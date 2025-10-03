Food 03.10.2025

Proffee: Ο καφές με πρωτεΐνη είναι το νέο trend – Δες γιατί

Ο συνδυασμός καφέ και πρωτεΐνης κάνει θραύση στα social και υπόσχεται ενέργεια, κορεσμό και ευκολία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα τελευταία χρόνια, ένας νέος διατροφικός συνδυασμός έχει αρχίσει να κάνει θραύση στα social media και όχι μόνο και αναφερόμαστε στον «proffee», δηλαδή τον καφέ με πρωτεΐνη.

Πρόκειται για έναν συνδυασμό κλασικού καφέ (συνήθως espresso ή cold brew) με πρωτεΐνη σε σκόνη ή πρωτεϊνούχο ρόφημα, που υπόσχεται ενέργεια, κορεσμό και ευκολία, όλα σε ένα ποτήρι.

Η ιδέα πίσω από το proffee είναι απλή: ενισχύεις τον πρωινό σου καφέ με λίγη πρωτεΐνη ώστε να ξεκινήσεις τη μέρα σου με κάτι που σε ξυπνά αλλά ταυτόχρονα σε κρατά χορτάτο και σου προσφέρει θρεπτικά συστατικά. Πολλοί το επιλέγουν ως εναλλακτικό «πρωινό on the go», ειδικά όσοι έχουν έντονη καθημερινότητα ή ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα άσκησης.

Τα οφέλη του καφέ με πρωτεΐνη φαίνεται να έχουν κάποια βάση. Πρώτα απ’ όλα, η προσθήκη πρωτεΐνης βοηθά στο να νιώθεις κορεσμό για περισσότερη ώρα, κάτι που μπορεί να μειώσει τη λιγούρα και την υπερφαγία αργότερα μέσα στη μέρα. Παράλληλα, η πρωτεΐνη συμβάλλει στην ενίσχυση της μυϊκής μάζας και της αποκατάστασης μετά την άσκηση, ενώ η καφεΐνη αυξάνει την εγρήγορση και την πνευματική συγκέντρωση. Μαζί, λειτουργούν σαν ένα είδος «διπλού καυσίμου» για σώμα και μυαλό.

Πίσω από τα likes και τα reels όμως, υπάρχουν και πράγματα που αξίζει να προσέξεις. Ο καφές με πρωτεΐνη δεν είναι απαραίτητα υγιεινός από μόνος του, όλα εξαρτώνται από τα υλικά που θα χρησιμοποιήσεις. Αν, για παράδειγμα, προσθέσεις σκόνη πρωτεΐνης με πολλή ζάχαρη, τεχνητά αρώματα ή υπερβολικά πρόσθετα, μπορεί να καταλήξεις με ένα ρόφημα που έχει πολλές θερμίδες και λίγη διατροφική αξία. Το ίδιο ισχύει και για τα έτοιμα πρωτεϊνούχα ροφήματα του εμπορίου, γι’ αυτό είναι σημαντικό να διαβάζεις τις ετικέτες.

Ακόμα, αν φτιάξεις το proffee σου με πολύ ζεστό καφέ, η πρωτεΐνη μπορεί να σβολιάσει ή να αλλοιωθεί η υφή της, οπότε καλό είναι να αφήνεις τον καφέ να κρυώσει λίγο ή να προτιμάς κρύα εκδοχή. Το ιδανικό είναι να χρησιμοποιείς ποιοτική πρωτεΐνη (όπως whey isolate ή φυτική πρωτεΐνη χωρίς πολλά πρόσθετα) και να κρατάς το ρόφημα απλό, χωρίς περιττά γλυκαντικά ή «φορτωμένες» γεύσεις.

Τελικά, ο καφές με πρωτεΐνη μπορεί να είναι μια πρακτική και έξυπνη λύση για όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη μέρα τους με ενέργεια και κάτι πιο θρεπτικό από έναν σκέτο espresso. Δεν αντικαθιστά ένα πλήρες γεύμα, αλλά μπορεί να ενταχθεί σωστά σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Αν σου αρέσει ο καφές και θέλεις κάτι διαφορετικό, ίσως ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις και εσύ τον proffee με μέτρο, σωστά υλικά και με οδηγό τις πραγματικές ανάγκες του σώματός σου.

