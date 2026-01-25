«Ο Γέρος και η Θάλασσα» με την τελευταία αφιέρωση του Ernest Hemingway στο Μουσείο Νόμπελ

Σπάνιο αντίτυπο του αριστουργήματος «Ο Γέρος και η Θάλασσα» παραδόθηκε στη Στοκχόλμη και θεωρείται ότι περιέχει τις τελευταίες γραπτές λέξεις του Ernest Hemingway

Ένα ταπεινό βιβλίο, ένα σύντομο χειρόγραφο μήνυμα και μια συγκινητική ιστορία που γεφυρώνει τη λογοτεχνία με την ανθρώπινη μοίρα. Το Μουσείο Νόμπελ στη Στοκχόλμη εμπλουτίζει τις συλλογές του με ένα μοναδικό τεκμήριο, το οποίο φέρει πιθανότατα το τελευταίο γραπτό αποτύπωμα του Ernest Hemingway λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Ένα σπάνιο αντίτυπο του μυθιστορήματος «Ο Γέρος και η Θάλασσα» του Ernest Hemingway παραδόθηκε επίσημα στο Μουσείο Νόμπελ στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και εντάσσεται πλέον στις μόνιμες συλλογές του ιδρύματος. Το βιβλίο περιέχει μια ιδιόχειρη αφιέρωση που θεωρείται από τους ειδικούς το τελευταίο γνωστό γραπτό κείμενο του Αμερικανού συγγραφέα, προσδίδοντας στο αντικείμενο ανεκτίμητη ιστορική και συναισθηματική αξία.

Τη δωρεά συντόνισε και μετέφερε στη Σουηδία ο Curtis DeBerg, Αμερικανός μελετητής του έργου του Ernest Hemingway. Ο Curtis DeBerg συνέβαλε καθοριστικά στην παράδοση του βιβλίου από τις Sisters of St Francis του Rochester στο Μουσείο Νόμπελ, έπειτα από πολυετή έρευνα γύρω από την προσωπική και συγγραφική διαδρομή του συγγραφέα.

Η αφιέρωση είναι γραμμένη προς τη μοναχή Immaculata, το κοσμικό όνομα της οποίας ήταν Helen Hayes, και αναφέρει σε ελεύθερη απόδοση «Στην Αδελφή Immaculata. Αυτό το βιβλίο, ελπίζω να γράψω ένα άλλο τόσο καλό για εκείνη όταν η συγγραφική μου τύχη θα είναι ξανά καλή. Και θα είναι. Ernest Hemingway, Αγία Μαρία, 16 Ιουνίου 1961».

Το 1961, κατά τη διάρκεια μιας από τις νοσηλείες του στη Mayo Clinic στο Rochester της Μινεσότα, ο Ernest Hemingway δώρισε το βιβλίο στη μοναχή, η οποία εργαζόταν ως νοσοκόμα στην ψυχιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν ο συγγραφέας. Έξι ημέρες μετά το εξιτήριό του, ο Ernest Hemingway αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Idaho, κλείνοντας τραγικά έναν από τους πιο εμβληματικούς κύκλους της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Το συγκεκριμένο αντίτυπο παρέμεινε άγνωστο στο ευρύ κοινό έως τον Μάιο του 2021, όταν ο Curtis DeBerg, συνταξιούχος πανεπιστημιακός καθηγητής, επισκέφθηκε τη Mayo Clinic στο πλαίσιο έρευνας για το βιβλίο του «Wrestling with Demons In Search of the Real Ernest Hemingway». Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, ο Curtis DeBerg πήρε συνέντευξη από τη μοναχή Lauren Winand, σύγχρονη της Helen Hayes, η οποία εντόπισε το βιβλίο στα αρχεία του νοσοκομείου και το έφερε ξανά στο φως.

Το μυθιστόρημα «Ο Γέρος και η Θάλασσα» αποτελεί ένα από τα κορυφαία έργα του Ernest Hemingway και του χάρισε τόσο το βραβείο Pulitzer όσο και το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η ιστορία του μοναχικού ψαρά που παλεύει με τη θάλασσα και τη μοίρα του έχει αποκτήσει διαχρονική σημασία και θεωρείται ορόσημο της αμερικανικής πεζογραφίας του 20ού αιώνα.

Η Helen Hayes απεβίωσε το 1992, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί ευρέως η ύπαρξη του βιβλίου με την αφιέρωση. Σύμφωνα με το Μουσείο Νόμπελ, η δωρεά αυτή ενδέχεται να περιέχει τις τελευταίες γραπτές λέξεις του Ernest Hemingway και αντανακλά ένα μείγμα ελπίδας, αξιοπρέπειας και εμπιστοσύνης, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το τέλος της ζωής του.

