Με αυτά τα tips κατά του φριζαρίσματος τα μαλλιά σου θα αγαπήσουν τη βροχή όσο εσύ

Το φθινόπωρο φέρνει υγρασία και φριζάρισμα, αλλά με τη σωστή φροντίδα τα μαλλιά αποκτούν φυσικό όγκο, λάμψη και υγιή υφή
Μαρία Χατζηγιάννη

Μπορεί ο καιρός να εναλλάσσεται από ζεστές ημέρες σε ξαφνικές μπόρες, όμως τα μαλλιά σου δεν δείχνουν διατεθειμένα να συνεργαστούν. Η υγρασία, ο αέρας και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες φέρνουν μαζί τους και τον πιο ενοχλητικό «εχθρό» των μαλλιών, το ανεξέλεγκτο φριζάρισμα.

Αν έχεις βρεθεί κι εσύ μπροστά στον καθρέφτη αναρωτώμενη για το πώς θα μαζέψεις το χαοτικό αποτέλεσμα σε ένα αξιοπρεπές χτένισμα, υπάρχουν μερικά μικρά μυστικά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Πριν ξεκινήσεις το styling, ψέκασε τα μαλλιά σου με ένα προϊόν που προσφέρει θερμοπροστασία. Δεν προφυλάσσει μόνο από τη φθορά των εργαλείων, αλλά δημιουργεί και ένα λεπτό στρώμα που εμποδίζει την υγρασία να εισχωρήσει στην τρίχα. Στη συνέχεια, άπλωσε λίγη ποσότητα από ένα έλαιο ή ένα leave-in προϊόν στις άκρες για να διατηρήσεις τη λάμψη και την ελαστικότητα.

Μπορεί να μπεις στον πειρασμό να χρησιμοποιήσεις περισσότερα προϊόντα, αλλά η υπερβολή συχνά φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα, κάνοντας τα μαλλιά να φριζάρουν ακόμα περισσότερο. Στέγνωσέ τα εντελώς με το σεσουάρ και θυμήσου να τα αφήσεις να κρυώσουν πριν βγεις έξω, ακόμα και η παραμικρή υγρασία μέσα στην τρίχα αρκεί για να χαλάσει το χτένισμα.

Τέλος, προσπάθησε να αποφύγεις να τα αγγίζεις συνεχώς. Τα χέρια σου μεταφέρουν στατικό ηλεκτρισμό και λιπαρότητα, που ενισχύουν το φριζάρισμα. Ένα serum ή ένα ελαφρύ έλαιο που θα έχεις πάντα στην τσάντα σου μπορεί να σώσει την κατάσταση ανά πάσα στιγμή.

Moroccanoil Frizz Control

Wella Ultimate Smooth Miracle Oil Serum

Schwarzkopf OSiS+ Flatliner Spray

Gloss Absolu Anti-Frizz Glaze Milk

