Αυγά στο πιάτο, πάθος στο κρεβάτι; Δες τι λένε οι ειδικοί!

Τα αυγά κρύβουν περισσότερα οφέλη από όσα νομίζεις και κάποια αφορούν τη σεξουαλική σου υγεία

Τα αυγά θεωρούνται εδώ και χρόνια μια από τις πιο πλήρεις τροφές: είναι πλούσια σε πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, περιέχουν καλά λιπαρά, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά.

Όμως, ένα λιγότερο γνωστό όφελος της συστηματικής κατανάλωσης αυγών αφορά τη σεξουαλική υγεία, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών.

Πώς τα αυγά βοηθούν στη σεξουαλική υγεία;

Τα αυγά περιέχουν συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά που παίζουν κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία του νευρικού και ορμονικού συστήματος, στη ρύθμιση του στρες αλλά και στη γονιμότητα.

Ας δούμε μερικά βασικά:

Βιταμίνες του συμπλέγματος Β (Β6, Β12, φυλλικό οξύ κ.ά.)

Βοηθούν στη ρύθμιση των ορμονών, κάτι που είναι απαραίτητο για τη σωστή σεξουαλική λειτουργία.

Παίζουν ρόλο στη διάθεση και στην ενέργεια, μειώνοντας τα επίπεδα άγχους και κόπωσης.

Η βιταμίνη Β6, ειδικά, συμμετέχει στη σύνθεση της σεροτονίνης και της ντοπαμίνης, νευροδιαβιβαστών που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την επιθυμία.

Χολίνη

Σημαντική για τη νευρολογική λειτουργία και τη σωστή νευρική μετάδοση, δηλαδή τη “σύνδεση” ανάμεσα στο σώμα και το μυαλό.

Υποστηρίζει τη σεξουαλική διέγερση, καθώς σχετίζεται με την καλή κυκλοφορία και την επικοινωνία των νεύρων.

Σελήνιο

Ιχνοστοιχείο με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, απαραίτητο για την παραγωγή σπέρματος και την υγεία των αναπαραγωγικών οργάνων.

Συμβάλλει στη ρύθμιση της τεστοστερόνης στους άνδρες.

Ενισχύει τη γονιμότητα και στα δύο φύλα.

Μειώνουν το στρες = αυξάνουν την επιθυμία

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί ειδικοί στη σεξουαλική υγεία υποστηρίζουν πως η σωστή διατροφή μπορεί να ενισχύσει έμμεσα τη λίμπιντο. Όταν το σώμα σου είναι θρεμμένο, ισορροπημένο ορμονικά και ήρεμο, τότε η φυσική επιθυμία επανέρχεται πιο δυναμικά. Και τα αυγά βοηθούν ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.

Πόσα αυγά την εβδομάδα;

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, η κατανάλωση 3–7 αυγών την εβδομάδα θεωρείται ασφαλής και ωφέλιμη, ιδιαίτερα αν συνδυάζεται με ισορροπημένη διατροφή και φυσική δραστηριότητα. Όπως με κάθε τρόφιμο, η ποσότητα και η συνολική ποιότητα της διατροφής είναι το κλειδί.

Τα αυγά δεν είναι μαγική λύση για την ενίσχυση της σεξουαλικής ζωής, ούτε «αφροδισιακή» τροφή με την παραδοσιακή έννοια. Όμως, χάρη στα σημαντικά θρεπτικά συστατικά που περιέχουν, στηρίζουν την ορμονική υγεία, την ψυχολογία, τη γονιμότητα και τη γενική ευεξία, στοιχεία που όλα μαζί συνθέτουν το παζλ της υγιούς σεξουαλικής λειτουργίας.

Οπότε ναι: το αυγό δεν είναι μόνο για πρωινό. Είναι και για… ισορροπημένη ερωτική ζωή.

