Πρέπει τελικά να διατηρούμε τα αυγά στο ψυγείο; Ο μικροβιολόγος απαντά

Στα σούπερ μάρκετ τα αυγά τοποθετούνται συνήθως στα ράφια εκτός ψυγείου, όμως στο σπίτι οι απόψεις διίστανται - Τι λέει ο ειδικός

Η αποθήκευση των αυγών είναι ένα από εκείνα τα μικρά καθημερινά ζητήματα που δημιουργούν σύγχυση σε πολλά νοικοκυριά. Στα σούπερ μάρκετ τα αυγά τοποθετούνται συνήθως σε ράφια εκτός ψυγείου, όμως στο σπίτι οι απόψεις διίστανται. Κάποιοι τα τοποθετούν αμέσως στο ψυγείο, άλλοι τα αφήνουν στον πάγκο της κουζίνας ή σε κάποιο ντουλάπι. Τελικά ποια είναι η σωστή πρακτική; Την απάντηση δίνει ο μικροβιολόγος Christophe Mercier-Thellier, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει μία απόλυτη λύση για όλους.

Ο Christophe Mercier-Thellier, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram, βασισμένο σε ραδιοφωνική του παρέμβαση στο RTL, εξηγεί ότι το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι τόσο το αν τα αυγά μπαίνουν στο ψυγείο, όσο η συνέπεια στον τρόπο συντήρησής τους. Όπως τονίζει, οι αυξομειώσεις της θερμοκρασίας είναι ο βασικός κίνδυνος, καθώς μπορούν να προκαλέσουν μικροσκοπικές ρωγμές στο κέλυφος και να αυξήσουν την πιθανότητα επιμόλυνσης από σαλμονέλα.

Με βάση αυτόν τον κανόνα, ο Christophe Mercier-Thellier διατυπώνει μια απλή οδηγία. «Αν αγοράζετε τα αυγά από ψυγείο, τότε πρέπει να τα τοποθετείτε και στο σπίτι στο ψυγείο. Αν τα αγοράζετε σε θερμοκρασία δωματίου, τότε τα διατηρείτε και στο σπίτι σε θερμοκρασία δωματίου». Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ειδικό, είναι να μη διακόπτεται η αλυσίδα συντήρησης.

Ο Christophe Mercier-Thellier επισημαίνει επίσης ένα ακόμη συχνό λάθος που γίνεται με καλή πρόθεση αλλά μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο. «Ένα αυγό δεν το πλένουμε ποτέ», τονίζει. Το κέλυφος λειτουργεί ως φυσικό προστατευτικό φράγμα απέναντι στους ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς και το πλύσιμο με νερό μπορεί να αλλοιώσει αυτή την προστασία, επιτρέποντας στα βακτήρια να περάσουν στο εσωτερικό.

Η συμβουλή του μικροβιολόγου λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι στην υγιεινή των τροφίμων η υπερβολή δεν είναι πάντα σύμμαχος. Η σωστή αποθήκευση των αυγών δεν απαιτεί περίπλοκους κανόνες, αλλά σταθερότητα και σεβασμό στη φυσική τους προστασία. Έτσι, ένα απλό καθημερινό τρόφιμο μπορεί να παραμείνει ασφαλές χωρίς περιττούς κινδύνους.

