά

Αντί να αντιδράσουν σαν φύλακες της μουσικής τους, οι Metallica έκαναν το ακριβώς αντίθετο και αποθέωσαν τη σειρά αλλά και τους νέους fans. Με ένα εμβληματικό video στο TikTok όπου έπαιζαν το κομμάτι ντουέτο με τη σκηνή του Eddie, έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στην οικογένεια του συγκροτήματος. Αυτή η κίνηση τους έκανε ιδιαίτερα συμπαθείς στους νέους καθώς έδειξαν ότι εκτιμούν την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη δουλειά τους.

@metallica #duet with @netflix Eddie, this is for you! #StrangerThings #StrangerThings4 #MasterOfPuppets #EddieMunson #Netflix ♬ original sound – Netflix

Το TikTok και η αναβίωση της αισθητικής Hellfire Club

Η επιτυχία της σειράς οδήγησε σε μια έκρηξη περιεχομένου στα social media με το hashtag MasterOfPuppets να συγκεντρώνει εκατοντάδες εκατομμύρια views. Νέοι κιθαρίστες άρχισαν να ανεβάζουν covers ενώ το look με denim γιλέκα και μπλούζες με στάμπες έγινε η νέα μόδα. Οι Metallica έγιναν το soundtrack μιας ολόκληρης αισθητικής που συνδυάζει το vintage με το σύγχρονο κάνοντας το metal να ακούγεται πιο φρέσκο από ποτέ στα αυτιά των 18άρηδων.

Μια κληρονομιά που περνάει σε νέα χέρια

Το σημαντικότερο κέρδος από αυτή τη συνεργασία ήταν η διαπίστωση ότι η Gen Z δεν ακούει μουσική με παρωπίδες. Η σύνδεση του Stranger Things με τους Metallica λειτούργησε ως πύλη για να εξερευνήσουν οι νέοι ολόκληρη τη δισκογραφία του συγκροτήματος. Πλέον στις συναυλίες τους βλέπει κανείς δίπλα-δίπλα 50άρηδες που τους ακολουθούν από την αρχή και εφήβους με μπλουζάκια του Eddie Munson δημιουργώντας μια μοναδική πολυγενεακή ένωση.

Ο Ορφέας Γενκιανίδης στο Mad Radio 106,2: «Ο κόσμος δεν ξέρει ούτε το 20% για τη ζωή μου»

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέε τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

