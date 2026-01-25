Mad Bubble
Μουσικά Νέα 25.01.2026

Άκου το Ride The Lightning των Metallica από τους Megadeth

Ο Dave Mustaine κλείνει έναν ένδοξο κύκλο με το τραγούδι Ride The Lightning που συνυπέγραψε με τους Metallica
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι Megadeth κυκλοφόρησαν τη δική τους εκδοχή του εμβληματικού τραγουδιού «Ride The Lightning», τίτλου κομματιού του ομώνυμου άλμπουμ των Metallica του 1984, στο νέο τους άλμπουμ με τίτλο «Megadeth». Το «Ride The Lightning» αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση στην ιστορία του heavy metal, καθώς συνυπογράφεται από τον Dave Mustaine μαζί με τους James Hetfield, Lars Ulrich και Cliff Burton, την περίοδο πριν από την αποχώρησή του από τους Metallica το 1983. Με τη νέα αυτή ηχογράφηση, ο Dave Mustaine επανέρχεται σε ένα από τα πιο καθοριστικά τραγούδια της καριέρας του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ισπανικό MariskalRockTV, ο Dave Mustaine εξήγησε γιατί αποφάσισε να συμπεριλάβει το τραγούδι στο άλμπουμ «Megadeth». «Πιθανότατα επειδή είναι το πιο εμβληματικό δείγμα της κιθαριστικής μου επιρροής», είπε. «Υπάρχει το spider chord, όπως το παίζω εγώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι Megadeth ήταν έτοιμοι για πρωτιά, αλλά ο Bruno Mars τους χάλασε τα σχέδια

Ο Dave Mustaine αναφέρθηκε και στη συνθετική του συμβολή στους Metallica, λέγοντας ότι στο άλμπουμ «Ride The Lightning» είχε γράψει το «The Call Of Ktulu», που αρχικά ονομαζόταν «When Hell Freezes Over», καθώς και το ίδιο το «Ride The Lightning», ενώ στο «Kill ’Em All» είχε συνυπογράψει 4 τραγούδια. ρωτηθείς για το σόλο κιθάρας στη νέα εκδοχή των Megadeth και τη σχέση του με το αυθεντικό σόλο του Kirk Hammett, ο Dave Mustaine εξήγησε ότι δεν θυμόταν πια ακριβώς τι είχε παίξει τότε. «Αποφασίσαμε να μοιράσουμε το σόλο εγώ και ο Teemu Mäntysaari και τελικά εκείνος έπαιξε λίγο περισσότερο από το μισό», είπε.

Ο Dave Mustaine αποκάλυψε ότι βασικό του κίνητρο ήταν να τιμήσει τους παλιούς του συνεργάτες. «Ήθελα να κλείσω τον κύκλο και να δείξω τον σεβασμό μου στους ανθρώπους με τους οποίους έγραψα αυτό το τραγούδι», δήλωσε. «Ήθελα να τιμήσω τον James Hetfield, που θεωρώ καταπληκτικό, και τον Lars Ulrich, που ήταν εξαιρετικός και πολύ ενεργός στη διαμόρφωση αυτών των κομματιών». «Ακούγοντας ξανά την αυθεντική φωνητική ερμηνεία του James Hetfield, ήταν πραγματικά συγκλονιστική», είπε.

Ο Dave Mustaine είχε μιλήσει για την ίδια απόφαση και στην εκπομπή Trunk Nation With Eddie Trunk στο SiriusXM τον Δεκέμβριο του 2025, λέγοντας ότι ήθελε να αποτίσει φόρο τιμής στο συγκρότημα από το οποίο ξεκίνησε. «Αν πρόκειται να αποσυρθώ κάποια στιγμή, θέλω να τιμήσω τη μπάντα στην οποία άρχισα και να πω τι πιστεύω για τον James Hetfield», είχε δηλώσει.

Με τη νέα αυτή εκτέλεση του «Ride The Lightning», οι Megadeth και ο Dave Mustaine επιστρέφουν σε ένα κομβικό σημείο της ιστορίας του thrash metal, προσφέροντας μια πιο σύγχρονη, βαρύτερη εκδοχή ενός τραγουδιού που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και συνεχίζει να ενώνει το παρελθόν με το παρόν της σκληρής μουσικής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η τελευταία έκρηξη των Megadeth με album κύκνειο άσμα και bonus Metallica (Video)

