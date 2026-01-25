Mad Bubble
Food 25.01.2026

Cacio e pepe: Η πιο γρήγορη συνταγή ζυμαρικών στον κόσμο

makaronia
Η πιο γρήγορη μακαρονάδα με μόνο τρία υλικά, κρεμώδη υφή και πλούσια γεύση που απογειώνει τα σπαγγέτι σου σε λίγα λεπτά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η cacio e pepe είναι η πιο απλή και ταυτόχρονα πιο εντυπωσιακή συνταγή ζυμαρικών που μπορείς να φτιάξεις σε λίγα λεπτά. Η ομορφιά της βρίσκεται στην ελάχιστη λίστα υλικών της. Μόνο τυρί πεκορίνο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ζυμαρικά, χωρίς ελαιόλαδο, κρεμμύδι ή σκόρδο. Παρά την απλότητά της, απογειώνει κάθε πιάτο με την κρεμώδη υφή και τα πλούσια αρώματα του πιπεριού.

Η γεύση της είναι σπιρτόζικη και έντονη, ενώ η υφή της δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία στο στόμα. Πρόκειται για ένα πιάτο που αποδεικνύει ότι οι απλές λύσεις μπορούν να γίνουν παγκόσμια αγαπημένες, συνδυάζοντας την παραδοσιακή ιταλική φιλοσοφία με την ταχύτητα και την πρακτικότητα της καθημερινότητας.

cacio_e_pepe
Υλικά για 4 μερίδες:

  • 500 γρ. σπαγγέτι Νο 6
  • 250 γρ. πεκορίνο, τριμμένο
  • 100 γρ. πεκορίνο για το σερβίρισμα
  • Αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
cacio_e_pepe
Εκτέλεση:

  • Βράζονται τα σπαγγέτι σε αλατισμένο νερό, 2 λεπτά λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφουν οι οδηγίες.
  • Το πεκορίνο τοποθετείται σε μπολ.
  • Ζεσταίνεται μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και σοτάρεται το πιπέρι για 1 λεπτό για να αναδείξει τα αρώματά του.
  • Με λαβίδα, τα ζυμαρικά μεταφέρονται στο τηγάνι και ανακατεύονται καλά. Αποσύρονται από τη φωτιά.
  • Στο μπολ με το πεκορίνο προστίθεται μια κουτάλα νερό από τα μακαρόνια και ανακατεύεται μέχρι να γίνει σφιχτό μείγμα.
  • Η κρέμα προστίθεται στα ζυμαρικά και ανακατεύεται συνεχώς μέχρι να λιώσει το τυρί και να δημιουργηθεί κρεμώδης σάλτσα.
  • Σερβίρεται αμέσως με έξτρα τυρί και πιπέρι.

ζυμαρικά συνταγή φαγητό
