5 φθινοπωρινά ροφήματα χωρίς ζάχαρη για τις δροσερές νύχτες του Οκτωβρίου

Cozy και χαλαρωτικά, ιδανικά για detox από την οθόνη και τον καφέ

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που το σώμα ζητάει… ζεστασιά και τι καλύτερο από ένα ζεστό ρόφημα που δεν σου φέρνει τύψεις;

Αν έχεις βαρεθεί τον καφέ, δεν θέλεις άλλο κακάο με σαντιγί και προσπαθείς να κόψεις τη ζάχαρη, δες παρακάτω 5 ροφήματα ιδανικά για τα φθινοπωρινά βράδια. Ζεστά, αρωματικά, χωρίς ζάχαρη, και το κυριότερο, δεν χρειάζονται barista skills.

1. Golden Milk

Το απόλυτο comfort ρόφημα. Ζεστό γάλα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, κουρκουμάς, λίγο τζίντζερ και πιπέρι. Δεν έχει καφεΐνη, αλλά έχει αντιοξειδωτικά, αντιφλεγμονώδη δράση και μια απαλή γεύση που ηρεμεί το νευρικό σύστημα. Μπορείς να το γλυκάνεις φυσικά με λίγο μέλι ή σιρόπι αγαύης αν θέλεις.

2. Matcha Latte (χωρίς ζάχαρη)

Πιο μοντέρνο και με λιγότερη καφεΐνη από τον καφέ, το matcha latte είναι τέλειο για να χαλαρώσεις χωρίς να νυστάξεις. Προσφέρει συγκέντρωση και ενέργεια χωρίς τα crash του κανονικού καφέ. Extra tip: Αν σου φαίνεται πικρό, πρόσθεσε κανέλα ή λίγο βανίλια.

3. Τσάι με μέντα & λεβάντα

Ένα φυσικό χαλαρωτικό combo που βοηθά στο να μειωθεί το στρες και να χαλαρώσεις πριν τον ύπνο. Η λεβάντα είναι γνωστή για τις αγχολυτικές της ιδιότητες, ενώ η μέντα καταπραΰνει το στομάχι και το νευρικό σύστημα.

4. Ρόφημα καραμέλας χωρίς καραμέλα

Αν θες κάτι που θυμίζει γλυκό αλλά χωρίς ζάχαρη, μπορείς να φτιάξεις ένα ρόφημα με ρίζα ραδικιού (chicory), έχει καραμελένια επίγευση, είναι χωρίς καφεΐνη και βοηθά στην πέψη. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένο στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει σε καταστήματα με βιολογικά.

5. Κλασικό χαμομήλι

Το παλιό καλό χαμομήλι μπορεί να γίνει πιο ενδιαφέρον αν προσθέσεις λίγη κανέλα ή φλούδα πορτοκαλιού. Έτσι, αποκτά γεύση φθινοπώρου και σε βοηθά να χαλαρώσεις, να χωνέψεις και να κοιμηθείς καλύτερα.

Το φθινόπωρο δεν θέλει πολλά. Λίγη ησυχία, μια κουβέρτα, χαμηλό φως και ένα ζεστό φλιτζάνι για αυτό διάλεξε το ρόφημα που σου ταιριάζει, βάλε μια καλή playlist και απόλαυσε το δικό σου μικρό slow living τελετουργικό.

