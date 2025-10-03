Ξυπνάς με άγχος κάθε μέρα; Το doomscrolling είναι ο ένοχος

Η πρώτη ώρα μετά το ξύπνημα καθορίζει την ενέργεια σου, τη συγκέντρωση και την αντίδρασή σου στο καθημερινό στρες

Ξυπνάς, ανοίγεις τα μάτια σου και το πρώτο που κάνεις είναι να τσεκάρεις το κινητό. WhatsApp, social media, email, όλα σε περιμένουν πριν καν σηκωθείς από το κρεβάτι. Αυτό είναι το λεγόμενο doomscrolling και είναι το ακριβώς αντίθετο από ένα ήρεμο ξύπνημα. Ακόμα και στις 6:14 το πρωί, πριν καν σηκωθείς, η κορτιζόλη σου, η ορμόνη του στρες, έχει αρχίσει να ανεβαίνει.

Από βιολογική σκοπιά, οι πρώτες πρωινές ώρες είναι ένα λεπτό, ορμονικό παράθυρο. Η κορτιζόλη αυξάνεται φυσιολογικά μεταξύ 6 και 9 π.μ., όχι επειδή υπάρχει κάποιος κίνδυνος, αλλά για να βοηθήσει το σώμα σου να ξυπνήσει σωστά. Το ιδανικό είναι ένα ήρεμο ξεκίνημα, χωρίς μπλε φως, Instagram stories ή ειδοποιήσεις από τους συναδέλφους σου στο Slack πριν καν τεντωθείς.

Τι λέει η επιστήμη για τις οθόνες, το στρες και την προσοχή

Μια κλινική μελέτη του 2022 για τη χρήση ψηφιακών οθονών έδειξε ότι η μείωση της έκθεσης σε μέσα ενημέρωσης βελτιώνει σημαντικά τη διάθεση και την ευεξία μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες. Παρόλο που οι αλλαγές στα επίπεδα κορτιζόλης δεν ήταν δραματικές για όλους, η τάση ήταν σαφής: λιγότερη οθόνη σημαίνει καλύτερος έλεγχος του στρες από νωρίς.

Άλλη μελέτη έδειξε ότι όταν τα επίπεδα κορτιζόλης ανεβαίνουν, ο εγκέφαλος μπορεί καλύτερα να «ενημερώσει» εργασίες, αλλά δυσκολεύεται να αλλάξει μεταξύ τους ομαλά. Άρα το doomscrolling σου, που σε κάνει να πηδάς από ένα meme σε ένα email, μετά σε ένα άρθρο ειδήσεων και στο τέλος σε ένα reel για να μετρήσεις θερμίδες, είναι σαν να προσπαθείς να παίξεις πέντε παρτίδες σκάκι με ένα μόνο πιόνι. Δεν είναι να απορείς που νιώθεις εξαντλημένος πριν καν φτάσεις στις 9 π.μ., ουσιαστικά δουλεύεις ενάντια στη χημεία του σώματός σου.

Τα οφέλη μιας αργής πρωινής ρουτίνας

Δεν πρόκειται για ξύπνημα στις 5 π.μ., για βούτυρο ghee πάνω σε ψωμί ή για τη συγγραφή κάποιου ημερολογίου. Μια αργή πρωινή ρουτίνα είναι απλώς ένας τρόπος να καθορίσεις τον ρυθμό της αισθητηριακής σου εισόδου καθώς το σώμα σου περνάει από τον ύπνο στην εγρήγορση. Ο στόχος είναι να καθυστερήσεις την υπερδιέγερση.

Μικρές αλλαγές στην πρώτη ώρα μετά τον ύπνο, όπως η καθυστέρηση της καφεΐνης ή η εστίαση σε μια μόνο δραστηριότητα, μπορούν να μειώσουν το φορτίο στο νευρικό σύστημα και να βελτιώσουν τη συναισθηματική σου ρύθμιση. Δίνεις στον εγκέφαλό σου χρόνο να ρυθμιστεί πριν χρειαστεί να αντιδράσει.

Έρευνες δείχνουν ότι η πρώτη ώρα μετά το ξύπνημα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ενέργεια, τη συγκέντρωση και την αντίδρασή σου στο στρες. Αν θέλεις να ξεκινήσεις διαφορετικά τη μέρα σου, μπορείς να δώσεις προτεραιότητα σε απλές, φυσιολογικές συνήθειες. Άνοιξε τα παντζούρια και άσε το φως της μέρας να μπει στο δωμάτιο. Tο σώμα σου ξέρει πώς να ξυπνήσει καλύτερα με φυσικό φως. Κάνε λίγες διατάσεις, yoga ή περπάτημα μέσα στο σπίτι, χωρίς πίεση, με αυτόν τον τρόπο δίνεις στο σώμα σου τη δυνατότητα να «ξυπνήσει» ομαλά και να ενεργοποιήσει τα όργανά του. Ένα ποτήρι νερό αμέσως μετά το ξύπνημα βοηθά στην ενυδάτωση και στη σωστή λειτουργία του οργανισμού σου.

Αφιέρωσε χρόνο σε μια μόνο δραστηριότητα, όπως το πρωινό, ο διαλογισμός ή η ανάγνωση, χωρίς να κάνεις multitasking. Ο εγκέφαλός σου θα σε ευγνωμονεί για αυτή τη σταθερότητα και τη συγκέντρωση. Τέλος, άφησε τα social media, τα emails και τα μηνύματα για λίγο αργότερα. Δώσε στον εαυτό σου την ευκαιρία να ξυπνήσει ήρεμα, χωρίς υπερδιέγερση. Με αυτές τις μικρές αλλαγές, η πρώτη ώρα της μέρας σου μπορεί να μετατραπεί από αγχωτική σε προσωπική, δυναμική και ήρεμη, δίνοντας ώθηση στην ενέργεια, στη συγκέντρωση και στη διάθεσή σου.

